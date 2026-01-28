Man United choáng khi chấn thương gân kheo khiến Dorgu phải nghỉ 10 tuần

Hậu vệ Patrick Dorgu của Manchester United sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 10 tuần sau khi kết quả chụp X quang xác nhận anh bị chấn thương gân kheo, theo bản tin của Laurie Whitwell trên The Athletic.

Patrick Dorgu chấn thương trong trận thắng Arsenal

Bản tin của tờ báo uy tín The Athletic là một cú sốc lớn đối với Manchester United, khi hậu vệ trẻ này sẽ vắng mặt một thời gian dài, giữa lúc Quỷ đỏ đang bùng nổ và chơi rất hay dưới tay HLV tạm quyền Michael Carrick.

Patrick Dorgu chính là nguồn cảm hứng của Man United trong 2 chiến thắng lẫy lừng gần đây. Cầu thủ 21 tuổi chủ yếu được sử dụng ở vị trí hậu vệ cánh dưới thời cựu HLV Ruben Amorim. Tuy nhiên, kể từ khi Michael Carrick lên nắm đội, cầu thủ người Đan Mạch được kéo lên đá tiền vệ cánh trái trong sơ đồ 4-2-3-1. Chính ở vị trí gần khung thành này, Dorgu tỏa sáng và ghi bàn trong chiến thắng Manchester City 2-0 và nhất là ghi bàn và kiến tạo trong trận thắng sốc 3-2 trên sân Emirates của Arsenal.

Phát biểu trên Sky Sports, huyền thoại Gary Neville nhận xét: “Dorgu trông như một hậu vệ cánh rất bình thường dưới thời Ruben Amorim. Nhưng khi được chơi cao hơn, cậu ấy giống như một con người hoàn toàn khác... Nhìn Dorgu bây giờ, rõ ràng cậu ấy là cầu thủ chạy cánh. Bàn thắng của cậu ấy thực sự xuất sắc. Dorgu là hình ảnh tiêu biểu cho những gì đã xảy ra với Man United trong tuần vừa qua”. Báo chí Anh thậm chí còn ca ngợi Dorgu như là “Gareth Bale tái sinh”.

Chính vì vậy, các fan Quỷ đỏ đã nín lặng khi thấy Dorgu lăn ra sân sau khi bứt tốc theo một đường chuyền dài trong hiệp 2 trận thắng Arsenal hôm Chủ nhật. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Michael Carrick cho biết ông hy vọng chấn thương của Dorgu không quá nghiêm trọng và cầu thủ này “hy vọng” chỉ rời sân vì bị chuột rút. Nhưng kết quả chụp X quang đã tiết lộ một vấn đề nghiêm trọng hơn.

Thời gian hồi phục chính xác vẫn đang được đội ngũ y tế của CLB đánh giá. Sự vắng mặt của Dorgu làm tăng thêm mối lo ngại về chấn thương ở hàng phòng ngự của Man United. Việc hồi phục sau những chấn thương như vậy thường đòi hỏi quá trình phục hồi chức năng cẩn thận để tránh tái phát. Báo cáo của Whitwell nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của chấn thương Dorgu sẽ là trở ngại lớn cho tiền trình phục hưng Quỷ đỏ của Michael Carrick.

HOÀNG HÀ