Siêu máy tính dự đoán vòng 24 Ngoại hạng Anh

Giải Ngoại hạng Anh bước vào Vòng 24 với những diễn biến khó lường, đặc biệt sau kết quả gây sốc ở vòng trước. Ngôi đầu bảng của Arsenal bị rung chuyển khi họ thua 2-3 ngay tại Emirates trước Man United. Thất bại này khiến khoảng cách của họ với hai đội đuổi phía sau, Man City và Aston Villa, bị thu hẹp chỉ còn bốn điểm. Cuộc đua vô địch vì thế bước vào giai đoạn nước rút đầy căng thẳng.

Ở khu vực giữa bảng, cuộc chiến giành vé dự Champions League trở nên cực kỳ hỗn loạn và hấp dẫn. Sự trỗi dậy bất ngờ của Manchester United dưới thời HLV Carrick, cùng phong độ ổn định của Chelsea với tân binh Liam Rosenior, đã đẩy Liverpool xuống vị trí bấp bênh. Đáng chú ý, khoảng cách từ Fulham ở vị trí thứ 7 đến Sunderland ở vị trí thứ 11 chỉ trong vòng hai chiến thắng, khiến bất kỳ đội nào trong nhóm này cũng có thể vươn lên tranh suất top 4 chỉ sau một vòng đấu thành công.

Các trận đấu tâm điểm

Thử thách trên sân Elland Road của Arsenal

Sau cú vấp ngã trước Man Utd, Arsenal buộc phải vực dậy tinh thần trong chuyến làm khách đầy khó khăn đến Leeds United. Đội bóng của HLV Mikel Arteta đang có dấu hiệu chùng chân với chuỗi ba trận không thắng tại giải quốc nội. Áp lực tâm lý là rất lớn khi khoảng cách an toàn đang dần bị xói mòn.

Tuy nhiên, siêu máy tính Opta vẫn dành sự tin tưởng lớn (66,6% cơ hội thắng) cho Pháo thủ. Cơ sở cho dự báo này đến từ thành tích đối đầu áp đảo: Arsenal đã thắng sáu trận liên tiếp trước Leeds với tổng tỷ số 20-5. Hơn nữa, một thống kê bất lợi cho chủ nhà Leeds: trong lịch sử Ngoại hạng Anh, họ chưa từng giành chiến thắng trên sân nhà trước đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng (7 hòa, 7 thua). Đây sẽ là cuộc thử nghiệm bản lĩnh cho Arsenal trong nỗ lực bảo vệ ngôi đầu.

Chelsea và mạch thắng dưới thời tân HLV

Chelsea đang trải qua giai đoạn chuyển giao quyền lực suôn sẻ dưới triều đại mới của HLV Liam Rosenior. Chuỗi bốn trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường là minh chứng cho sự thích nghi nhanh chóng. Ở Vòng 24, họ được đánh giá là đội có khả năng thắng cao nhất (69,1%) khi tiếp đón West Ham trong trận derby London.

Thế trận hoàn toàn nghiêng về The Blues. Họ có thành tích áp đảo với bốn chiến thắng liên tiếp trước West Ham tại giải VĐQG, ghi 15 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Phía West Ham dù đã có hai chiến thắng liên tiếp gần đây nhưng thành tích làm khách tại Stamford Bridge lại rất đáng thất vọng: chỉ một chiến thắng trong 19 lần gần nhất. Đây là cơ hội vàng để Chelsea củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu.

📅 Lịch Thi Đấu & Giờ Việt Nam (GMT+7)

Trận đấu Giờ Việt Nam Brighton v Everton 22:00 – Thứ Bảy, 31/01 Leeds v Arsenal 22:00 – Thứ Bảy, 31/01 Wolves v Bournemouth 22:00 – Thứ Bảy, 31/01 Chelsea v West Ham 00:30 – Chủ Nhật, 01/02 Liverpool v Newcastle 03:00 – Chủ Nhật, 01/02 Aston Villa v Brentford 21:00 – Chủ Nhật, 01/02 Manchester United v Fulham 21:00 – Chủ Nhật, 01/02 Nottingham Forest v Crystal Palace 21:00 – Chủ Nhật, 01/02 Tottenham v Manchester City 23:30 – Chủ Nhật, 01/02 Sunderland v Burnley 03:00 – Thứ Ba, 03/02

Manchester United: Hiệu ứng "HLV mới" tiếp tục?

Hiệu ứng Michael Carrick tại Old Trafford đang trở thành câu chuyện đáng chú ý nhất của mùa giải. Sau hai chiến thắng gây chấn động trước Man City và Arsenal, vị HLV tạm quyền giờ đây đối mặt với thử thách mang tên Fulham. United được dự báo có 51,7% cơ hội thắng, nhưng áp lực duy trì phong độ là không nhỏ.

Lịch sử đối đầu ủng hộ Quỷ đỏ khi họ chỉ thua một trận trong 20 lần chạm trán gần nhất với Fulham. Tuy nhiên, Fulham đang có phong độ ấn tượng với 17 điểm giành được trong 8 trận gần nhất, ngang bằng với thành tích của 15 vòng đầu mùa. Trận đấu này sẽ kiểm chứng liệu sự hồi sinh của United có thực sự bền vững, hay chỉ là cú hích tâm lý ngắn hạn.

Liverpool bên bờ vực

Tình thế của Liverpool tại Anfield đang trở nên báo động. Chuỗi năm trận không thắng tại giải quốc nội đẩy họ vào thế phải giành ba điểm trước Newcastle United. Dù được dự báo có 52,4% cơ hội thắng, nhưng đây là trận đấu họ không được phép sai sót.

May mắn cho Lữ đoàn đỏ, thành tích đối đầu với Newcastle là một điểm tựa tâm lý lớn: họ bất bại 18 trận liên tiếp trước đối thủ này tại giải cao nhất. Ngược lại, Newcastle đang gặp khủng hoảng về khả năng ghi bàn với hai trận liên tiếp không phá được lưới đối thủ. Một chiến thắng không chỉ giúp Liverpool lấy lại niềm tin mà còn giữ hy vọng trong cuộc đua Champions League đầy khốc liệt.

Trận đấu của những mâu thuẫn: Tottenham vs Man City

Cuộc chạm trán tại Tottenham Hotspur Stadium là bữa tiệc của những nghịch lý. Man City cần ba điểm để bám đuổi Arsenal, nhưng HLV Pep Guardiola lại có thành tích kém nhất trước chính Tottenham trong sự nghiệp của mình (8 trận thua). Ngược lại, Tottenham đang sa sút với chuỗi năm trận không thắng, nhưng lại là "bóng ma" ám ảnh các đội bóng lớn.

City được dự báo có 46,9% cơ hội thắng, không cao như thường lệ cho một ứng viên vô địch. Thành tích tồi tệ của HLV Thomas Frank trên sân nhà (0,82 điểm/trận) là gánh nặng cho Spurs. Trận đấu này có thể trở thành bước ngoặt cho cả hai: hoặc City tái khẳng định sức mạnh, hoặc Tottenham tìm lại ánh sáng cuối đường hầm.

Các trận khác

- Aston Villa (60,8% cơ hội thắng) được kỳ vọng sẽ vượt qua Brentford để tiếp tục gây áp lực lên nhóm dẫn đầu.

- Nottingham Forest (43,1%) có cơ hội tốt để tích lũy điểm trước Crystal Palace - đội đang có phong độ tệ nhất giải.

- Sunderland (53,6%) là ứng viên sáng giá trước Burnley - đội bóng đang chìm trong khủng hoảng với chuỗi 14 trận không thắng.

Vòng 24 hứa hẹn là một bức tranh đa sắc với những cặp đấu then chốt có thể xoay chuyển cục diện mùa giải. Từ cuộc đua vô địch, tranh suất Champions League đến cuộc chiến trụ hạng, mọi thứ đều đang ở thế cân bằng mong manh, nơi chỉ một kết quả bất ngờ cũng có thể tạo nên hiệu ứng domino lớn.

HỒ VIỆT