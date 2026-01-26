Quật ngã Chích choè, Aston Villa hâm nóng cuộc đua vô địch

Ollie Watkins ghi bàn nhân đôi cách biệt

Aston Villa đã phục hồi sau thất bại bất ngờ 0-1 trên sân nhà trước Everton cuối tuần trước để tiếp tục bám sát cuộc đua vô địch. Emi Buendia đưa thầy trò Unai Emery đến chiến thắng đầu tiên tại St James' Park kể từ năm 2005 với một cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm ở phút thứ 19.

Không có đội trưởng Bruno Guimaraes bị chấn thương, Newcastle như mất nguồn cảm hứng để nhận lãnh một thất bại gây tổn hại đến cơ hội giành vé dự Champions League. Ollie Watkins ấn định chiến thắng cho Aston Villa bằng cú đánh đầu từ đường chuyền của Lucas Digne hai phút trước khi trận đấu kết thúc. Trận thua này khiến Newcastle tụt xuống vị trí thứ 9 nhưng vẫn chỉ cách top 5 ba điểm, điều này nhiều khả năng sẽ đủ để họ giành một suất tham dự Champions League.

Ngay cả khi Villa không thể giành chức vô địch giải đấu đầu tiên kể từ năm 1981, họ vẫn đang trên đà trở lại đấu trường châu Âu với lợi thế 10 điểm so với Liverpool ở vị trí thứ 6. Sau trận đấu, Ollie Watkins bày tỏ: "Đây là một sân vận động rất lớn, thực sự là một nơi khó khăn để thi đấu với bầu không khí và sức mạnh mà người hâm mộ tạo ra. Họ luôn gây áp lực lên chúng tôi. Tôi nghĩ hôm nay họ đã có kế hoạch thi đấu hoàn hảo. Chúng tôi không chơi tấn công dồn dập mà chơi phòng ngự chắc chắn, và tôi nghĩ họ đã không chuẩn bị cho điều đó".

"Chúng tôi đã có một màn trình diễn mạnh mẽ và lẽ ra có thể thắng với tỷ số đậm hơn. Thành thật mà nói, tôi đã có một vài màn trình diễn tệ hại ở đây. Thật tuyệt khi phá vỡ chuỗi trận tịt ngòi và thi đấu tốt hơn cả về cá nhân lẫn tập thể. Chúng tôi chưa thắng ở đây kể từ khi tôi đến Villa và đó là một cảm giác tuyệt vời".

Thống kê: Aston Villa đã chấm dứt chuỗi 17 trận sân khách không thắng tại giải Ngoại hạng Anh trước Newcastle United (6 trận hòa, 11 trận thua), giành chiến thắng đầu tiên trước đội bóng Chích Chòe trên sân St James' Park kể từ chiến thắng 3-0 hồi tháng 4-2005. Chiến thắng đó nhờ các bàn thắng của Juan Pablo Angel và Gareth Barry (2).

HOÀNG HÀ