Ekitike 'khao khát hơn' sau khởi đầu mạnh mẽ tại Liverpool

Ekitike ghi bàn thắng thứ tư cho Liverpool trong trận đấu với Qarabag và cũng kiến ​​tạo cho Florian Wirtz trong chiến thắng đậm đà giúp The Reds giành vé vào vòng 16 đội. Cầu thủ người Pháp đã trực tiếp tham gia vào nhiều bàn thắng hơn bất kỳ cầu thủ Liverpool nào khác mùa này trên mọi đấu trường với 17 bàn (ghi 13 bàn thắng, 4 pha kiến ​​tạo).

Anh cũng thực hiện 6 cú sút (cao nhất đội) và 3 cơ hội rõ rệt trong chiến thắng trước Qarabag, đóng góp 1,1 bàn thắng kỳ vọng (xG) vào tổng số 5,9 của Liverpool. Ekitike đã chứng tỏ mình là bản hợp đồng đáng giá nhất tại Anfield kể từ khi chuyển đến từ Eintracht Frankfurt vào mùa hè, và anh tự tin rằng mình có thể tiếp tục cải thiện.

Khi được hỏi về khởi đầu của mình tại Liverpool, Ekitike nói: "Tôi nghĩ là tốt. Rõ ràng, tôi có thể làm tốt hơn, cũng có thể làm tệ hơn. Tôi khá hài lòng. Điều quan trọng nhất là hòa nhập với các đồng đội ngoài sân cỏ. Đó là một điều rất quan trọng. Mọi thứ tôi làm ngoài sân cỏ khi tập luyện với các đồng đội, tôi nghĩ mình đã hòa nhập tốt, và điều đó giúp tôi thi đấu tốt hơn, vì vậy tôi có thể nói là tôi hài lòng, nhưng tôi vẫn khao khát nhiều hơn, và kỳ vọng nhiều hơn ở bản thân, vì vậy tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ.

"Chuyện rất rõ ràng khi bạn xem trận đấu gần nhất ở Bournemouth, nhưng điều tôi có thể nói là mọi người đều đã cống hiến 100% sức lực của mình. Giống như mọi đội bóng, Liverpool phải trải qua một số khó khăn, nhưng chúng tôi luôn đoàn kết, và hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn. Chúng tôi có chất lượng. Tôi thực sự tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp".

Trong khi Liverpool kết thúc giai đoạn vòng bảng Champions League một cách mạnh mẽ, họ đã gặp khó khăn kể từ đầu năm ở Premier League, không thắng trong cả 5 trận đấu trong năm 2026 (4 hòa, 1 thua). Tiếp theo, Liverpool sẽ đối đầu với Newcastle United, đội bóng mà Ekitike từng được liên hệ trước khi chính thức chuyển đến Merseyside.

Anh nói: "Rõ ràng, tôi đã rất gần với việc gia nhập Newcastle, nhưng tôi đã đưa ra lựa chọn của mình. Tôi biết mình muốn đến đâu, vì vậy đó là tất cả những gì tôi có thể nói với bạn. Tôi không quan tâm đến sự đón tiếp từ người hâm mộ Newcastle. Tôi chơi cho Liverpool, tôi có người hâm mộ ở đây, chúng tôi đã thi đấu ở Newcastle và giành chiến thắng, vì vậy hy vọng chúng tôi sẽ có một tuần làm việc tuyệt vời. Tôi không quan tâm đến điều này, tôi chỉ muốn thi đấu và giúp đỡ đội bóng. Đơn giản vậy thôi".

HOÀNG HÀ