Những điểm nhấn vòng 24: Arsenal trông đợi Tottenham

Manchester City của Pep Guardiola buộc phải mặc chiếc áo giáp vá víu mang tên Nico O’Reilly để chống chọi với hiểm họa từ Tottenham, thì ở phía kia, Arsenal phải đối diện với một Daniel Farke vừa trút bỏ vẻ hiền lành để trở thành 'quái thú' tàn nhẫn tại Elland Road. Từ ánh sáng le lói trong sơ đồ hai tiền đạo của West Ham đến khoảng trống mênh mông mà Granit Xhaka để lại ở trung tâm Sunderland, vòng 24 là nơi phơi bày những vết nứt của các đế chế và khát vọng của kẻ nổi loạn.

Trận Brighton v Everton: Cái bẫy từ "khắc tinh"

Đúng lúc Brighton ngỡ như đã tìm thấy nhịp điệu với chuỗi 5 trận bất bại, cú ngã trước Fulham lại lột trần điểm yếu cố hữu: họ quá "mềm lòng" trên sân khách. Trở về sân nhà Amex là cơ hội để đội bóng của HLV Fabian Hürzeler gỡ gạc, nhưng Everton của David Moyes vốn là một gã thợ săn già dặn và lỳ lợm. Brighton chưa từng thắng đội bóng này tại quê nhà kể từ năm 2019. Nếu không tìm ra cách phá vỡ khối bê tông của Moyes, giấc mơ châu Âu của Hürzeler sẽ tiếp tục bị trì hoãn.

Dấu ấn Alex Toth và di sản của Robbie Keane

Chiến thắng kịch tính của Bournemouth trước Liverpool tuần trước chứng kiến màn ra mắt thầm lặng nhưng đầy hứa hẹn của Alex Toth. Tiền vệ 20 tuổi người Hungary đến với Premier League dưới sự nhào nặn của Robbie Keane tại Ferencvaros. Toth không chỉ là một cầu thủ; anh là minh chứng cho việc săn tìm tài năng ở những thị trường ngách. Trước một Wolves đang khủng hoảng, sự tươi mới của Toth có thể là chìa khóa để Bournemouth tiếp tục bay cao.

Hai tiền đạo: Lối thoát mới cho Nuno

HLV Nuno Espírito Santo cuối cùng đã chịu thay đổi. Sơ đồ 4-4-2 với cặp bài trùng Pablo Felipe và Taty Castellanos đang thổi một luồng sinh khí mới vào West Ham. Dù chưa ghi bàn, nhưng sự năng nổ của họ đã mở ra khoảng trống mênh mông cho Jarrod Bowen và Crysencio Summerville ở hai biên. Chuyến hành quân đến Stamford Bridge sẽ là bài kiểm tra xem liệu "công thức" mới này có đủ sức công phá hàng thủ triệu đô của Chelsea hay không.

Newcastle và cuộc sống không Isak

Thật trớ trêu khi Newcastle hành quân đến Anfield mà không có Isak – người mà Liverpool đã chi 125 triệu bảng để đưa về. Tuy nhiên, sự vắng mặt của "người cũ" có thể là vận may cho Nick Woltemade hoặc Yoane Wissa. Với 9 bàn thắng mùa này, Woltemade đang dần chứng minh Newcastle không hề nhớ Isak như người ta tưởng. Nếu thắng tại Anfield – nơi họ chưa ca khúc khải hoàn từ năm 1994 – Chích chòe sẽ chính thức vượt mặt Liverpool trên bảng xếp hạng.

Douglas Luiz (ảnh): Sự trở về đúng lúc

Unai Emery đang đối mặt với cuộc khủng hoảng trung tuyến khi Tielemans gia nhập danh sách bệnh binh. Giải pháp? Gọi lại Douglas Luiz từ bản hợp đồng cho mượn tại Juventus. Villa cần kinh nghiệm của anh hơn bao giờ hết để dẫn dắt những tài năng trẻ như George Hemmings. Đây không chỉ là một sự bổ sung; đó là việc vá lại trái tim của đội hình trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa.

Fulham và "móng vuốt" tại Old Trafford

Trận đấu này luôn tiềm ẩn những cơn thịnh nộ, hãy nhớ lại 3 chiếc thẻ đỏ trong 40 giây của Fulham tại FA Cup 2023. Trong khi Michael Carrick đang nỗ lực tìm kiếm chiến thắng thứ 3 liên tiếp để khẳng định giá trị, thì Marco Silva lại cho thấy Fulham là một khối gắn kết khó chịu. Chỉ kém Man Utd 4 điểm, Fulham đến Old Trafford không phải để dạo chơi, mà để khẳng định rằng trật tự cũ đang bị thách thức.

Nico O'Reilly: Tấm lá chắn mới cho Pep

Trước Galatasaray, Nico O'Reilly đã cho thấy tiềm năng của một "Rodri mới". Việc đẩy một hậu vệ trái vào trung tâm để bảo vệ hàng thủ là một canh bạc pragmatism (thực dụng) điển hình của Pep Guardiola khi Rodri chưa đạt thể trạng tốt nhất. Trước một Tottenham luôn sẵn sàng phản công, sự kết hợp giữa sức trẻ của O'Reilly và kinh nghiệm của Rodri có thể là giải pháp giúp Man City cân bằng lại "con tàu" đang chao đảo.

Sunderland và nỗi nhớ Granit Xhaka

Thất bại trước West Ham đã phơi bày một sự thật: Sunderland không có Xhaka giống như một chiến binh mất đi thanh kiếm. Thiếu vắng người đội trưởng gai góc, tuyến giữa của họ trở nên "đói khát" và thiếu định hướng. Burnley dù đang ở nhóm cầm đèn đỏ nhưng lại là kẻ chuyên trị những "ông lớn" sa cơ. HLV Regis Le Bris cần đánh thức bản năng chiến đấu của các học trò nếu không muốn kỷ lục bất bại trên sân nhà bị thiêu rụi.

📅 Lịch Thi Đấu & Giờ Việt Nam



Trận đấu

Giờ Việt Nam

Brighton v Everton

22:00 – Thứ Bảy, 31/01

Leeds v Arsenal

22:00 – Thứ Bảy, 31/01

Wolves v Bournemouth

22:00 – Thứ Bảy, 31/01

Chelsea v West Ham

00:30 – Chủ Nhật, 01/02

Liverpool v Newcastle

03:00 – Chủ Nhật, 01/02

Aston Villa v Brentford

21:00 – Chủ Nhật, 01/02

Manchester United v Fulham

21:00 – Chủ Nhật, 01/02

Nottingham Forest v Crystal Palace

21:00 – Chủ Nhật, 01/02

Tottenham v Manchester City

23:30 – Chủ Nhật, 01/02

Sunderland v Burnley

03:00 – Thứ Ba, 03/02



HỒ VIỆT