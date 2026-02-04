Guardiola mỉa mai đáp trả chỉ trích về chi tiêu của Man.City

Man.City là đội chi tiêu nhiều nhất trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải năm thứ 2 liên tiếp sau khi chiêu mộ Antoine Semenyo và Marc Guehi. Họ đã chi gần 365 triệu bảng trong 12 tháng qua, và thống trị bóng đá Anh với những thương vụ chuyển nhượng khổng lồ kể từ khi được gia đình hoàng gia Abu Dhabi mua lại vào năm 2008.

Pep Guardiola chỉ ra 6 trong số các đối thủ của Man.City chi tiêu ròng cao hơn trong 5 năm qua.

Điều đó đã dẫn đến những lời chỉ trích về sức mạnh chi tiêu của họ, nhưng HLV Pep Guardiola chỉ ra rằng 6 trong số các đối thủ của Man.City tại Premier League có mức chi tiêu ròng cao hơn trong những năm gần đây. Theo số liệu trên trang web thống kê Transfermarkt, tổng chi tiêu ròng của Man.City trong 5 năm qua là 396 triệu bảng - chỉ đứng thứ 7 trong danh sách. Trong khi Man.United đứng đầu với gần 675 triệu, tiếp theo là Arsenal (662,4 triệu), Chelsea (650 triệu), Tottenham (573 triệu đô la), Newcastle (422 triệu) và Liverpool (419 triệu).

Từ đây, Guardiola đã mỉa mai những lời chỉ trích dành cho Man.City, khi nói rằng ông không hài lòng với việc chi tiêu của CLB. “Tôi hơi buồn và thất vọng vì về chi tiêu ròng trong 5 năm qua, chúng tôi chỉ đứng thứ 7 tại Premier League”, ông nói đùa. “Tôi muốn là người đầu tiên, tôi không hiểu tại sao CLB không chi nhiều tiền hơn. Tôi hơi khó chịu với họ... Nhưng, giống như trước đây chúng ta đã chiến thắng vì đã chi rất nhiều tiền, giờ đây 6 đội bóng khác cũng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League và FA Cup vì họ đã chi nhiều tiền hơn trong năm năm qua”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chỉ ra rằng 6 trong số các đối thủ chịu áp lực buộc họ phải noi theo thành công của Man.City. Kể từ mùa giải 2021-2022, Man.City đã giành được 3 chức vô địch Premier League, Champions League, FIFA Club World Cup, Siêu cúp châu Âu và FA Cup. Giai đoạn đó bao gồm ‘cú ăn ba’ Premier League, Champions League và FA Cup năm 2023.

Man.City lại bị “nhòm ngó” sau khi chiêu mộ Antoine Semenyo và Marc Guehi.

Đội thành công tiếp theo là Liverpool chỉ giành được 3 danh hiệu trong giai đoạn đó, bao gồm chức vô địch Premier League năm ngoái. Man.United đã giành được 2 cúp quốc nội. Tottenham vô địch Europa League và Newcastle vô địch Cúp Liên đoàn Anh mùa trước. Arsenal chưa giành được danh hiệu nào. “Chúc may mắn cho 6 đội bóng đứng trước chúng ta về tổng chi tiêu ròng trong 5 năm qua. Cố lên nào! Tôi đang đợi”, Guardiola, người đã giành được 15 danh hiệu lớn kể từ khi tiếp quản Man.City vào năm 2016, nói thêm.

Man.City vẫn đang cạnh tranh để giành trọn bộ danh hiệu mùa này. Đoàn quân của Guardiola tiến gần danh hiệu đầu tiên tại Cúp Liên đoàn - họ gặp nhà đương kim vô địch Newcastle tại Etihad vào thứ Tư, với lợi thế đang dẫn trước 2-0 sau trận lượt đi. Guardiola sẽ không có sự phục vụ của trung vệ tân binh Guehi, người không đủ điều kiện thi đấu, trong khi Rayan Cherki đang được kiểm tra sau khi dính chấn thương trong trận hòa 2-2 với Tottenham hôm Chủ nhật. Ruben Dias đã trở lại tập luyện vào Chủ nhật và Guardiola phải quyết định xem có nên mạo hiểm sử dụng tuyển thủ Bồ Đào Nha hay không.

“Chúng tôi có cơ hội vào chung kết Cúp Liên đoàn lần thứ 5 trong 10 năm”, Guardiola nói. “Tất nhiên, tôi thích có kết quả tốt để dẫn trước 2-0, nhưng tôi biết chúng tôi đã chơi với Newcastle bao nhiêu lần và họ có niềm tự hào như thế nào với tư cách là một đội bóng tham dự Champions League. Chúng ta phải chuẩn bị và xem các cầu thủ hồi phục như thế nào sau trận đấu khó khăn với Spurs và chơi theo lối chơi của chúng ta với những người hâm mộ và cố gắng đến Wembley vào tháng 3”.

PHI SƠN