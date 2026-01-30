Sự xuất hiện của Liam Rosenior tại Chelsea đã tạo ra nhiều ồn ào, khi người ta tập trung phê bình vào lý lịch, vị thế và những phát ngôn của ông với giới truyền thông. Nhưng một cách thầm lặng, những hành động của ông đã tạo ra một nền tảng tích cực để xây dựng.

Vì sao chiến thắng Napoli mới là màn trình diễn ấn tượng nhất của Rosenior

Đó là chiến thắng thứ 5 trong 6 trận đấu của vị tân HLV và chiến thắng 3-2 trên sân Napoli giúp Chelsea chính thức tiến vào vòng khock-out, là ấn tượng nhất. Trên thực tế, đó là kết quả nổi bật nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Liam Rosenior cho đến nay.

Hệ thống ba hậu vệ mà ông sử dụng ngay từ đầu trận đấu đã không hoạt động như kế hoạch. Nhưng những thay đổi trong trận đấu của Rosenior đã xoay chuyển cục diện nghiêng về phía đội bóng của ông trong hiệp 2. "Tôi luôn học hỏi," Rosenior nói sau trận đấu, đồng thời cũng khiêm tốn về vai trò của mình và dành lời khen ngợi cho các cầu thủ.

Cách tiếp cận khiêm tốn đó dường như đã giành được sự ngưỡng mộ từ toàn đội. Một đoạn video ghi lại cảnh Joao Pedro cười đùa với HLV trưởng sau trận đấu ở Naples dường như là một khoảnh khắc vui vẻ trong đội, trong khi đội trưởng Reece James nói rằng "mỗi buổi tập chúng tôi đều tiến bộ" dưới sự dẫn dắt của Rosenior.

Chiến thắng sân khách đầu tiên tại Champions League mùa này, sau khi giành được 3 điểm trước Crystal Palace, chấm dứt chuỗi n5 trận không thắng trên sân khách ở Premier League, chắc chắn cho thấy ông đang nhận được sự nỗ lực mà mình mong muốn từ các cầu thủ.

James cũng lưu ý rằng vẫn còn "sớm" trong mối quan hệ đó và "chúng tôi vẫn đang làm quen với ông ấy và phong cách bóng đá mà ông ấy muốn chơi", và không thể phủ nhận điều đó đã được thể hiện trên sân cỏ. Ví dụ, những pha bóng trong các trận thắng gần đây trên sân nhà trước Brentford và Pafos không được mượt mà như người hâm mộ Chelsea mong đợi.

Nhưng vẫn nên lạc quan một cách thận trọng về tác động mà ông ấy đã tạo ra cho đến nay. Đây chắc chắn là một sự trở lại sớm, bác bỏ những lời chỉ trích mà Rosenior đã nhận được về những gì ông ấy đã làm ngoài các ngày thi đấu.

Đã có những lời chế giễu về việc HLV 41 tuổi này vỗ tay nhiệt tình bên lề sân tập, và những lời đồn đoán về việc ông tổ chức các buổi tập xếp hình Lego để rèn luyện trí óc cho các cầu thủ, trong khi câu nói cũ từ thời ông còn ở Strasbourg về việc phân tích từ "quản lý" thành "người đàn ông" và "tuổi tác" lại gây ra nhiều tiếng cười.

Nhưng trong khi dường như người ta muốn miêu tả Rosenior là người dựa vào các chiêu trò và lời lẽ sáo rỗng, thì những câu trả lời của ông về các ý tưởng kỹ thuật và chiến thuật trong trận đấu lại rất chi tiết và thú vị, phản ánh quãng thời gian ấn tượng của ông khi làm bình luận viên cho Sky Sports trước đây.

Quan sát ông từ khu vực dành cho giới truyền thông phía sau băng ghế dự bị tại Stamford Bridge, ông liên tục đối thoại với ban huấn luyện, lắng nghe, thảo luận và tiếp thu những lời khuyên và nhận xét. HLV chuyên về các tình huống cố định, Bernardo Cueva, đã được thăng chức lên vị trí hàng đầu, phản ánh một cách tiếp cận mới, mang tính tập thể hơn dưới thời Rosenior.

Xét về nhiều mặt, ông là một HLV hiện đại điển hình. Trẻ trung, gắn bó với các cầu thủ, cam kết với một phong cách rõ ràng và tỉ mỉ trong các chiến thuật thi đấu. Sự trẻ trung đó, cùng với việc ông chỉ dẫn dắt 159 trận đấu, đã dẫn đến những nghi ngờ về năng lực của ông cho vị trí HLV Chelsea.

Những lo ngại đó có thể vẫn sẽ trở thành hiện thực. Nhưng cho đến nay, thất bại 2-3 trên sân nhà trước Arsenal ở trận lượt đi bán kết Carabao Cup là vết nhơ duy nhất đáng kể trong khởi đầu đầy hứa hẹn của Rosenior. Ông đã nói về việc cần phải trở thành một HLV Chelsea "chiến thắng", nhưng ông cũng cảm thấy mình chưa thực sự bắt kịp. Chiến thắng trước Napoli có thể giúp ích theo nhiều cách.

Nhờ chiến thắng đó, Chelsea đã tránh được trận play-off hai lượt để vào vòng 16 đội, điều này mở ra các tuần tập luyện trong tháng 2 để ông ngày càng tạo dấu ấn hơn nữa lên đội bóng.

"Ông ấy chưa có nhiều thời gian làm việc với các cầu thủ kể từ khi đến đây," Gary Cotterill của Sky Sports News đưa tin từ Naples. "Chỉ toàn là chuẩn bị trận đấu. Tôi nghĩ ông ấy đang rất mong chờ điều đó".

Chiến thắng Napoli - trước Antonio Conte danh tiếng - cũng là trận đấu đầu tiên trong chuỗi ba trận đấu quan trọng đối với Rosenior và Chelsea. Tiếp theo là trận đấu với West Ham trên sân nhà tại Premier League vào thứ Bảy, nơi The Blues sẽ hướng đến mục tiêu củng cố cơ hội dự Champions League, và sau đó là trận lượt về Carabao Cup gặp Arsenal vào thứ Ba tại sân Emirates. Đây hứa hẹn sẽ là một tuần then chốt.

"Người hâm mộ Chelsea vẫn còn nhiều nghi ngờ về kinh nghiệm của Rosenior," Paul Merson của Sky Sports giải thích. "Tuy nhiên, chiến thắng trước Napoli trên sân khách trong một trận đấu lớn để giành vé vào top 8 sẽ giúp người hâm mộ vượt qua những nghi ngờ đó. "Chiến thắng ở Naples là một khởi đầu tốt cho một tuần quan trọng với các trận đấu sắp tới gặp West Ham và Arsenal. Nếu có thể giành được ba chiến thắng, anh ấy sẽ trở thành người hùng ở Chelsea."

Một khởi đầu thành công thầm lặng? Đến thời điểm này tuần sau, có thể sẽ có nhiều người hơn nữa ca ngợi những gì Rosenior đã làm được ở Chelsea cho đến nay.

HOÀNG HÀ