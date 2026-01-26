Arteta thách thức Arsenal quật khởi sau trận thua Man.United

HLV Mikel Arteta đã thách thức Arsenal thể hiện bản lĩnh tinh thần để giành chức vô địch Ngoại hạng Anh sau trận thua sít sao 2-3 trên sân nhà trước Man.United - đây là thất bại sân nhà đầu tiên của Pháo thủ trước Quỷ đỏ kể từ năm 2017.

HLV Mikel Arteta thất vọng khi Arsenal thua sít sao 2-3 trên sân nhà trước Man.United.

Bàn phản lưới nhà của Lisandro Martinez ở phút 29 giúp Arsenal dẫn trước trong hiệp một, nhưng một sai lầm của Martin Zubimendi đã tạo cơ hội cho Bryan Mbeumo gỡ hòa 8 phút sau đó. Cú vô lê tuyệt đẹp của Patrick Dorgu ở phút 50 đưa Man.United vượt lên dẫn trước và sau khi Mikel Merino ghi bàn gỡ hòa ở phút 84, Matheus Cunha đã có pha lập công ấn tượng ở phút 83, khiến Arsenal phải trải qua trận đấu thứ 3 liên tiếp không thắng tại giải Ngoại hạng Anh.

Thay vì tạo nên một cú tăng tốc ở ngôi đầu trong vòng 2 tuần qua, Pháo thủ hiện chỉ còn hơn 4 điểm so với Man.City và Aston Villa. Cựu đội trưởng Arsenal, Patrick Vieira đã nói với Sky Sports sau trận đấu rằng “vẫn còn một số câu hỏi về sức mạnh tinh thần của đội” khi họ hướng đến chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên kể từ năm 2004. Nhưng Arteta đã đáp lại: “Điều đó không sao cả. Ý tôi là, chúng tôi chấp nhận mọi ý kiến, bất kể nó đến từ đâu và xuất phát từ đâu, và họ sẽ có lý do chính đáng để nói như vậy. Cuối cùng, chúng ta phải thể hiện sức mạnh tinh thần mà chúng ta có trên sân khi đến ngày thi đấu”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm: “Chúng tôi đã chơi tuyệt vời ở Milan (thắng Inter 3-1 tại Champions League hôm thứ Ba), và hôm nay chúng tôi không chơi tốt như vậy. Tôi không biết liệu đó có phải là do tâm lý hay không. Nhưng nếu muốn chiến thắng, bạn phải trải qua những khoảnh khắc đó. Chúng tôi biết rằng hôm nay chúng tôi đã không ở đẳng cấp của mình, và chúng tôi đã phải trả giá. Bây giờ là lúc để phản ứng và xem chúng tôi được tạo nên từ những gì”.

Arteta thách thức Arsenal thể hiện bản lĩnh tinh thần để giành chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Arsenal đã bị một số cổ động viên la ó khi trận đấu kết thúc, mặc dù trận thua hôm Chủ nhật là trận thua đầu tiên của họ kể từ tháng 5-2025, trong khi họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League và Champions League. “Điều đó không quan trọng”, Arteta nói khi được hỏi về phản ứng đó. “Hôm nay chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức, nhưng chúng tôi đã không đủ hiệu quả trước một đội bóng rất có tổ chức, và chúng tôi đã bị trừng phạt vì những sai lầm của chính mình. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên mùa này chúng tôi thua trên sân nhà, nhưng đó là một phần của hành trình hướng đến chiến thắng. Nếu không, sẽ chẳng ai thua trận bóng đá cả. Điều quan trọng là cách chúng ta phản ứng, và tôi rất tin tưởng, bởi vì tôi hiểu những cầu thủ đó và biết chúng ta khao khát điều đó đến mức nào, rằng chúng ta sẽ phản ứng ngay lập tức”.

Arsenal sẽ đối đầu với Kairat Almaty vào thứ Tư trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng Champions League. Đội bóng của Arteta đã giành quyền vào vòng 16 đội và có thể kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng nếu giành chiến thắng.

LINH SƠN