Mức lương đòi hỏi của Bruno Fernandes đang thách thức Man United

Nếu Bruno Fernandes ở lại Old Trafford sau mùa hè 2027 có nghĩa là CLB phải chi trả mức lương 400.000 bảng/tuần cho cầu thủ đã bước sang tuổi 33.

Bruno Fernandes vẫn muốn chơi cho Man United

Trong tất cả số tiền mà Man United đã chi tiêu trong thập kỷ qua, không khoản đầu tư nào mang lại lợi nhuận cao như khoản phí 55 triệu euro (66 triệu đô la) để đưa Bruno Fernandes đến Old Trafford 6 năm trước. Bruno Fernandes là cầu thủ xuất sắc nhất của Man United trong suốt thời gian đó, một cầu thủ sáng tạo toàn diện, người đã thắp sáng những giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử hiện đại của CLB.

Hợp đồng hiện tại của tiền vệ người Bồ Đào Nha sẽ hết hạn vào mùa hè năm 2027, mặc dù có điều khoản gia hạn thêm một năm, điều đó có nghĩa là Man United phải đưa ra một quyết định khó khăn về tương lai của Bruno Fernandes. Một bản tin trên tờ The Mirror cho rằng Fernandes sẽ yêu cầu mức lương khoảng 400.000 bảng (550.000 đô la) mỗi tuần để ở lại CLB. Trong tương lai, điều đó sẽ biến anh ấy trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất tại CLB và sẽ là một khoản chi phí tài chính khổng lồ đối với một cầu thủ sẽ bước sang tuổi 33 vào mùa hè năm sau.

Bruno Fernandes đáng giá bao nhiêu?

Kể từ khi đến Old Trafford vào tháng 1-2020, Fernandes đã là cầu thủ tấn công chủ lực của CLB. Ngay cả trong giai đoạn cuối sự nghiệp của Cristiano Ronaldo trở lại Manchester, Fernandes vẫn là người có tác động lớn nhất đến hiệu suất tấn công của đội.

Trong sáu mùa giải khoác áo CLB, người hâm mộ Man United đã bốn lần bầu chọn Fernandes là Cầu thủ xuất sắc nhất năm Sir Matt Busby, số lần thắng nhiều nhất so với bất kỳ cầu thủ nào kể từ khi giải thưởng này được giới thiệu vào năm 1988.

Hiện đã 31 tuổi, Man United cần bán Fernandes trong năm nay để thu về một khoản phí chuyển nhượng đáng kể cho ngôi sao của mình. Đã có nhiều báo cáo về sự quan tâm từ Ả Rập Saudi, nhưng vẫn còn phải xem liệu đội trưởng của Man United có sẵn lòng giảm lương ở giai đoạn này trong sự nghiệp hay không.

Đối với Man United, tình hình có thể được đơn giản hóa bởi thông tin Casemiro sẽ rời đi vào mùa hè này khi kết thúc hợp đồng hiện tại. Tiền vệ người Brazil được cho là đang nhận mức lương khoảng 400.000 bảng tại Old Trafford, giúp giải phóng một khoản tiền đáng kể để tăng lương cho Fernandes.

HOÀNG HÀ