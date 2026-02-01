Pep Guardiola đã gặt hái được thành công chưa từng có ở Anh và theo tờ The Times, ngày càng nhiều HLV Ngoại hạng Anh tin rằng đây có thể là mùa giải cuối cùng của Pep Guardiola tại Manchester City.

Các HLV Premier League dự đoán Guardiola sẽ rời Man City mùa giải này

Guardiola đã gặt hái được thành công lớn lao, hơn hẳn thời còn cầm quân ở Barcselona và Bayern Munich. Ông giành được 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 9 cúp quốc nội và thắng Champions League lẫn FIFA Wolrd Cup. Mặc dù hợp đồng của HLV người Tây Ban Nha còn hiệu lực đến năm 2027, nhưng những đồn đoán đang gia tăng rằng HLV 55 tuổi này có thể sẽ từ chức sau một thập kỷ dẫn dắt đội bóng tại sân Etihad.

Các nguồn tin cho rằng cường độ công việc quản lý cấp cao và yêu cầu duy trì tiêu chuẩn của Manchester City đã dẫn đến những lời bàn tán rằng HLV có thể đã sẵn sàng cho một thử thách mới hoặc nghỉ ngơi sau thời gian dài miệt mài trên sân cỏ. Ý tưởng về việc Guardiola ra đi đã được thảo luận giữa các đồng nghiệp HLV của ông, với nhiều người coi mùa giải 2025/26 là thời điểm chia tay tất yếu.

Giữa lúc Pep vẫn đang thế hiện quyền uy ở Etihad thì người ta lại dự báo ai sẽ là ứng viên thay thế ông. Có người đoán là cựu HLV Chelsea Enzo Mareca xứng đáng thế vai đàn anh, cũng có tờ báo cho rằng Andoni Iraola (Bournemouth) mới xứng tầm, trong lúc cựu trung vệ Man City Vincent Kompany cũng có tên trong danh sách, bên cạnh Roberto De Zerbi (Marseille).

Ban lãnh đạo Man City vẫn chưa bình luận về những đồn đoán này, nhưng CLB đang chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra do tầm ảnh hưởng to lớn của HLV người Tây Ban Nha đối với đội hình và cấu trúc CLB. Hiện tại, Guardiola vẫn tập trung vào mục tiêu vô địch Ngoại hạng Anh mùa này và cạnh tranh ở đấu trường châu Âu, nhưng cả thế giới bóng đá sẽ theo dõi sát sao.

Bất kỳ quyết định nào vào cuối mùa giải đều có thể có tác động sâu rộng, cả đối với Manchester City và toàn bộ giới huấn luyện viên trong bóng đá thế giới.

HOÀNG HÀ