Liverpool và Newcastle: Không bên nào thắng trong cuộc chiến Isak

Vào mùa hè 2025, thương vụ chuyển nhượng Alexander Isak từ Newcastle sang Liverpool với giá kỷ lục 125 triệu bảng Anh trở thành một trong những giao dịch lớn nhất giữa hai CLB Premier League. Liverpool chiêu mộ Isak như "người thay thế lý tưởng" cho hàng công, trong khi Newcastle dùng số tiền đó để mua Nick Woltemade (69 triệu bảng từ Stuttgart) và Yoane Wissa (55 triệu bảng từ Brentford). Năm tháng sau, kết quả thật bất ngờ: không bên nào thực sự hưởng lợi từ thương vụ này.

Isak – tiền đạo Thụy Điển từng là "tài năng xuất chúng" theo lời HLV Eddie Howe – đã mang về cho Newcastle chiếc cúp liên đoàn đầu tiên sau nhiều thập kỷ, với bàn thắng quyết định ở chung kết trước chính Liverpool. Nhưng anh "đình công" để ép chuyển nhượng, gây thất vọng lớn cho người hâm mộ Tyneside. Liverpool ký hợp đồng kỷ lục Anh, hy vọng anh sẽ là mũi nhọn tấn công dưới thời HLV Arne Slot. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng: Isak chỉ chơi 16 trận, ghi 3 bàn (trong đó chỉ 2 bàn ở Premier League và Champions League), và đang chấn thương nặng do gãy xương chân. Slot thừa nhận: "Chúng tôi chỉ thấy Isak ở phong độ đỉnh cao trong khoảng 10 phút". Isak hiện đã tháo nạng nhưng chưa tập luyện với giày bóng đá, dự kiến nghỉ dài hạn.

Hậu quả rõ nét: Liverpool xếp thứ 6 Premier League, ghi ít hơn 21 bàn so với cùng kỳ mùa trước dù có Isak. Hàng công thiếu chiều sâu, các tân binh khác bị chấn thương hạn chế. Newcastle xếp thứ 9, ghi ít hơn 9 bàn so với khi có Isak. Howe thừa nhận: "Mất một cầu thủ như Alex sẽ thay đổi động lực đội bóng. Liverpool trả giá cao vì anh ấy là tài năng tuyệt vời". Newcastle dùng tiền bán Isak để mua thay thế, nhưng Woltemade và Wissa chưa đáp ứng kỳ vọng. Woltemade – "hấp dẫn nhưng lập dị" – khởi đầu tốt nhưng giờ tịt ngòi 10 trận, không giỏi chạy chỗ và kém hiệu quả sân khách, góp phần vào phong độ tệ hại của Newcastle khi xa nhà. Wissa ghi 3 bàn nhưng chấn thương đầu mùa khiến anh chậm hòa nhập.

Trong bối cảnh đó, Hugo Ekitike nổi lên như "người hùng bất ngờ". Liverpool đã "cướp" anh từ tay Newcastle – đội từng đàm phán trước với Eintracht Frankfurt. Ekitike ghi 13 bàn mọi đấu trường, bao gồm bàn thắng sớm trước Newcastle ở trận lượt đi (HLV Slot thậm chí chưa kịp ra khỏi đường hầm để chứng kiến). Anh có tốc độ, kỹ thuật, ghi bàn bằng cả hai chân, đánh đầu tốt – gần như "người kế thừa hoàn hảo" cho Isak. Ekitike được mua với tầm nhìn dài hạn, nhưng giờ anh đang tỏa sáng khi Isak vắng mặt, khiến người ta đặt câu hỏi liệu Liverpool có thực sự cần Isak đến mức kỷ lục hay không.

Thương vụ hè 2025 là "cơn rung chuyển hàng công" Premier League, nhưng ít thành công. Ngoài Bryan Mbeumo và Dominic Calvert-Lewin, hầu hết các tiền đạo mới đều thất bại. Newcastle từng nhắm Benjamin Sesko, Liam Delap, Joao Pedro, nhưng cuối cùng phải mua gấp ở phút chót với giá cao hơn giá trị thực (Woltemade + Wissa ước tính chỉ khoảng 80 triệu nếu không khẩn cấp). Liverpool chọn Isak vì anh là "tốt nhất thị trường" (Arsenal cũng thích).

Khi Liverpool và Newcastle tái đấu tại Anfield, Isak vắng mặt, Ekitike có thể lại ghi bàn. Thương vụ 125 triệu bảng từng hứa hẹn thay đổi cục diện, nhưng giờ chỉ để lại tiếc nuối. Liverpool mất đi sự ổn định tấn công, Newcastle mất đi "linh hồn" hàng công. Không ai thắng – chỉ có bài học đắt giá về rủi ro chuyển nhượng lớn.

Liverpool có cơ hội chấm dứt chuỗi trận không thắng

Trận đấu tại Anfield là cơ hội vàng để Liverpool kết thúc chuỗi 5 trận không thắng ở Premier League năm 2026 (4 hòa, 1 thua), và giành chiến thắng đầu tiên trong năm 2026. Siêu máy tính dự đoán Liverpool thắng với xác suất 52,4%, Newcastle chỉ 23.3%.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Liverpool: họ bất bại 18 trận gần nhất trước Newcastle (13 thắng, 5 hòa) kể từ tháng 12-2015. Tại Anfield, Newcastle chưa thắng trong 29 trận Premier League (5 hòa, 24 thua) – chuỗi dài nhất ngang bằng với Man United (1973-2012). Trận lượt đi tháng 8-2025, Liverpool thắng kịch tính 3-2 nhờ bàn quyết định của tài năng trẻ Rio Ngumoha ở phút bù giờ, dù Newcastle bị đuổi người sớm.

Dù phong độ sa sút (thua Bournemouth 2-3, hòa liên tiếp trước đó), Liverpool vừa đè bẹp Qarabag 6-0 ở Champions League. Mohamed Salah tiếp tục là mối đe dọa lớn: anh có 19 lần tham gia bàn thắng trước Newcastle (10 bàn, 9 kiến tạo) – nhiều nhất so với bất kỳ đối thủ nào. Newcastle chỉ kém Liverpool 3 điểm, nhưng phong độ tệ tương tự: không thắng 2 trận gần nhất (hòa Wolves 0-0, thua Aston Villa 0-2). Họ ghi ít bàn trên sân khách (chỉ 10 bàn, 70% từ 2 trận thắng lớn), và thất bại ghi bàn ở 6 trận sân khách mùa này. Bruno Guimaraes – người kiến tạo hàng đầu – có thể trở lại, nhưng hàng thủ Newcastle dễ thủng lưới muộn (12 bàn từ phút 76 trở đi, chỉ kém Bournemouth).

HỒ VIỆT