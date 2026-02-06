Siêu máy tính dự đoán vòng 25: Các ông lớn đối đầu trong cuộc đua nóng bỏng

Ngoại hạng Anh mùa 2025-26 tiếp tục mang đến những bất ngờ và kịch tính, đặc biệt ở vòng 25 diễn ra từ ngày 6 đến 8 tháng 2. Cuộc đua vô địch đang nghiêng về Arsenal sau khi họ nghiền nát Leeds United 4-0 vòng trước, trong khi Manchester City và Aston Villa đều đánh rơi điểm số. Khoảng cách giờ đây là 6 điểm với City và 7 điểm với Villa. Bên cạnh đó, cuộc chiến top 4 cũng gay cấn với Manchester United, Chelsea và Liverpool.

Vòng này chứng kiến hàng loạt trận cầu đỉnh cao liên quan đến các CLB mạnh, từ Man United đối đầu Tottenham đến tâm điểm Liverpool tiếp Man City tại Anfield. Siêu máy tính Opta đã đưa ra dự đoán chi tiết, giúp người hâm mộ hình dung rõ hơn về những cuộc so tài này.

Bắt đầu từ thứ Bảy, trận sớm tại Old Trafford giữa Manc United và Tottenham hứa hẹn là màn tái hiện chung kết Europa League mùa trước. Man United dưới thời Michael Carrick đang thắng cả 3 trận kể từ khi ông trở lại. Opta đánh giá Man United có 50% cơ hội thắng, cao hơn hẳn Tottenham chỉ 24.8%. Lý do là Tottenham đang sa sút, bất bại 6 trận gần nhất (hòa 4, thua 2), và họ thủng lưới nhiều nhất hiệp một mùa này (18 bàn, chỉ kém Burnley và Wolves).

Man United chưa thắng Tottenham ở 6 trận Ngoại hạng Anh gần nhất (hòa 3, thua 3), nhưng với chuỗi 8 trận không thắng ở mọi đấu trường trước Spurs, HLV Carrick cần một khởi đầu nhanh để phá dớp. Tottenham đã thắng 3-0 tại Old Trafford mùa trước, nhưng 5/7 chiến thắng của họ mùa này là sân khách. Đây là trận đấu quan trọng cho United trong cuộc đua top 4, nơi họ chỉ cách Liverpool 1 điểm.

Tiếp theo, Arsenal – đội đầu bảng – tiếp Sunderland tại Emirates trong loạt trận 22g đêm thứ Bảy. Arsenal vừa chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng bằng chiến thắng 4-0 trước Leeds, và lọt vào chung kết cúp Liên đoàn sau khi loại Chelsea với tổng tỷ số 4-2. Opta cho Arsenal tới 79.6% cơ hội thắng – con số cao nhất vòng đấu – so với Sunderland chỉ 8%. Arsenal bất bại 18 trận sân nhà gặp Sunderland (thắng 13, hòa 5), và đang giữ kỷ lục bất bại 43 trận sân nhà trước các đội vừa thăng hạng (thắng 38, hòa 5). Nếu không thua, họ sẽ phá kỷ lục của Chelsea (43 trận từ 2001-2015). Sunderland chưa từng thắng tại Emirates ở 16 lần làm khách, và họ chỉ kém Arsenal về số lần làm khách không thắng (Liverpool 17 lần). Mikel Arteta sẽ muốn duy trì đà thắng để giữ khoảng cách với các đối thủ, đặc biệt khi Arsenal đã lọt top 2 bảng xếp hạng Champions League sau chiến thắng 3-1 trước Inter giữa tuần.

Cũng trong khung giờ này, Chelsea làm khách Wolves – đội cuối bảng. Chelsea dưới thời Liam Rosenior đang nhắm đến 4 chiến thắng liên tiếp Ngoại hạng Anh, điều chỉ Craig Shakespeare làm được với Leicester năm 2017 (5 trận) tính trên các tân HLV. Opta đánh giá Chelsea có 62.8% cơ hội thắng – cao nhất cho đội khách vòng này – so với Wolves chỉ 17.5%. Chelsea vừa thắng kịch tính West Ham 3-2 vòng trước, dù bị loại khỏi cúp Liên đoàn EFL Cup giữa tuần.

Wolves tịt ngòi 3 trận liên tiếp và 13/24 trận mùa này (54% – tỷ lệ cao nhất kể từ Norwich 2021-22 với 58%). Rosenior cần tận dụng hàng thủ chắc chắn của Chelsea để bứt phá trong top 4, nơi họ đang bám sát Liverpool và United. Trận này là cơ hội vàng cho Chelsea củng cố vị thế ông lớn, đặc biệt khi Wolves chỉ thắng 1/4 trận bất bại gần nhất.

Trận muộn thứ Bảy tại St James' Park: Newcastle tiếp Brentford. Newcastle thua 2 trận liên tiếp Ngoại hạng Anh, và bị loại khỏi cúp liên đoàn bởi Man City giữa tuần. Opta cho Newcastle 49.1% thắng so với Brentford 25.3%. Newcastle đã chiêu mộ Yoane Wissa từ Brentford hè này, nhưng họ đang gặp khó với 5 chuỗi thua liên tiếp trong 2 mùa gần nhất. Brentford chơi chắc chắn, thắng 1-0 trước Villa thiếu người vòng trước, và chỉ kém Arsenal về điểm số 8 vòng gần nhất (16 so với 17). Họ có hàng thủ tốt nhất giai đoạn đó (thủng 7 bàn), và dù xếp thứ 4 từ dưới về số cú sút (247), xG của họ là 38.5 – xếp thứ 6 giải đấu. Newcastle cần chiến thắng để chen chân top 4, nơi họ chỉ kém Chelsea vài điểm.

Chủ Nhật mở đầu bằng derby London giữa Brighton và Crystal Palace tại Amex Stadium. Dù không phải đỉnh cao, trận này vẫn nóng vì sự cạnh tranh địa phương. Cả hai đều sa sút từ tháng 12, chỉ kiếm 9 điểm mỗi đội – kém Wolves (6) và Burnley (5). Palace chiêu mộ Jørgen Strand Larsen từ Wolves với 48 triệu bảng cuối kỳ chuyển nhượng, nhưng họ bất bại 9 trận (hòa 3, thua 6). Opta cho Brighton 51.5% thắng, Palace 23.9%. Palace có hiệu số tệ nhất giai đoạn (-10), và họ hòa 10 người Forest vòng trước. Trận này quan trọng cho Palace tránh xa khu vực nguy hiểm, trong khi Brighton cần điểm để leo bảng.

Tâm điểm vòng đấu: Liverpool vs Manchester City tại Anfield. Man City chỉ thắng 1/6 trận Ngoại hạng Anh năm 2026 (hòa 4, thua 1). Erling Haaland tịt ngòi tại Anfield ở 3 lần làm khách, và Man City chưa thủng lưới hiệp một năm 2026 nhưng cũng chưa ghi bàn hiệp hai. Opta cho Liverpool 43% thắng so với Man City 30.3%, hòa 26.7%. Liverpool cải thiện từ vòng 13 (thua 1/12 trận, thắng 5, hòa 6), dù thua nhiều nhất giai đoạn trước đó (6/7 trận). Arne Slot cần tận dụng phong độ để giáng đòn mạnh vào hy vọng vô địch của Pep Guardiola, khi Man City đang kém Arsenal 6 điểm. Trận này có thể định đoạt số phận cuộc đua vô địch.

