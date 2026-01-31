Lijnders kêu gọi Man.City gây sức ép mạnh mẽ lên Arsenal

Man.City hiện chỉ kém Arsenal 4 điểm sau chuỗi 3 trận không thắng bất ngờ của Pháo thủ.

Đội bóng của Mikel Arteta, sẽ làm khách trên sân của Leeds vào thứ Bảy, đã bị Man.United đánh bại ngay trên sân nhà cuối tuần trước, làm tăng thêm sự thất vọng sau những trận hòa không bàn thắng trước Liverpool và Nottingham Forest. Trong khi chiến thắng của Man.City trước đội cuối bảng Wolves cuối tuần trước giúp họ bám sát Arsenal. “Bạn phải gây áp lực, bạn phải bám đuổi họ, vượt qua họ và khiến họ phải cảm nhận được sự hiện diện này. Hy vọng chúng tôi có thể gây đủ áp lực”, Lijnders nói với các phóng viên hôm thứ Sáu. “Tất cả là về chúng tôi. Tôi đã tham gia một vài cuộc đua vô địch căng thẳng. Điều quan trọng luôn là giành chiến thắng trong những trận đấu tiếp theo”.

Lijnders đảm nhiệm công tác truyền thông của Man.City khi HLV Pep Guardiola vắng mặt trong buổi họp báo vì lý do cá nhân không được tiết lộ. Trước đó Guardiola đã có bài phát biểu ủng hộ trẻ em Palestine tại một buổi hòa nhạc từ thiện ở Barcelona hôm thứ Năm, và dự kiến ​​sẽ dẫn dắt buổi tập của Man.City vào thứ Bảy để chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Tottenham vào Chủ nhật. Lijnders nói: “HLV vẫn tốt như mọi khi, đầy tham vọng và nhiệt huyết, nhưng đây là vấn đề cá nhân. Ông ấy sẽ trở lại Manchester hôm nay”.

Pep Lijnders có nhiều kinh nghiệm trong các cuộc đua vô địch sau thời gian làm trợ lý cho Jurgen Klopp tại Liverpool.

Trong sự hồi sinh của Man.City ở mùa giải này, Lijnders với tư cách là trợ lý số 1 của Guardiola đã có đóng góp rất lớn. Vị chuyên gia người Hà Lan này có nhiều kinh nghiệm trong các cuộc đua giành chức vô địch sau thời gian làm trợ lý cho Jurgen Klopp tại Liverpool. Lijnders tin rằng tiêu chuẩn ở Giải Ngoại hạng Anh hiện nay thậm chí còn cao hơn so với thời điểm Liverpool và Man.City cạnh tranh quyết liệt cho ngôi vị số một. “Giải Ngoại hạng Anh hiện nay thật điên rồ, sự quyết liệt của tất cả các đội, chất lượng hàng công của tất cả các đội”, ông nói. “Với Liverpool, chúng tôi có 97 điểm, nhưng lại không thắng được Man.City. Chúng tôi phải hướng đến điểm số tối đa, chúng tôi biết mình không thể thua thêm nhiều trận nữa”.

Tiền vệ cánh Jeremy Doku hiện đang phải nghỉ thi đấu sau khi bị chấn thương bắp chân trong trận thắng 2-0 trước Galatasaray, kết quả giúp Man.City giành vé vào vòng 16 đội Champions League. Lijnders cho biết: “Đây là chấn thương tương tự như lần trước phải nghỉ 18 ngày. Tôi cho rằng lần này sẽ ngắn hơn một chút nhưng chúng ta sẽ xem xét sau. Jeremy là một cầu thủ mạnh mẽ”.

Trợ lý HLV của Man.City xác nhận CLB đang hỗ trợ trung vệ Ruben Dias sau khi ngôi nhà anh sống cùng bạn gái, người dẫn chương trình truyền hình Maya Jama, bị trộm đột nhập trong tuần này. Cả 2 đều không có mặt ở nhà vào thời điểm đó. Dias, hiện đang bị chấn thương, đang xem trận đấu Champions League của Man.City với Galatasaray hôm thứ Tư, còn Jama đang làm việc ở nước ngoài. Lijnders nói: “Tôi không nói chuyện trực tiếp với cậu ấy nhưng Ruben sẽ trở lại tập luyện cùng đội vào thứ Hai. Đây là những điều bạn không muốn xảy ra. Chúng tôi sẽ ủng hộ cậu ấy”.

LINH SƠN