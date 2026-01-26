Bóng đá quốc tế

Premier League

Quật ngã Chích choè, Aston Villa hâm nóng cuộc đua vô địch

SGGPO

Aston Villa tiếp tục chứng tỏ phong độ đỉnh cao của mình khi quật ngã đội chủ nhà Newcastle 2-0. Một chiến thắng ấn tượng giúp thầy trò Unai Emery thu ngắn khoảng cách còn 4 điểm so với đội đầu bảng Arsenal.

Ollie Watkins ghi bàn nhân đôi cách biệt
Ollie Watkins ghi bàn nhân đôi cách biệt

Aston Villa đã phục hồi sau thất bại bất ngờ 0-1 trên sân nhà trước Everton cuối tuần trước để tiếp tục bám sát cuộc đua vô địch. Emi Buendia đưa thầy trò Unai Emery đến chiến thắng đầu tiên tại St James' Park kể từ năm 2005 với một cú sút tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm ở phút thứ 19.

Không có đội trưởng Bruno Guimaraes bị chấn thương, Newcastle như mất nguồn cảm hứng để nhận lãnh một thất bại gây tổn hại đến cơ hội giành vé dự Champions League. Ollie Watkins ấn định chiến thắng cho Aston Villa bằng cú đánh đầu từ đường chuyền của Lucas Digne hai phút trước khi trận đấu kết thúc. Trận thua này khiến Newcastle tụt xuống vị trí thứ 9 nhưng vẫn chỉ cách top 5 ba điểm, điều này nhiều khả năng sẽ đủ để họ giành một suất tham dự Champions League.

Ngay cả khi Villa không thể giành chức vô địch giải đấu đầu tiên kể từ năm 1981, họ vẫn đang trên đà trở lại đấu trường châu Âu với lợi thế 10 điểm so với Liverpool ở vị trí thứ 6. Sau trận đấu, Ollie Watkins bày tỏ: "Đây là một sân vận động rất lớn, thực sự là một nơi khó khăn để thi đấu với bầu không khí và sức mạnh mà người hâm mộ tạo ra. Họ luôn gây áp lực lên chúng tôi. Tôi nghĩ hôm nay họ đã có kế hoạch thi đấu hoàn hảo. Chúng tôi không chơi tấn công dồn dập mà chơi phòng ngự chắc chắn, và tôi nghĩ họ đã không chuẩn bị cho điều đó".

"Chúng tôi đã có một màn trình diễn mạnh mẽ và lẽ ra có thể thắng với tỷ số đậm hơn. Thành thật mà nói, tôi đã có một vài màn trình diễn tệ hại ở đây. Thật tuyệt khi phá vỡ chuỗi trận tịt ngòi và thi đấu tốt hơn cả về cá nhân lẫn tập thể. Chúng tôi chưa thắng ở đây kể từ khi tôi đến Villa và đó là một cảm giác tuyệt vời".

Thống kê: Aston Villa đã chấm dứt chuỗi 17 trận sân khách không thắng tại giải Ngoại hạng Anh trước Newcastle United (6 trận hòa, 11 trận thua), giành chiến thắng đầu tiên trước đội bóng Chích Chòe trên sân St James' Park kể từ chiến thắng 3-0 hồi tháng 4-2005. Chiến thắng đó nhờ các bàn thắng của Juan Pablo Angel và Gareth Barry (2).

HOÀNG HÀ

Từ khóa

Ollie Watkins ghi bàn nhân đôi cách biệt Quật ngã Chích choè Aston Villa hâm nóng cuộc đua vô địch

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn