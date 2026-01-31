Arteta so sánh mối quan hệ với Guardiola như sự kình địch giữa Nadal và Federer

Mikel Arteta (phải) và đàn anh Pep Guardiola

Arteta từng làm việc dưới quyền Guardiola tại Manchester City trong những ngày đầu sự nghiệp huấn luyện, nhưng những năm gần đây, người thầy cũ của ông lại là rào cản giữa Arsenal và những danh hiệu mà ông đang muốn có. Arsenal đã giành Cúp FA trong mùa giải đầu tiên Arteta dẫn dắt, mùa 2019-2020, nhưng kể từ đó họ chưa giành được danh hiệu lớn nào nữa, dù đã nhiều lần tiến rất gần đến chức vô địch.

Arsenal đã về nhì tại Premier League ba mùa giải liên tiếp, hai lần đầu tiên họ bị Man City vượt qua vào cuối mùa giải. Hiện tại, họ đang dẫn trước Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng, mặc dù khoảng cách sẽ còn lớn hơn nếu không có chuỗi ba trận không thắng gần đây, trong đó có trận hòa với Liverpool và Nottingham Forest, rồi thua Manchester United. Arsenal và Man City cũng có thể đối đầu trong trận chung kết Cúp Liên đoàn và nằm trong số những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Champions League.

Nhưng Arteta không cho rằng sự quen biết với Guardiola sẽ dẫn đến sự coi thường. "Đối với tôi, điều đáng ngạc nhiên nhất là không duy trì mối quan hệ đó," Arteta nói trước chuyến làm khách đến Leeds United vào thứ Bảy. "Tôi nghĩ đó sẽ là một tấm gương rất xấu cho thể thao. Trong thể thao, bạn phải học hỏi, và có lẽ bài học lớn nhất mà thể thao đã cho chúng ta là mối quan hệ giữa Rafa Nadal và Roger Federer. Tôi không ở đẳng cấp đó. Nhưng với hai vận động viên xuất sắc nhất, mối quan hệ mà họ có với nhau khi phải đối đầu trong trận chung kết... Làm sao tôi có thể không có mối quan hệ tốt với người mà tôi ngưỡng mộ, người mà tôi đã làm việc cùng và là đồng nghiệp? Nhưng cũng giống như bất kỳ đối thủ nào khác. Khi trận đấu diễn ra trên sân, đó là dành cho người chiến thắng".

Nadal và Federer đã đối đầu 40 lần trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, với Nadal dẫn trước về thành tích đối đầu trực tiếp với tỷ số 24-16. Trong số những lần đối đầu đó diễn ra ở 24 trận chung kết, với 9 trận trong số đó là các giải Grand Slam, sáu trong số đó do Nadal giành chiến thắng.

Arteta cũng được hỏi về hoạt động chuyển nhượng tháng Giêng của Man City, sau khi họ tăng cường đội hình với sự bổ sung của Antoine Semenyo và Marc Guehi. Ngược lại, Arsenal lại khá im lặng. Arteta nói về những bản hợp đồng mới của Man City. "Đó là chuyện kinh doanh. Tôi biết họ sẽ làm gì và họ đã làm gì trong 10 hoặc 15 năm qua. Rõ ràng, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Họ muốn chiến thắng, và họ sẽ làm mọi thứ có thể để giành chiến thắng".

HOÀNG HÀ