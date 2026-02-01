Arsenal dễ dàng vượt qua Leeds 4-0 để giữ vững ngôi đầu bảng

Arsenal đã thể hiện màn trình diễn tự tin trên sân khách để đánh bại Leeds United 4-0 tại Elland Road, khẳng định tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh với bốn bàn thắng từ các cầu thủ khác nhau.

Pha ghi bàn điệu nghệ của Gabriel Jesus ấn định chiến thắng 4-0

Arsenal đã tạm nới rộng khoảng cách dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League lền thành 7 điểm với chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Leeds United. Martin Zubimendi mở tỷ số ở phút 27 khi đánh đầu ghi bàn từ đường chuyền chính xác của Noni Madueke từ cánh phải.

Đội khách nhân đôi cách biệt 11 phút sau đó khi quả phạt góc của Madueke đánh lừa Karl Darlow. Thay vì tạt về phía cột xa như mọi khi, Madueke bấm bóng xoáy vào khung thành, chuyên gia đánh đầu của Leeds là Calvert-Lewin đã đứng sẵn ở cột gần nhưng thủ thành Karl Darlow lại lóng ngóng chộp bóng trên đầu đồng đội và đẩy luôn vào lưới. Viktor Gyokeres ghi bàn thắng thứ 3 cho đội khách sau giờ nghỉ, khi đón đường chuyền của Gabriel Martinelli. Dù bị hậu vệ kèm chặt nhưng Gyokeres vẫn vung chân đưa bóng vào lưới.

Kết quả 4-0 được ấn định bởi Gabriel Jesus, người đã thể hiện sự điềm tĩnh quen thuộc khi xoay người trong vòng cấm và sút bóng cong vào lưới trước sự bất lực của Darlow. Bình luận viên Don Hutchison bình luận: "Đây là một pha dứt điểm đẳng cấp của Jesus. Lối chơi bóng đá tuyệt vời, Arsenal phối hợp bóng đến chân Jesus; Struijk kèm quá sát, Jesus xoay người vượt qua anh ta rồi tìm được khoảng trống để tung cú sút vào lưới. Đó là một bàn thắng tuyệt vời và một chiến thắng tuyệt vời trên sân khách cho Arsenal".

Viktor Gyokeres ghi bàn thứ 3 cho Arsenal

Leeds đã gặp khó khăn trong việc bắt kịp cường độ thi đấu của Arsenal, hiếm khi gây khó dễ cho thủ môn David Raya của đội khách. Hiện tại, Pháo thủ đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 53 điểm, tiếp tục vững bước trên con đường chinh phục chức vô địch.

Tiền vệ cánh Noni Madueke đã đóng góp 2 pha kiến tạo và được các fan Arsenal hô vang khi rời sân. Anh nói: "Tôi rất trân trọng điều đó. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với đội bóng của chúng tôi khi họ đến đây, sau một thời gian dài xa nhà. Chúng tôi đã nghe thấy tiếng cổ vũ của họ suốt 90 phút và họ đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi".



"Hôm nay, thành thật mà nói, chúng tôi đã chơi xuất sắc ở mọi khía cạnh. Từ những pha bóng cố định, khi có bóng, đến khi không có bóng. Hôm nay là một màn trình diễn đỉnh cao của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng bầu không khí ở đây rất khắc nghiệt, sân vận động cũng khó khăn, họ là một đối thủ khó chơi, nhưng chúng tôi đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Chúng tôi xứng đáng với tất cả những gì mình đạt được".

"Chúng tôi đã chiến đấu trên cả bốn mặt trận kể từ đầu mùa giải, vì vậy mọi người đều biết rằng họ cần phải sẵn sàng, mọi người đều đang đóng góp rất nhiều. Tôi nghĩ không cần phải nói thêm rằng tất cả các cầu thủ đều đã sẵn sàng và khi được gọi vào sân, họ sẽ cố gắng hết sức vì đội bóng".

Thống kê: - Sau những chiến thắng trên sân khách trước Bournemouth, Portsmouth, Chelsea, Inter và Leeds vào tháng 1-2026, Arsenal đã giành được năm chiến thắng trên sân khách trên mọi đấu trường trong cùng một tháng, đây là lần thứ hai trong lịch sử CLB đạt được thành tích này, lần trước là vào tháng 4-2000 (chuỗi trận đó cũng bao gồm chiến thắng 4-0 tại Elland Road).

- Declan Rice đánh dấu trận đấu thứ 300 của mình tại Ngoại hạng Anh với một màn trình diễn chắc chắn ở tuyến giữa.

