HLV Frank lại bị kêu gọi từ chức sau trận hòa thất vọng trước Burnley

Người hâm mộ Tottenham Spurs một lần nữa dữ dội chỉ trích HLV Thomas Frank, người đang chịu áp lực rất lớn sau trận hòa 2-2 đáng thất vọng trước đội bóng xếp áp chót bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh là Burnley vào thứ Bảy.

Người hâm mộ Tottenham Spurs một lần nữa dữ dội chỉ trích HLV Thomas Frank.

Áp lực đè nặng lên Frank đã phần nào giảm bớt nhờ chiến thắng 2-0 trước Borussia Dortmund giữa tuần, giúp Tottenham vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Champions League. Tuy nhiên, áp lực đã nhanh chóng quay trở lại, tương tự như cuối tuần trước khi những người hâm mộ Tottenham giận dữ kêu gọi huấn luyện viên người Đan Mạch từ chức sau trận thua 1-2 trên sân nhà trước West Ham. Sau trận hòa 2-2 tại Burnley, khi phải nhờ cú đánh đầu hiểm hóc của Cristian Romero ở phút 90 mới giúp đội khách giành được một điểm, cổ động viên Spurs lại hô vang đòi sa thải Frank.

“Trước hết, tôi muốn cảm ơn họ vì đã đến cổ vũ và ủng hộ đội bóng trong suốt trận đấu,” Frank, người thay thế Ange Postecoglou trong mùa hè, nói về phản ứng của người hâm mộ. “Tôi chắc chắn họ có thể nhận ra và thừa nhận, đặc biệt là trong hiệp một, sự tiến bộ là có. Chúng ta lẽ ra đã có thể và nên dẫn trước với cách biệt lớn hơn. Họ cũng nên công nhận ý chí và bản lĩnh của toàn đội, những người luôn nỗ lực, chiến đấu đến cùng. Chúng ta chỉ cần tiếp tục cố gắng. Chúng ta làm rất nhiều điều đúng đắn nhưng không thể phủ nhận rằng sự sa sút về thành tích không hề dễ dàng đối với chúng ta”.

Bàn thắng của Cristian Romero ở phút 90 chỉ giúp Tottenham hòa 2-2 tại Burnley.

Chuỗi trận không thắng của Tottenham tại giải Ngoại hạng Anh trong năm 2026 này đã kéo dài đến 5 trận. Đội bóng hiện đã rơi xuống vị trí thứ 14, chỉ còn hơn khu vực xuống hạng 8 điểm. “Thông điệp gửi đến người hâm mộ, như tôi vẫn luôn nói, là chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đảm bảo mọi thứ đang đi đúng hướng. Và cùng nhau chúng ta sẽ tiếp tục làm điều đó”, Frank nói thêm.

Frank đã vô cùng tức giận với hàng phòng ngự của đội bóng trong trận hòa 2-2 trước Burnley. Micky van de Ven đã đưa Tottenham dẫn trước trong hiệp một đầy áp đảo của đội khách tại Turf Moor. Nhưng Frank đã rất tức giận với cách Axel Tuanzebe ghi bàn gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ, và bàn thắng thứ 2 của Lyle Foster cho Burnley chỉ 14 phút trước khi trận đấu kết thúc.

“Chúng ta không bao giờ được để thủng lưới bàn thua đó ngay trước giờ nghỉ”, Frank nhấn mạnh. “Hiệp 2 diễn ra giằng co hơn một chút, chúng tôi không kiểm soát được trận đấu tốt như hiệp một. Rồi chúng tôi lại để thủng lưới một bàn thua tệ hại nữa, không bao giờ được phép để thủng lưới như vậy! Chúng tôi không thể để lộ sơ hở như thế. Sau đó, chúng tôi đã có một kết thúc mạnh mẽ với tinh thần thi đấu cao, với nhiều sự thay đổi người tấn công để ghi bàn gỡ hòa. Chúng tôi đã có 3 hoặc 4 cơ hội rất rõ rệt nhưng thật tiếc chỉ ghi được một bàn trong số sơ hội đó”.

LINH SƠN