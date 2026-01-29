Khi Man.United do dự triển hạn với Harry Maguire

Trung vệ Harry Maguire đang chơi rất tốt dưới triều đại mới của Michael Carrick

Ngôi sao của Manchester United, Harry Maguire, sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa giải và ban lãnh đạo Quỷ đỏ đang đứng trước lựa chọn khó khăn liệu có nên đề nghị anh gia hạn hợp đồng tại Old Trafford hay không. Thái độ do dự của CLB khiến người đại diện của Harry Maguire phải ráo riết tìm bến đỗ mới và những cuộc đàm phán với các CLB ở Italy và Thổ Nhĩ Kỳ đã được lên lịch khi hậu vệ người Anh sẽ hết hạn hợp đồng hiện tại với Man United vào cuối mùa giải.

Harry Maguire được tự do đàm phán với các CLB nước ngoài trong tháng này qua một vụ chuyển nhượng theo dạng Bosman. Và trong khi quyết định cuối cùng về tương lai của cầu thủ 32 tuổi này vẫn chưa được đưa ra, dường như người đại diện của anh đang xem xét một số lựa chọn nếu anh quyết định kết thúc quãng thời gian thi đấu tại Old Trafford.

Tuy nhiên, theo The Athletic, các CLB ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Italy đã liên hệ với người đại diện của Maguire. Các cuộc đàm phán dường như chưa vượt quá giai đoạn tìm hiểu ban đầu và vẫn còn phải xem liệu Maguire có quan tâm đến việc chuyển ra nước ngoài hay không.

Thông tin chi tiết cho thấy hậu vệ này hài lòng với cuộc sống hiện tại và mục tiêu trước mắt là giúp CLB trở lại Champions League. Điều đó hoàn toàn có thể củng cố cơ hội được gia hạn hợp đồng của anh. Một suất trở lại đấu trường châu Âu sẽ giúp tăng đáng kể nguồn thu cho CLB, từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn để gia hạn hợp đồng của Maguire, một trong những hợp đồng béo bở nhất tại Old Trafford.

Ngoài ra, có thông tin cho rằng việc đề nghị hợp đồng mới có thể sẽ phụ thuộc vào tiền bạc và thời hạn hợp đồng được đề nghị. Tài chính không phải là yếu tố duy nhất mà ban lãnh đạo Quỷ đỏ cân nhắc khi muốn giữ Maguire lại.

Tăng cường tuyến giữa là ưu tiên hàng đầu của CLB trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới, nhưng họ cũng muốn có một thủ lĩnh hàng phòng ngự, và Maguire có thể đáp ứng được yêu cầu đó. Michael Carrick dường như cũng rất hâm mộ Maguire, khi đã cho anh đá chính trong cả hai trận thắng đầu tiên trước Manchester City và Arsenal.

Maguire cũng đang tận hưởng cuộc sống dưới sự dẫn dắt của cựu tiền vệ này. Phát biểu sau chiến thắng trước Arsenal, anh nói: “Michael Carrick đã đến, ông ấy đã làm rất tốt, mang đến một nguồn năng lượng mới, cả đội thực sự đã được gắn kết. Hai trận đấu khó khăn, mọi người có lẽ đều nghĩ chúng tôi sẽ không giành được nhiều điểm nhưng việc thắng cả hai trận là điều tuyệt vời.”

Maguire đã có 258 lần ra sân cho Man United kể từ khi gia nhập từ Leicester City với giá 80 triệu bảng vào năm 2019. West Ham trước đó đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ anh vào năm 2023 nhưng thương vụ đã không thành.

Hậu vệ này trước đó đã lên tiếng về tương lai của mình vào mùa hè. Anh nói: “Trong vài tháng tới, họ sẽ ngồi lại và chúng tôi sẽ có một cuộc trò chuyện về việc chúng tôi muốn đi đến đâu và liệu họ có muốn gia hạn hợp đồng hay không. Tôi đã có những suy nghĩ riêng về những gì tôi muốn làm và những gì tôi muốn trở thành.” Đây là một CLB tuyệt vời để thi đấu và bạn sẽ thật ngốc nếu muốn sớm rời đi”.

HOÀNG HÀ