Liverpool và sự bất ổn kéo dài

Liverpool – nhà đương kim vô địch Premier League – bước ra sân Vitality Stadium với hy vọng lấy lại đà sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Marseille ở Champions League chỉ hai ngày trước. Arne Slot, HLV người Hà Lan từng mang về chức vô địch mùa trước với lối chơi tấn công mãn nhãn, đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này. Nhưng chỉ trong bảy phút định mệnh ở hiệp một, mọi thứ sụp đổ.

Hành trình đến Bournemouth không hề dễ dàng. Liverpool phải bay sang Pháp đá Champions League giữa tuần, rồi quay ngay về Anh chỉ với hai ngày nghỉ – tình huống duy nhất xảy ra với một đội bóng châu Âu. Slot thừa nhận: "Chúng tôi là đội duy nhất phải chơi như vậy sau trận sân khách châu Âu, rồi lại đá sân khách với một trong những đội pressing dữ dội nhất giải." Đội hình thiếu chiều sâu trầm trọng: chỉ hai trung vệ cao cấp lành lặn (một người đang nghỉ phép vì lý do gia đình – Ibrahima Konaté), Joe Gomez chấn thương ngay trận này, Wataru Endo phải vào đá trung vệ tạm thời. Milos Kerkez và Jeremie Frimpong được rút ra để giữ sức, buộc Andy Robertson chơi trọn hiệp hai ở cánh trái.

Trận đấu bắt đầu theo kịch bản xấu. Liverpool sớm bị dẫn 2-0 chỉ trong bảy phút. Đầu tiên là pha va chạm khiến Joe Gomez rời sân, rồi sai lầm khi không đá bóng ra để thay người, dẫn đến bàn thua thứ hai. Slot mô tả: "Bảy phút mà chúng tôi không gặp khó khăn, nhưng đối thủ tận dụng, và chúng tôi thủng lưới hai bàn. Bàn thứ hai đến khi chỉ còn 10 người vì chấn thương. Đó có lẽ là tóm tắt mùa giải của chúng tôi: luôn có điều gì đó đặc biệt xảy ra khiến chúng tôi thủng lưới."

Virgil van Dijk dẫn dắt các cuộc phản đối trọng tài sau bàn thua, nhưng không có VAR cứu vớt. Anh ghi bàn gỡ từ pha đánh đầu đẹp mắt ở góc phạt góc, Dominik Szoboszlai tung cú sút phạt tuyệt đẹp phút 80 để gỡ hòa 2-2. Lúc này, hy vọng lóe lên. Nhưng rồi, như một lời nguyền, Liverpool tự bắn vào chân mình lần nữa. Phút 95, từ pha ném biên dài, Amine Adli đệm bóng ghi bàn thắng quyết định 3-2. Slot thở dài: "Chúng tôi hết năng lượng. Không thể trách các cầu thủ vì lịch thi đấu dày đặc."

Sự bất ổn của Liverpool mùa này được phơi bày rõ nét. Họ chỉ kiếm được 2 điểm từ thế bị dẫn bàn – so với 23 điểm mùa trước và 29 điểm mùa 2023-24. Đã thủng lưới 14 bàn từ tình huống cố định (nhiều thứ hai giải đấu), và 5 bàn sau phút 90 trong các trận thua hoặc hòa sát nút. Trong khi đó, họ chỉ ghi được hai bàn từ 118 quả phạt góc – hiệu suất kém đến mức Slot từng nói: "Không thể là đội top 4 với thành tích cố định như vậy."

So với mùa vô địch trước, Liverpool giờ như một "con thú mong manh". Họ thắng lớn ở Champions League nhưng sa sút ở Premier League: chưa thắng trận nào ở năm 2026, chỉ 4 điểm từ 15 điểm có thể. Áp lực đè nặng lên Slot. Các tin đồn về việc Liverpool liên hệ HLV khác cho mùa 2026-27 lan truyền, dù CLB nổi tiếng kiên nhẫn với các nhà cầm quân.

Câu chuyện Bournemouth là đỉnh điểm của sự bất ổn. Từ hy vọng sau Marseille, đến thất bại cay đắng chỉ hai ngày sau. Đội bóng từng kiên cường giờ thiếu sức bền thể lực và tinh thần. Với cửa sổ chuyển nhượng đóng ngày 2-2, HLV Slot có ít lựa chọn để sửa chữa.

Có một cảm giác rất "Jürgen Klopp" trong những thời điểm Liverpool vùng lên, nhưng lại thiếu đi sự chắc chắn mà Slot nỗ lực xây dựng từ đầu mùa. Đội bóng này dường như vẫn bị giằng xé giữa hai triết lý: sự điềm tĩnh kiểm soát của hiện tại và bản năng tấn công dồn dập, liều lĩnh của quá khứ. Khi hai luồng tư duy này xung đột, kết quả là một lối chơi chắp vá, nơi hàng công có thể ghi những bàn thắng đẳng cấp thế giới nhưng hàng thủ lại hớ hênh như những kẻ học việc.

Hàng tiền vệ, vốn được coi là bệ phóng cho những chiến thắng, đôi khi lại trở thành "tử huyệt". Khả năng chống phản công của Liverpool trong trận đấu này là một con số không tròn trĩnh. Họ để đối phương xuyên phá quá dễ dàng, như thể những khoảng trống giữa các tuyến là một lời mời chào không thể chối từ. Sự thiếu ổn định không chỉ nằm ở phong độ, mà nó nằm ở ngay trong cấu trúc vận hành của đội bóng.

Ở Anfield, người hâm mộ từng mơ về kỷ nguyên mới với Slot. Giờ đây, họ chứng kiến nhà vô địch tự làm khó mình. Mưa rơi tầm tã ở Bournemouth như biểu tượng cho mùa giải: một bước tiến, hai bước lùi. Slot và các học trò rời sân ướt sũng, thất vọng. Câu chuyện Liverpool 2025-26 vẫn đang viết tiếp, nhưng hiện tại, sự bất ổn chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

HỒ VIỆT