Tammy Abraham trở lại Anh: Sự hồi sinh của số 9 cổ điển tại Aston Villa

Tammy Abraham đã trở lại Premier League — và không chỉ là một thương vụ chuyển nhượng, mà là dấu hiệu của một sự tái định hình tầm ảnh hưởng trong đội hình Aston Villa. Đây là lần trở lại Villa Park của tiền đạo 28 tuổi người Anh sau 7 năm, với bản hợp đồng dài hạn sau khi Besiktas kích hoạt điều khoản mua anh từ Roma và ngay lập tức bán lại cho Villa với phí khoảng 18 triệu bảng.

Abraham gia nhập Chelsea từ Bristol City năm 2016, nhanh chóng nổi bật với những khoản cho mượn thành công tại Swansea và Aston Villa. Mùa 2018-19, anh ghi 25 bàn ở Championship – giải hạng Nhất - trở thành cầu thủ Villa đầu tiên đạt mốc này kể từ Andy Gray năm 1976-77. Anh ghi bàn quyết định ở play-off, thực hiện quả penalty thắng West Brom và góp phần vào chiến thắng chung kết trước Derby County. Những kỷ niệm đẹp khiến Abraham "yêu" Villa, và anh từng nói: "Tôi đã nói ra điều đó, giờ tôi hạnh phúc khi trở lại. Nhiều kỷ niệm tuyệt vời, và tôi ở đây để tạo thêm nữa."

Sau khi trở về Chelsea, Abraham ghi 15 bàn mùa 2019-20 và 12 bàn mùa 2020-21 dưới thời Frank Lampard. Tuy nhiên, khi Thomas Tuchel đến, anh mất chỗ và chuyển sang Roma năm 2021 cùng HLV José Mourinho. Mùa đầu tiên, anh bùng nổ với 27 bàn mọi đấu trường (17 bàn Serie A), dẫn đầu xG – bàn thắng dự kiến - không penalty (18.4), giúp Roma vô địch Conference League đầu tiên với 9 bàn châu Âu. Tổng cộng ở Italy (Roma và cho Milan mượn), anh ghi 29 bàn Serie A.

Thảm họa chấn thương dây chằng cuối mùa 2022-23 khiến anh nghỉ hơn 10 tháng, mất vị trí chính tại Roma. Anh được cho Milan mượn (10 bàn, 6 kiến tạo 44 trận) rồi Besiktas nửa đầu mùa 2025-26 (13 bàn 26 trận, 7 bàn 18 trận Süper Lig). Phong độ phục hồi rõ nét: chạm bóng 28 lần/90 phút, 5 lần trong vòng cấm đối phương, 2.3 cú sút/90, 0.48 bàn không penalty/90 phút.

Villa cần anh thay thế và bổ sung cho Ollie Watkins

Villa hiện tại được dẫn dắt bởi HLV Unai Emery và đang chơi một mùa giải ấn tượng, nằm trong nhóm cạnh tranh vô địch Premier League. Nhưng từ đầu mùa, đội bóng thiếu một số 9 dự phòng- một trung phong thực thụ có thể chia lửa cho Ollie Watkins.

Watkins, dù là biểu tượng ở Villa với hàng loạt kỷ lục và thống kê nổi bật trong những mùa gần đây, vẫn có phong cách khác với Abraham. Watkins là kiểu tiền đạo lùi sâu, linh hoạt, thường di chuyển rộng và lôi kéo hậu vệ theo những pha di chuyển phía sau hàng thủ. Anh dẫn đầu giải về số lần chạy vào khoảng trống cuối cùng trong một mùa giải Premier League.

Trong khi đó, Abraham có xu hướng hoạt động trung tâm hơn, tập trung vào các pha kết thúc và chờ đợi bóng trong vòng cấm, điều này tạo ra một giải pháp đích thực cho đội bóng khi cần một đầu tàu ghi bàn rõ ràng — đặc biệt trong những trận Villa cần khoan thủng các hàng phòng ngự dày đặc. So sánh số liệu mùa này (kể cả ở Besiktas) cho thấy Abraham và Watkins có mức thống kê chạm, sút và bàn thắng không phạt đền/90 phút rất giống nhau — điều cho thấy Villa không chỉ tìm một người dự phòng, mà một phương án gần với hiệu suất mà họ đã tin tưởng từ Watkins.

Việc bổ sung Abraham mang đến cho HLV Emery sự linh hoạt đáng kể. Anh không bị ràng buộc vào một vai trò di chuyển rộng như Watkins, mà có thể đứng ở trung tâm và thu hút hậu vệ, mở không gian cho các tiền vệ sáng tạo như Buendía, McGinn hay Rogers. Điều này đặc biệt hữu ích khi Villa phải đối đầu với những hàng thủ thấp đội hình, nơi lối chơi đầy kỹ thuật và sự hiện diện trong vòng cấm quan trọng hơn khả năng hoạt động rộng.

Hơn nữa, Abraham có thể gắn bó với vai trò tiền đạo số 9 cổ điển trong các tình huống Villa cần săn bàn trực tiếp từ các đường bóng bổng và xử lý cuối cùng trong vòng cấm — điều mà Watkins có thể không phải lúc nào cũng là lựa chọn hiệu quả nhất, đặc biệt khi đối mặt với đối thủ khó chịu.

Cuối cùng, sự trở lại của Abraham không chỉ là bổ sung nhân sự, mà còn mang một thông điệp: Villa muốn vững vàng ở mọi đấu trường. Họ không chỉ cạnh tranh ở giải quốc nội, mà còn ở Europa League và FA Cup. Một tiền đạo với kinh nghiệm thi đấu ở Serie A, Süper Lig và Premier League trước đây sẽ giúp Emery xoay tua đội hình hiệu quả, giảm tải cho Watkins và duy trì nhịp độ săn bàn trong các giai đoạn khó khăn của mùa giải. Ở tuổi 28, Abraham mang theo kinh nghiệm đa quốc gia và một phong độ đáng tin cậy để đảm bảo rằng Villa không chỉ cạnh tranh mà thậm chí có thể bứt phá trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

HỒ VIỆT