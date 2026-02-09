Man City củng cố hy vọng vô địch với chiến thắng kịch tính 2-1 trên sân Liverpool

Erling Haaland đã giữ vững hy vọng vô địch Ngoại hạng Anh của Man.City bằng quả phạt đền quyết định ở những phút cuối trận đấu với Liverpool, giúp đoàn quân của Pep Guardiola thắng 2-1 và duy trì khoảng cách 6 điểm kém hơn ngôi đầu của Arsenal.

Tiền đạo người Na Uy đã ghi bàn ở phút 90+3 trong một trận đấu đầy kịch tính tại Anfield hôm Chủ nhật, ấn định chiến thắng 2-1. Nhưng trước đó, cơ hội vô địch của Man.City tưởng chừng như rất mong manh khi Dominik Szoboszlai sút phạt trực tiếp từ xa đẹp mắt, bóng đập cột dọc vào lưới ở phút 74. Và ngay cả khi Bernardo Silva gỡ hòa 10 phút sau đó, Man.City vẫn có nguy cơ kết thúc trận đấu với 8 điểm cách biệt.

Nhưng Haaland đã khiến các cổ động viên đội khách vỡ òa khi sút bóng vào góc dưới khung thành từ chấm phạt đền ở phút 90+3, sau khi thủ môn Alisson của Liverpool phạm lỗi với Matheus Nunes trong vòng cấm. “Tôi thực sự rất hồi hộp ngay trước đó. Tất cả suy nghĩ của tôi đều hướng đến việc đưa bóng vào lưới”, Haaland nói với Sky Sports. “Cảm giác thật tuyệt vời!”.

Ngay cả sau bàn thắng của Haaland, kịch tính vẫn chưa kết thúc. Thủ môn Gianluigi Donnarumma của Man.City đã có pha cứu thua ngoạn mục, đẩy cú sút của Alexis Mac Allister ra khỏi góc cao khung thành. Và sau đó, cầu thủ dự bị Rayan Cherki ghi bàn từ giữa sân - nhưng VAR đã đảo ngược quyết định và truất quyền thi đấu của Szoboszlai ở phút 90+13 vì phạm lỗi kỹ thuật với Haaland trước khi bóng vượt qua vạch vôi.

Man City chỉ thắng 1 trong 23 lần làm khách gần nhất tại Anfield. Đối với Guardiola, kỷ lục là 1 chiến thắng trong 10 trận kể từ khi ông đến với bóng đá Anh năm 2016. Và ngay cả khi đó, chiến thắng đó cũng diễn ra trong một trận đấu không khán giả do đại dịch COVID năm 2021. Đây là lần đầu tiên Man.City giành chiến thắng cả 2 trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh trước Liverpool kể từ mùa giải 1936-1937. “Thật đặc biệt. Đây là một nơi vô cùng khó khăn để đến”, Guardiola nói.

Cuộc đua vô địch sẽ tiếp tục căng thẳng vào giữa tuần này. Arsenal, đội từng tạo ra khoảng cách 9 điểm trên bảng xếp hạng vào thứ Bảy vừa qua, nhưng thể thấy khoảng cách chỉ còn là 3 điểm khi đội bóng của Mikel Arteta làm khách trên sân Brentford vào thứ Năm, trong khi Man.City sẽ tiếp đón Fulham trên sân nhà một ngày trước đó. Haaland tin rằng kết quả tại Anfield cần phải là khởi đầu cho một quyết tâm cháy bỏng hướng tới chức vô địch. “Chúng ta cần phải tin tưởng và cần phải làm cho mọi việc rõ ràng. Chúng ta cần phải bắt đầu thắng trận”, anh nói. “Cuối cùng thì điều quan trọng là ở chỗ này. Chúng ta cần phải bắt đầu thắng trận - đơn giản vậy thôi”.

Trong khi đó, không lâu sau chức vô địch hồi năm ngoái, Liverpool đã sụp đổ từ rất lâu trước Giáng sinh. Giờ đây, họ phải đối mặt với cuộc chiến giành vé dự Champions League. Vị trí trong tốp 5 thường đủ để giành vé tham dự giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu, nhưng đội bóng của Arne Slot hiện đang đứng thứ 6 và kém Chelsea ở vị trí thứ 5 đến 4 điểm. “Đối với chúng tôi, việc không giành được kết quả tốt là điều đáng thất vọng”, Slot nói. “Mùa giải này, chúng tôi đã nhiều lần không đạt được những gì tôi nghĩ mình xứng đáng, và đây lại là một trận đấu nữa như vậy”.

