Ekitike lập cú đúp, Liverpool đánh bại Newcastle 4-1

Nhà đương kim vô địch Liverpool cuối cùng cũng giành được chiến thắng đầu tiên tại giải Ngoại hạng Anh trong năm 2026 với tỷ số 4-1 trước Newcastle. Hugo Ekitike lập cú đúp và Florian Wirtz tiếp tục ghi bàn. Ibrahima Konate, người chơi trận đầu tiên kể từ sau cái chết của cha mình, đã ấn định chiến thắng.

Những khoảnh khắc xúc động tại Anfield diễn ra ở phút bù giờ thứ 3, Konate rơi nước mắt trên sân sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng. Hậu vệ người Pháp đã không kìm được cảm xúc khi trở lại thi đấu sau cái chết của cha mình. Khán giả trên sân Anfield reo hò khi anh ăn mừng và toàn bộ đội hình Liverpool, bao gồm cả thủ môn Alisson, đã chạy đến chia sẻ với anh. “Tôi không có từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này vì 2 tuần qua là khoảng thời gian rất khó khăn đối với tôi và gia đình”, Konate nói với TNT Sports.

Đây là trận đấu đầu tiên của trung vệ này kể từ ngày 17-1, nhưng vì Liverpool đang thiếu hụt các lựa chọn phòng ngự do chấn thương, anh cho biết mình phải sẵn sàng ra sân dù HLV Arne Slot đã khuyên anh không nên vội vàng trở lại. “Điều quan trọng là tôi phải trở lại và giúp đỡ đội bóng”, Konate nói thêm.

Trước đó, Newcastle bất ngờ dẫn trước nhờ bàn thắng của Anthony Gordon ở phút 36, với cú sút xuyên qua chân Milos Kerkez và vượt qua thủ thành Alisson vào lưới. Nhưng Ekitike đã gỡ hòa chỉ 5 phút sau đó, dù công đầu phải kể đến Wirtz sau pha xử lý khéo léo vượt qua 3 hậu vệ. Chỉ cần thêm 2 phút, đường chuyền dọc biên của Kerkez tạo ra nhiều khoảng trống cho Ekitike để anh dễ dàng vượt qua Malick Thiaw và đánh bại thủ thành Nick Pope bằng má ngoài chân phải. Tiền đạo người Pháp đã có 15 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại Premier League.

Sau giờ nghỉ giữa hiệp, tân binh đắt giá Wirtz đã ghi bàn thắng thứ 6 của mình trong 10 trận đấu, trước khi Konate ghi bàn thắng muộn. Chiến thắng đầu tiên tại Premier League trong năm 2026 đã giúp Liverpool vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. HLV Arne Slot phát biểu với TNT Sports: “Tôi tự hào! Trong 30 phút đầu tiên, trận đấu rất khó khăn. Có rất nhiều điều để nói về tiếng ồn xung quanh CLB. Người hâm mộ Liverpool đã cho chúng tôi thấy tiếng ồn đó như thế nào. Các cầu thủ đã thể hiện những gì chúng tôi muốn thể hiện và người hâm mộ đã cổ vũ rất lớn. Trong hiệp 2, chúng tôi đã có thừa cơ hội để dẫn 3-1 sớm hơn, nhưng 4-1 là một kết quả tuyệt vời đối với chúng tôi”.

“Điều tôi yêu cầu sau trận gặp Bournemouth là chúng ta phải cải thiện ở cả 2 khu vực khung thành”, nhà cầm quân người Hà Lan tiếp tục tận hưởng chiến thắng lớn thứ 2 liên tiếp, sau kết quả 6-0 trước Qarabag để đưa đội vào thẳng vòng 16 đội Champions League. “Ghi 10 bàn thắng trong 2 trận và chỉ để thủng lưới một bàn là tình huống tuyệt vời của đội bóng. Konate đã nói với tôi hồi đầu tuần rằng cậu ấy muốn trở lại sớm hơn dự kiến ​​để giúp đỡ đội bóng, và đó là những gì cậu ấy đã làm hôm nay, không chỉ vì bàn thắng mà còn vì cậu ấy đã có một màn trình diễn tuyệt vời”.

Ngược lại, HLV Eddie Howe của Newcastle cho rằng tỷ số là quá khắc nghiệt: “Chúng tôi thực sự thất vọng. Tỷ số 1-4 là quá nặng nề với chúng tôi. Chúng tôi đã ghi một bàn thắng tuyệt vời và khởi đầu rất tốt, nhưng tôi không ngờ chúng tôi lại để thủng lưới những bàn thua kiểu này. Phải dành lời khen cho Hugo Ekitike, nhưng thường thì chúng tôi tổ chức lối chơi rất tốt, lần này chúng tôi đã không thể hiện được hết khả năng. Những khoảnh khắc quan trọng trong trận đấu đã khiến chúng tôi thất bại và chúng tôi đang tự trách mình. Thể lực của chúng tôi rất tốt. Có lẽ chúng tôi đã không thực hiện tốt như mong muốn trong những pha bóng cố định”.

VIỆT TÙNG