Odegaard giải thích việc Ethan Nwaneri được phép rời Arsenal

Ethan Nwaneri đã có khởi đầu như mơ trong thời gian cho mượn tại Marseille và đội trưởng Arsenal, Martin Odegaard giờ đây đã chia sẻ nhận định của mình về việc Mikel Arteta cho phép anh ra đi.

Ethan Nwaneri trong màu áo Marseille

Martin Odegaard tin rằng Ethan Nwaneri sẽ trở lại Marseille với tư cách là một cầu thủ giỏi hơn. Ngôi sao trẻ của Arsenal được phép gia nhập đội bóng Pháp theo hợp đồng tạm thời vào đầu tháng này sau khi thấy cơ hội ra sân hạn chế tại sân Emirates.

Anh đã có khởi đầu tươi sáng với CLB mới khi ghi bàn trong trận ra mắt gặp Lens. Từng trải qua nhiều lần cho mượn trong giai đoạn đầu sự nghiệp, đội trưởng Arsenal, Odegaard, cho biết anh có thể thông cảm với Nwaneri nhưng tin rằng việc cho mượn sẽ chỉ có lợi cho cả anh và Pháo thủ. Trong phần ghi chú chương trình trước trận đấu Champions League với Kairat vào tối thứ Tư, tiền vệ người Na Uy viết: “Cuối cùng, tôi muốn nhắc đến Ethan Nwaneri và chúc cậu ấy may mắn trong thời gian cho mượn tại Marseille – chắc chắn là khởi đầu tốt với bàn thắng của cậu ấy vào cuối tuần! Tôi đã từng được cho mượn vài lần khi còn là cầu thủ trẻ nên tôi đã nói chuyện với Ethan trước khi cậu ấy rời đi về vấn đề này.

“Chúng tôi đã nói về cảm xúc của cậu ấy về tình hình và cơ hội, và tôi hiểu điều đó - tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh tương tự. Rõ ràng là bạn luôn muốn được ra sân nhiều hơn, vì vậy đây sẽ là một bước đi tốt cho cậu ấy. Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ làm tốt ở đó và hy vọng sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện phẩm chất và tài năng của mình. Cậu ấy sẽ hoàn toàn ổn và trở lại đây mạnh mẽ hơn, vì vậy điều đó sẽ tốt cho tất cả mọi người.

“Ở giai đoạn đó trong sự nghiệp, bạn cần được ra sân thi đấu để trưởng thành hơn nữa và đó là cơ hội để cậu ấy gánh vác nhiều trách nhiệm hơn và trưởng thành hơn với tư cách là một cầu thủ và một con người.” “Đó cũng là một đất nước khác, ngôn ngữ khác và nhiều thứ khác đi kèm với việc sống xa nhà - rất nhiều cầu thủ, bao gồm cả tôi, đã được hưởng lợi từ những lần cho mượn thành công, và tôi chắc chắn rằng đó sẽ là một trải nghiệm tốt cho cậu ấy và cậu ấy sẽ học hỏi được rất nhiều điều từ đó. Chúng tôi rất mong chờ xem cậu ấy sẽ thể hiện như thế nào ở đó”.

Nwaneri sẽ trở lại thi đấu cho Marseille vào giữa tuần khi đội bóng Pháp đối đầu với Club Brugge tại Champions League. Phát biểu trước trận đấu đó, chủ tịch câu lạc bộ Pablo Longoria đã loại trừ khả năng ký hợp đồng vĩnh viễn với tiền vệ này.

Ông nói: “Hãy nói một điều rất rõ ràng - việc mua đứt là không thực tế. Cậu ấy là một trong những tài sản chính cho tương lai của Arsenal. Giá trị đối với chúng tôi là tài năng và màn trình diễn thể thao của cậu ấy. Đối với Arsenal, đó là sự đóng góp vào lối chơi, và đối với cầu thủ, đó là một bước tiến trong sự trưởng thành và được huấn luyện bởi Roberto (De Zerbi).”

HOÀNG HÀ