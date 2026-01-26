Cunha giúp Man.United nhấn chìm Arsenal ngay tại Emirates

Man.United đánh bại đội đầu bảng Arsenal 3-2 ngày chính trên sân nhà Emirates của họ.

Tuyển thủ Brazil đã tung cú sút xa hiểm hóc vượt qua thủ môn David Raya ở phút 87 để ấn định chiến thắng trong một trận đấu kịch tính tại sân Emirates, khiến Arsenal chỉ còn hơn 4 điểm so với Man.City và Aston Villa trên bảng xếp hạng. Cunha cho biết đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của anh kể từ khi gia nhập Man.United mùa hè năm ngoái. “Đây là những trận đấu mà chúng tôi mơ ước được chơi”, anh nói với Sky Sports. “Những trận đấu mà chúng tôi xem trên truyền hình và chúng tôi muốn được tham gia”.

Man.United đã vươn lên vị trí thứ 4 sau 2 chiến thắng liên tiếp dưới sự dẫn dắt của tân HLV Michael Carrick, người đang ngày càng củng cố vị thế của mình để được giao nhiệm vụ lâu dài - sau khi đánh bại Man.City 2-0 vào tuần trước. “Tôi đang tận hưởng điều đó. Đó là một vị trí tuyệt vời”, Carrick nói. “Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tôi sẽ không trả lời câu hỏi đó mỗi tuần. Tôi đang tận hưởng điều này và tôi sẽ tiếp tục làm những gì có thể”.

Carrick chỉ có hợp đồng đến cuối mùa giải trong khi Man.United đang cân nhắc kế hoạch dài hạn. Nhưng anh có thể tự tạo cơ hội cho mình một hợp đồng dài hạn hơn nếu tiếp tục phong độ này. Những chiến thắng trước Man.City và Arsenal đã giúp Quỷ đỏ có vị thế vững chắc để giành vé dự Champions League. Và những màn trình diễn đầy hứng khởi đã mang lại nụ cười trở lại cho người hâm mộ.

“Tôi dành nhiều lời khen ngợi cho ban huấn luyện và các cầu thủ, về những gì họ đã đầu tư và cách họ đã cùng nhau nỗ lực”, Carrick nói. “Đó thực sự là một tinh thần tập thể và thật tuyệt khi mọi thứ hòa hợp và tất cả mọi người đều tham gia. Hai tuần trước khi chúng tôi đến đây, chúng tôi đã nói rằng mọi quyết định chúng tôi đưa ra đều vì lợi ích chung của CLB. Nhiệm vụ của tôi là tiếp tục cải thiện đội bóng và không để bị cuốn theo 2 kết quả ấn tượng vừa rồi”.

HLV Michael Carrick khởi đầu xuất sắc để khiến cuộc đua vô địch trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.

Trước đây, Carrick từng tạm thời dẫn dắt Man.United trong 3 trận đấu khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải vào năm 2021. Như vậy, ông vẫn bất bại trong 2 lần dẫn dắt đội bóng cũ - thắng 4 trong 5 trận, bao gồm 2 chiến thắng trước Arsenal của Mikel Arteta và cả 2 trận đều kết thúc với tỷ số 3-2. “Anh ấy đã làm một công việc xuất sắc. Anh ấy đã mang đến một nguồn năng lượng mới và toàn đội đã thực sự đoàn kết”, hậu vệ Harry Maguire của Man.United cho biết. “Hai trận đấu khó khăn và mọi người có lẽ đều nghĩ rằng chúng tôi sẽ không giành được nhiều điểm. Nhưng việc thắng cả 2 trận là điều tuyệt vời”.

Đối với Arsenal, đây là trận thứ 3 liên tiếp không thắng ở giải đấu, tạo hy vọng cho các đối thủ cạnh tranh chức vô địch. Đây là trận thua trên sân nhà đầu tiên của họ mùa giải này và diễn ra bất chấp việc họ đã dẫn trước ở phút 29 nhờ bàn phản lưới nhà của Lisandro Martinez khi cố gắng cản phá cú sút của Martin Odegaard. Nếu đó là một món quà, thì bàn thắng gỡ hòa của Man.United ở phút 37 cũng vậy. Đường chuyền hớ hênh của Martin Zubimendi đã tạo cơ hội cho Bryan Mbeumo đối mặt với khung thành và tiền đạo người Cameroon đã vượt qua Raya để dứt điểm vào lưới trống. Đó là bàn thắng thứ 2 của anh trong 2 trận đấu liên tiếp kể từ khi trở về từ Cúp bóng đá châu Phi, sau khi cũng ghi bàn vào lưới Man.City tuần trước.

Patrick Dorgu cũng ghi bàn vào lưới Man.City và anh đã tung cú sút xa ngoạn mục, bóng đập vào mé dưới xà ngang 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, đưa Quỷ đỏ vươn lên dẫn trước. Mikel Merino tưởng chừng đã cứu vãn được ít nhất một trận hòa cho Arsenal khi ghi bàn gỡ hòa ở phút 84, cho đến khi Cunha ghi bàn quyết định đầy bất ngờ chỉ 3 phút sau đó. “Màn trình diễn không đủ tốt và chúng tôi lẽ ra phải làm tốt hơn. Bây giờ là lúc cần đoàn kết hơn, tiếp tục làm việc và vực dậy tinh thần”, đội trưởng Arsenal, Odegaard chia sẻ.

VIỆT TÙNG