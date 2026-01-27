Đánh bại Man City và Arsenal, Michael Carrick tạo ra tình thế khó xử cho chính... Man United

Người hâm mộ Man United không nên quá phấn khích thành tích tuyệt vời của Michael Carrick. Đơn giản bởi vì đầu mùa tới, ban lãnh đạo Man United có thể sẽ lại bổ nhiệm một nhà cầm quân mới, bất kể những gì mà HLV tạm quyền kém danh như Carrick làm được trong vài tháng tới.

Michael Carrick tạo ra một đội bóng không sợ hãi mà fan Man United rất thích xem.

Cho đến nay, Carrick đã cho thấy bạn không cần phải "chịu đựng" để giành chiến thắng trong các trận đấu bóng đá; thay vào đó, ông ấy đã chứng minh bóng đá là một trò chơi đơn giản. Nhưng tình thế khó xử hiện nay là liệu ông ấy có xứng đáng với vai trò HLV chính thức hay không, hoặc, bất chấp sự chuyển biến tích cực rõ ràng tại Old Trafford, Man United vẫn nên kiên trì với kế hoạch ban đầu là bổ nhiệm một người khác kế nhiệm Ruben Amorim.

Một số người hâm mộ đã đưa ra quyết định của mình và các cầu thủ đang được tiếp thêm động lực, nhưng các huyền thoại Roy Keane và Gary Neville vẫn thận trọng. Keane nói rằng Man United cần một HLV “mà bạn cảm thấy có thể giúp họ giành chức vô địch", trong khi trước trận derby với Arsenal, Neville nói rằng "không thể có bất kỳ sự cân nhắc nào" cho việc Carrick nhận công việc này.

Tuy nhiên, những gì người hâm mộ Man United đã được chứng kiến ​​trong các trận đấu với Man City và Arsenal, hai đội bóng hàng đầu Premier League, không thể bị xem nhẹ. Khi Carrick ăn mừng bàn thắng tuyệt đẹp của Patrick Dorgu giúp Man United dẫn trước Arsenal 2-1, Neville nói rằng HLV tạm quyền của Man United đã giơ tay lên như một "vị cứu tinh". Những gì Man United đã thể hiện chỉ trong hai trận đấu chính là điều họ đã chờ đợi và dự đoán trong hơn một thập kỷ qua.

Lối chơi bóng đá mà Carrick áp dụng hiệu quả bởi vì, thay vì coi bóng đá như một môn khoa học chính xác, ông đã cho phép nó trở thành một nghệ thuật thể hiện bản thân. Việc các cầu thủ phát huy thế mạnh của mình kết hợp với một chút hoài niệm chính là công thức cho thành công ban đầu của Carrick, khi đội hình không còn bị yêu cầu phải tuân theo một cuốn cẩm nang hướng dẫn phức tạp mà không bao giờ thực sự làm rõ sản phẩm cuối cùng sẽ như thế nào.

Man United của Carrick chơi trực diện, tấn công mạnh mẽ và cho đến nay đã là hình ảnh hoàn hảo thể hiện "ADN của United", với số pha phản công trung bình nhiều hơn bất kỳ đội nào khác trong giải đấu. Bryan Mbeumo dẫn đầu hàng công bởi vì anh ấy có số lần chạy chỗ phía sau hàng thủ nhiều nhất mỗi 90 phút ở Premier League mùa này. Bruno Fernandes đã trở lại vị trí số 10 sở trường và vẫn là một trong những cầu thủ tạo cơ hội tốt nhất giải đấu. Dorgu vẫn chơi ở vị trí tiền vệ cánh nhờ những màn trình diễn ổn định ở khu vực tấn công...

Với rất ít thời gian tập luyện sau khi tiếp quản đội bóng giữa mùa giải, Carrick hầu như không phàn nàn gì về tình hình hiện tại. Tại sao lại phải phàn nàn? Ông ấy được trao cơ hội tự do tại Old Trafford, giống như năm 2021, sau sự ra đi của Ole Gunnar Solskjaer. Và cũng như khi đó, việc khôi phục những nguyên tắc cơ bản đã trở thành một nước đi thiên tài.

Thực tế, đó là tất cả những gì mà Man United hy vọng sẽ thấy trong 2 trận đấu đầu tiên của bất kỳ HLV trưởng nào. Có lẽ nếu không phải là Carrick, hoặc nếu là một người mới trên băng ghế huấn luyện, sẽ có sự đồng thuận tuyệt đối rằng ông ấy nên là người tiếp theo dẫn dắt đội bóng. Thật không may, Man United đã từng trải qua điều này.

Tháng 12-2018, trận thua đau đớn 3-1 trước Liverpool đã chấm dứt triều đại của Jose Mourinho. Quỷ đỏ được mô tả là một "độc tố" khi Old Trafford trở nên ảm đạm dưới thời Mourinho, người ngày càng cáu kỉnh và mất dần sự tín nhiệm của các cầu thủ. Solskjaer đến và có cơ hội để tạo dấu ấn của mình, và ông đã làm được điều đó một cách xuất sắc.

Chiến thắng 5-1 trước Cardiff đã giúp Solskjaer và Man United có chuỗi 12 trận bất bại tại Premier League. Với bầu không khí tích cực lan tỏa khắp sân, lối chơi đã thay đổi theo hướng gần giống với thời kỳ hoàng kim dưới thời Sir Alex Ferguson.

Sau khi thắng 14 trong số 19 trận đấu trên cương vị HLV tạm quyền, bao gồm cả chiến thắng lội ngược dòng ngoạn mục trước PSG tại Champions League, Solskjaer được bổ nhiệm làm HLV chính thức của Man United vào tháng 3-2019. Những nỗ lực của Solskjaer trên cương vị HLV tạm quyền đã thúc đẩy cơ hội lọt vào top 4 của Man United vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, sau khi bổ nhiệm Solskjaer, trở về từ tuần trăng mật mọi người đối mặt với thực tế phũ phàng rằng Solskjaer là một HLV thiếu kinh nghiệm, người có năng lượng tích cực vượt trội so với năng lực thực tế trong vai trò này. Man United nhanh chóng sa sút phong độ ở mùa giải đó, chỉ thắng hai trong tám trận cuối cùng, và bỏ lỡ cơ hội lọt vào top bốn.

Trong suốt ba năm Solskjaer dẫn dắt, một kịch bản tương tự tiếp diễn. Man United đã kết thúc ở vị trí thứ ba và thứ hai dưới thời Solskjaer, nhưng nổi tiếng là không thể vượt qua rào cản để đạt được thành công thực chất

Người hâm mộ nhìn lại triều đại Solskjaer, có lẽ với sự yêu thích hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi Alex Ferguson giải nghệ năm 2013, nhưng cuối cùng không có gì đạt được dưới thời HLV chỉ khiến Man United "cảm thấy tốt".

Dưới thời Solskjaer, Man United là một đội bóng "suýt thành công", nhiều lần lọt vào bán kết ở tất cả các giải đấu cúp trước khi trận chung kết Europa League năm 2021 kết thúc bằng thất bại trên chấm 11m trước Villarreal.

Pha đá hỏng phạt đền của David de Gea được nhiều người coi là bước ngoặt thực sự dẫn đến sự sụp đổ cuối cùng của Solskjaer trong vai trò này.

Nhưng thực tế là Manchester United luôn là những kẻ thua cuộc mỗi khi cần thiết.

Có một sự phản kháng ngầm đối với việc lặp lại sai lầm tương tự với Carrick. Khi Man United quyết định bổ nhiệm Solskjaer dài hạn, ban lãnh đạo lúc đó đã bỏ lỡ cơ hội bổ nhiệm Zinedine Zidane và Mauricio Pochettino, những ứng cử viên hàng đầu vào thời điểm đó.

Nếu Man United bổ nhiệm Carrick vĩnh viễn, họ sẽ bỏ lỡ cơ hội tận dụng nguồn cung huấn luyện viên dồi dào để làm những gì họ đã từng thử trong quá khứ. Không có lý do gì để cho rằng Carrick sẽ giống hoặc tệ hơn Solskjaer, nhưng sau nhiều năm thử nghiệm, quyết định tiếp theo về HLV của Man United dường như là quyết định quan trọng nhất từ ​​trước đến nay. Nó có thể là sự khác biệt giữa việc trở lại một đội bóng xứng đáng với tên tuổi và danh tiếng hoặc tiếp tục chìm trong vòng xoáy thất bại.

Dựa trên những bằng chứng hiện tại, Carrick sẽ là một sự bổ nhiệm khôn ngoan. Nhưng nếu United muốn làm điều gì đó mới mẻ, dù Carrick có làm tốt đến đâu, ông ấy cũng không nên nằm trong số các ứng cử viên tương lai. Người hâm mộ sẽ quá khích, như họ vẫn được phép. Tuy nhiên, INEOS còn phải đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt khác.

HOÀNG HÀ