Giữ Michael Carrick hay tìm HLV mới - Man United cần quyết định ngay

Manchester United đang gặp một “vấn đề tốt đẹp” – nhưng cũng là một tình huống đầy rủi ro. Michael Carrick, người được bổ nhiệm tạm quyền sau khi Ruben Amorim bị sa thải, đã thắng cả ba trận đầu tiên ở Premier League trước Manchester City, Arsenal và Fulham. Từ một đội bóng hoang mang, Man United bỗng trở nên hứng khởi, còn bầu không khí tại Old Trafford thì thay đổi hoàn toàn. Nhưng chính chuỗi khởi đầu hoàn hảo ấy đang khiến ban lãnh đạo phải ra quyết định sớm hơn kế hoạch.

Ban đầu, CEO Omar Berrada và giám đốc thể thao Jason Wilcox dự định để Carrick ổn định tình hình, giành suất châu Âu, trong khi họ tìm kiếm HLV dài hạn. Mô hình mới của Man United yêu cầu chọn đúng người – một HLV trẻ năng động hay một chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm – rồi lên kế hoạch đàm phán với ứng viên, người đại diện và cả CLB chủ quản. Nhưng mỗi chiến thắng của Carrick lại khiến chiếc ghế ấy khó “mở” hơn.

Nếu Man United tiếp tục thắng, làn sóng kêu gọi ký hợp đồng chính thức với Carrick sẽ ngày càng lớn. Khi đó, CLB buộc phải chọn: giữ người đang làm rất tốt nhưng còn non kinh nghiệm, hay mạo hiểm theo đuổi một tên tuổi lớn như Thomas Tuchel hoặc Carlo Ancelotti. Cả hai, cùng với Mauricio Pochettino, hiện đều dẫn dắt đội tuyển quốc gia và có hợp đồng tới sau World Cup 2026. Oliver Glasner (Crystal Palace) sẽ tự do vào mùa hè, nhưng Man United không thể chờ thêm nửa năm.

Các HLV hàng đầu luôn có nhiều lựa chọn, và bất kỳ sự chần chừ nào cũng khiến Man United mất vị thế. Hơn nữa, HLV mới cần tham gia vào kế hoạch chuyển nhượng sớm – từ việc quyết định tương lai của Harry Maguire (hết hợp đồng hè này), Casemiro (sẽ ra đi), cho đến tái sinh Kobbie Mainoo, người đã bị Amorim loại nhưng nay được Carrick trao cơ hội trở lại đội hình chính. Những mục tiêu chuyển nhượng như Elliot Anderson (Forest), Carlos Baleba (Brighton) hay Adam Wharton (Crystal Palace) cũng sẽ muốn biết họ sẽ chơi dưới quyền HLV nào, theo triết lý nào, trước khi ký hợp đồng.

Lịch sử cho thấy tầm quan trọng của việc ra quyết định sớm. Mười năm trước, Manchester City công bố Pep Guardiola từ tháng 2, giúp CLB có một kỳ chuyển nhượng chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngược lại, Liverpool xác nhận Arne Slot thay Klopp vào giữa tháng 5, dẫn đến mùa hè hỗn loạn: họ mất Martín Zubimendi vào tay Arsenal và chỉ chiêu mộ được Federico Chiesa. Man United, trong giai đoạn tái thiết, không thể lặp lại sai lầm ấy.

Thực tế, Carrick đang làm tốt hơn kỳ vọng: ba trận, chín điểm, tinh thần toàn đội cải thiện rõ rệt. Dưới tay anh, Man United chơi kỷ luật hơn, pressing thông minh và khai thác tối đa năng lượng của các cầu thủ trẻ. Nhưng Old Trafford không thể sống mãi trong cảm xúc nhất thời. Nếu tin Carrick là người phù hợp, CLB nên chính thức hóa vai trò đó để xây dựng nền tảng dài hạn. Nếu không, họ phải tuyên bố rõ ràng anh không phải lựa chọn lâu dài để bắt đầu đàm phán với ứng viên khác.

Chần chừ đồng nghĩa tự làm hại mình. Bởi càng kéo dài, Carrick càng khiến câu chuyện thêm phức tạp: mỗi chiến thắng của anh khiến lựa chọn “không giữ Carrick” trở nên khó giải thích hơn về mặt công chúng, trong khi mỗi trận hòa hay thua sẽ thổi bùng tranh luận về tầm nhìn dài hạn của CLB.

Man United đang đứng trước một thời điểm quyết định không chỉ cho phần còn lại của mùa giải, mà cho cả 3–5 năm tiếp theo. Sự phục hưng mà Carrick khởi đầu là thật, nhưng nó cần một định hướng rõ ràng. Old Trafford đã quen với những quyết định muộn – từ Mourinho đến Ten Hag – và cái giá phải trả là những mùa hè mất định hướng.

Giờ đây, khi mùa giải đang mở ra hy vọng, họ không thể lặp lại sai lầm ấy. Dù chọn Carrick hay một HLV mới, Manchester United phải hành động ngay bây giờ – trước khi chính sự thành công tạm thời biến thành rào cản cho tương lai lâu dài.

HỒ VIỆT