Michael Carrick: “Solskjaer luôn sẵn sàng giúp đỡ nếu tôi cần”

HLV Michael Carrick tiết lộ đã nói chuyện với Ole Gunnar Solskjaer kể từ khi đánh bại người đồng đội cũ để giành được vị trí dẫn dắt Man.United ngắn hạn, và cho biết cựu HLV của CLB luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu anh cần bất kỳ lời khuyên nào.

HLV Michael Carrick khởi đầu với chiến thắng ấn tượng 2-0 trong trận derby trước Man.City.

Việc Ruben Amorim bị sa thải sau 14 tháng cầm quyền đầy thăng trầm khiến Quỷ đỏ phải vội vàng tìm kiếm một HLV trưởng mới cho phần còn lại của mùa giải. Ruud van Nistelrooy đã được phỏng vấn nhưng người hùng giành “cú ăn 3” năm 1999 Solskjaer và cựu đội trưởng Carrick luôn được coi là những ứng cử viên hàng đầu. Cuối cùng Carrick, 44 tuổi, là người được lựa chọn. Cựu tiền vệ này bắt đầu nhiệm kỳ của mình với chiến thắng ấn tượng 2-0 trong trận derby trước Man.City.

Mới đây, trước trận đấu trên sân Arsenal vào Chủ nhật, Carrick tiết lộ: “Vâng, tôi đã nói chuyện với Ole. Tôi rất thân thiết với anh ấy, chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, vì vậy anh ấy luôn ủng hộ tôi hết lòng như mong đợi. Ole là một người đàn ông tuyệt vời và tôi rất tôn trọng anh ấy, vì vậy, đúng vậy, anh ấy chúc chúng tôi mọi điều tốt đẹp nhất và rất vui vì chúng tôi đã có được kết quả như ý”.

Khi được hỏi liệu có muốn tham khảo ý kiến ​​của Solskjaer hay không, HLV của Man.United nói: “Tôi nghĩ đó là tình bạn, bạn có thể trò chuyện với anh ấy. Tôi có rất nhiều bạn bè ở những vị trí mà tôi có thể nhờ vả nếu cần. Thành thật mà nói, tôi không phải là người hay làm phiền nhiều người, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ ở đó nếu tôi cần”.

Solskjaer chắc chắn sẽ theo dõi trận đấu khi Man.United cố gắng xây dựng đà thắng lợi sau khởi đầu hoàn hảo dưới thời Carrick khi làm khách đến sân Arsenal, nơi Quỷ đỏ đã thua trong cả 4 lần làm khách gần nhất tại Premier League. Đội bóng của HLV Mikel Arteta đã bị thu hẹp khoảng cách dẫn đầu xuống còn 4 điểm sau chiến thắng 2-0 của Man.City trước Wolves hôm thứ Bảy, và Man.United chắc chắn sẽ khai thác thứ áp lực mà Pháo thủ đang đối mặt.

“Mỗi trận đấu đều khác nhau”, Carrick tránh đề cập sâu vào chiến thắng trong trận derby. “Đó là một phần của vấn đề. Nó không bao giờ giống nhau. Chúng tôi muốn xây dựng dựa trên chiến thắng ở trận derby, không phải là sao chép y nguyên. Tôi nghĩ cần có những yếu tố mới được đưa vào. Chúng ta cần phải sẵn sàng, chúng ta cần phải thể hiện phong độ tốt nhất của mình. Nếu chúng ta chơi tốt nhất, chúng tôi cảm thấy mình có cơ hội tốt”.

VIỆT TÙNG