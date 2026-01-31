Jean-Philippe Mateta sẽ không tham gia trận đấu khi Crystal Palace làm khách trên sân Nottingham Forest tại Premier League vào Chủ nhật, với việc HLV Oliver Glasner thừa nhận khả năng cầu thủ người Pháp rời đi trước hạn chót chuyển nhượng vào thứ Hai là rất cao.

Glasner loại Mateta khỏi đội hình Crystal Palace trước khả năng chuyển nhượng sang Milan

Theo giới truyền thông, Mateta đã yêu cầu được rời Selhurst Park và thu hút sự quan tâm từ AC Milan, Juventus và Forest - đội bóng mà Crystal Palace sẽ đối đầu tại City Ground trong trận đấu tiếp theo. Cầu thủ người Pháp đã ghi được 8 bàn thắng trong 23 trận đấu tại Premier League mùa này, mặc dù anh đã thi đấu dưới mức kỳ vọng (xG) là 12.0 và chưa ghi bàn kể từ trận hòa 1-1 với Fulham vào ngày đầu năm mới, khi Crystal Palace trải qua 8 trận đấu liên tiếp không thắng tại giải đấu.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu hôm thứ Sáu, HLV Oliver Glasner - người đã tuyên bố sẽ rời Palace vào cuối mùa giải - cho biết tốt nhất là Mateta nên ngồi ngoài trận đấu. "Có quá nhiều ồn ào, quá nhiều lời đồn đoán, quá nhiều chuyện đang xảy ra. Chúng tôi cần mọi cầu thủ đạt phong độ tốt nhất, và JP hiện không ở phong độ đó," Glasner nói. "Có thể đó chỉ là những lời bàn tán trong bóng đá, nhưng nếu ai đó gặp vấn đề cá nhân khiến họ không thể tập trung vào bóng đá, thì việc ra sân thi đấu là vô nghĩa. Cậu ấy không thể giúp đỡ đội bóng và thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Chúng tôi quyết định tốt hơn hết là không nên cho cậu ấy ra sân."

Crystal Palace đang nhắm đến việc bó ra 50 triệu bảng chiêu mộ tiền đạo Wolves là Jorgen Strand Larsen, người sẽ ra sân cho CLB của mình vào cuối tuần này, trong trận đấu trên sân nhà với Bournemouth vào thứ Bảy. Và Glasner nói rằng tất cả các lựa chọn vẫn đang được xem xét, ông nói thêm: "Nói rõ hơn, có thể JP ở lại và vẫn là cầu thủ của Palace vào ngày 2-2. Hoặc, cũng có thể JP rời CLB và một tiền đạo mới gia nhập. Đó là hai tình huống chúng tôi đang thảo luận ngay lúc này"

Nhưng Glasner không lo ngại về thái độ của Mateta nếu anh bị từ chối chuyển nhượng, ông nói: "Tôi biết khi JP ở lại, cậu ấy sẽ rất quyết tâm vì cậu ấy có ước mơ lớn là được chơi cho đội tuyển Pháp tại World Cup. Vì vậy, cậu ấy cần phải thể hiện tốt và chơi hay hơn những tuần gần đây. Đó là điều cậu ấy biết".

Phong độ tệ hại của Palace đã khiến họ tụt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, và hiện chỉ hơn Forest 3 điểm, đội đang tạo khoảng cách 5 điểm so với khu vực xuống hạng. Và HLV Sean Dyche kỳ vọng họ cũng sẽ hoạt động tích cực trong giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng, nói rằng: "Chủ sở hữu đã nói rõ rằng ông ấy sẽ hỗ trợ CLB. Nhưng họ là một CLB chuyên mua bán cầu thủ - tôi đã thấy điều đó từ bên ngoài, và mọi người đều biết điều đó. Nó phụ thuộc vào những gì có sẵn. Có thể sẽ có người ra đi, nhưng nhiều khả năng hơn là chúng tôi đang tìm kiếm những người đến".

Theo ông trùm tin chuyển nhượng người Italy Fabrizio Romano, Jean Philippe Mateta đã đạt được thỏa thuận cá nhân với AC Milan, lựa chọn ưa thích của anh ấy. AC Milan đã tiến hành đàm phán với Crystal Palace cho mùa hè này nhưng đang cố gắng hoàn tất thỏa thuận ngay bây giờ; nếu CLB Premier League bật đèn xanh. Các cuộc đàm phán đang diễn ra.

HOÀNG HÀ