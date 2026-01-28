Aston Villa đưa tiền đạo Tammy Abraham trở lại bóng đá Anh

Aston Villa chiêu mộ tiền đạo Tammy Abraham từ Besiktas với giá 18,3 triệu bảng.

Abraham, 28 tuổi, trưởng thành từ học viện Chelsea và trước đây từng khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn mùa giải 2018-2019, mùa giải mà anh đã giúp CLB thăng hạng lên giải đấu cao nhất nước Anh. Tiền đạo này sau đó gia nhập Roma ở Italy vào năm 2021. Anh cũng từng được cho mượn tại AC Milan mùa trước, trước khi được cho mượn đến Besiktas. Một chi tiết khá thú vị trong thương vụ mới nhất. Vào thứ Hai, Besiktas chính thức kích hoạt thỏa thuận ký vĩnh viễn với Abraham khi chi cho Roma mức phí 13 triệu EUR (11,3 triệu bảng). Nhưng chỉ sau một ngày, Besiktas đã gật đầu với đề nghị từ Aston Villa, qua đó thu được lợi nhuận khá lớn.

Tiền đạo có 11 lần khoác áo đội tuyển Anh giờ đây trở lại với Aston Villa khi đội đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng và đang cạnh tranh chức vô địch Anh đầu tiên kể từ năm 1981. “Một số CLB đóng vai trò quan trọng trong hành trình của bạn và luôn ở bên bạn”, Abraham nói trong một video được đăng tải trên tài khoản X chính thức của Aston Villa. “Tôi đã ghi bàn, đối mặt với thử thách và trưởng thành hơn cả về mặt cầu thủ lẫn con người. Tôi đã trở lại Aston Villa, sẵn sàng làm việc và cống hiến hết mình”.

Abraham sẽ bổ sung thêm chiều sâu cho hàng công của Aston Villa sau sự ra đi của Donyell Malen trong tháng này. Aston Villa hiện đang kém 4 điểm so với đội đầu bảng Ngoại hạng Anh là Arsenal, và vẫn đang thi đấu tại Europa League và FA Cup. “Chúng tôi có một đội hình tốt. Tôi không nghĩ rằng việc cạnh tranh ở mọi giải đấu mà chúng tôi tham gia là điều không thể,” Abraham, người ghi 13 bàn trong 26 trận cho Besiktas, chia sẻ thêm. “Tôi ở đây và tôi muốn chiến thắng. Tôi muốn giành được các danh hiệu, vì vậy chúng tôi phải nỗ lực hết mình ở mọi giải đấu mà chúng tôi tham gia. Tôi rất hào hứng, tôi thực sự không thể chờ đợi được nữa”.

Giai đoạn thành công nhất của Abraham cho đến nay là tại Roma. Anh ghi được 39 bàn thắng trong 120 trận đấu cho đội bóng Serie A, và giành chức vô địch UEFA Conference League dưới thời Jose Mourinho năm 2022.

PHI SƠN