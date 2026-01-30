Raheem Sterling và thách thức để hồi sinh sự nghiệp

Vào ngày 28-1 năm 2026, Chelsea và Raheem Sterling chính thức đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm, kết thúc 3 năm rưỡi đầy thất vọng tại Stamford Bridge. Cầu thủ chạy cánh 31 tuổi, từng là ngôi sao hàng đầu Premier League, giờ trở thành cầu thủ tự do. Đây là bước ngoặt cần thiết để anh tìm lại ánh hào quang đã mất, dù hành trình phía trước đầy thử thách.

Sterling gia nhập Chelsea hè 2022 với giá 47,5 triệu bảng từ Manchester City – thương vụ đầu tiên dưới thời Todd Boehly-Clearlake Capital. Anh được chào đón như biểu tượng: 4 lần vô địch Premier League cùng City, trở về London gần quê hương Wembley, và HLV Thomas Tuchel muốn tận dụng tốc độ cùng khả năng dứt điểm của anh ở tuyến trên. Nhưng mọi thứ nhanh chóng đổ vỡ.

Thời kỳ Boehly làm giám đốc thể thao tạm quyền mang đến những hợp đồng lớn cho các ngôi sao sẵn sàng, nhưng sau đó chuyển hướng sang mua trẻ, hợp đồng khuyến khích. Sterling không còn phù hợp. HLV Tuchel bị sa thải ngay đầu mùa 2022-23, người kế nhiệm Graham Potter thử nghiệm anh ở vị trí wing-back – một sai lầm lớn. Chelsea sa sút, Potter bị thay, kết thúc mùa ở vị trí thứ 12. Dưới Mauricio Pochettino từ hè 2023, Sterling có giai đoạn hồi sinh ngắn ngủi, nhưng không bền vững. Anh thường xuyên dự bị, chỉ ghi 19 bàn trong 81 trận cho Chelsea – con số chấp nhận được nhưng không xứng tầm kỳ vọng.

Đến khi Enzo Maresca tiếp quản, Sterling bị loại khỏi kế hoạch ngay trận đầu. Anh tập riêng, sống cô lập – một sự đối xử thiếu tôn trọng với cầu thủ từng là tiếng nói mạnh mẽ chống phân biệt chủng tộc, góp công đưa Anh vào bán kết World Cup 2018 và chung kết Euro 2020. Mùa trước, Sterling được cho mượn Arsenal nhưng phong độ kém. Mùa này, anh không ra sân trận nào, bị đẩy vào "bomb squad" – nhóm cầu thủ thừa.

Hợp đồng 325.000 bảng/tuần với 18 tháng còn lại khiến việc bán khó khăn. Các CLB như Fulham, West Ham, Napoli quan tâm nhưng e ngại lương cao và thời gian dài không thi đấu. Giám đốc thể thao Napoli, Giovanni Manna nói: “Raheem rất mạnh mẽ, nhưng anh ấy chưa thi đấu lâu rồi. Chúng tôi đã nói chuyện hè này, nhưng hiện tại không phù hợp vì kỳ vọng tài chính lớn.” Sterling không muốn rời London vì gia đình – con trai Thiago đang ở học viện Arsenal, và anh từng trải qua hai vụ trộm nhà.

Cơ hội để sống lại?

Sterling từng là một trong những tiền đạo cánh xuất sắc nhất Premier League. Tốc độ, kỹ thuật và sự tự tin khiến anh trở thành nỗi ám ảnh cho các hậu vệ — yếu tố trọng yếu giúp Man City giành nhiều danh hiệu Premier League. Nhưng ở Chelsea, hàng ghế huấn luyện liên tục thay đổi, chiến thuật xoay vòng, và sự ưu ái dành cho các tài năng trẻ khiến Sterling ngày một xa rời đáy phong độ cao nhất.

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng giúp Chelsea tiết kiệm lớn, không trả hết lương còn lại. Trở thành cầu thủ tự do vào tháng Giêng, Sterling không còn bị ràng buộc bởi những kỳ vọng nặng nề hay chiến thuật không phù hợp. Đó là lúc anh có thể chọn bối cảnh phù hợp hơn cho phẩm chất còn lại trong đôi chân của mình. Fulham, Crystal Palace, West Ham từng bày tỏ sự quan tâm, dù không ai trong số những bến đỗ này là những đội bóng cùng đẳng cấp mà anh từng là ngôi sao ở Manchester City. Nhưng có lẽ đó mới là cơ hội thật sự để Sterling “tái sinh”.

Câu chuyện Sterling-Chelsea là bi kịch không bên nào thắng: Chelsea chi hơn 100 triệu bảng mà chỉ nhận 19 bàn; Sterling giàu có hơn nhưng sự nghiệp suy giảm. Giờ đây, tự do là cơ hội cuối để chứng minh anh vẫn còn giá trị. Sterling nói anh sẵn sàng "chơi bất cứ đâu" nếu phù hợp. Liệu có HLV nào dám đánh cược? Thời gian sẽ trả lời, nhưng ở tuổi 31, anh vẫn còn thời gian để viết tiếp chương mới – một chương hồi sinh, không phải kết thúc.

HỒ VIỆT