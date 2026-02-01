Chelsea lội ngược dòng ngoạn mục 3-2 trước West Ham

Chelsea đã lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước 2 bàn trên sân nhà để đánh bại West Ham 3-2, bàn thắng quyết định của Enzo Fernandez ở phút thứ 2 của thời gian bù giờ tại Stamford Bridge giúp The Blues leo lên vị trí thứ 4.

Chelsea ngược dòng từ thế bị dẫn trước 2 bàn trên sân nhà để đánh bại West Ham 3-2.

Chelsea bị West Ham dẫn trước 2 bàn chỉ sau 36 phút, bởi các bàn thắng của Jarrod Bowen và Crysencio Summerville. Quyết định thay đổi 7 cầu thủ trong đội hình so với trận thắng ở Napoli ở Champions League của HLV Liam Rosenior cho thấy là một quyết định sai lầm, khiến The Blues rời rạc và thiếu sự gắn kết. Tuy nhiên, cũng nhà cầm quân trẻ này với 3 sự thay đổi người quyết đoán ở đầu hiệp 2 đã giúp Chelsea cứu vãn tình thế.

Wesley Fofana, người vào sân thay Benoit Badiashile, đã chuyền cho Joao Pedro (thay Alejandro Garnacho) ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 57. Marc Cucurella, người vào thay Jorrel Hato, đã đánh đầu gỡ hòa. Enzo Fernandez, cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Chelsea, chính là người đã mang về chiến thắng ngược dòng ngoạn mục cho Chelsea ở phút 90+2 sau pha kiến ​​tạo của Pedro Neto. “Phản ứng của đội bóng trong hiệp 2 cho tôi thấy rằng chúng ta đang sở hữu một điều gì đó thực sự đặc biệt nếu tôi có thể sử dụng đội hình một cách đúng đắn”, HLV Rosenior nói.

Kết quả này giúp Chelsea vươn lên vị trí thứ 4, trong khi thất bại khiến West Ham hiện kém vị trí an toàn đến 5 điểm. Kết thúc đầy kịch tính đã dẫn đến một cuộc ẩu đả lớn giữa các cầu thủ, và Jean-Clair Todibo của West Ham đã bị đuổi khỏi sân vì hành vi bạo lực.

Ở các diễn biến khác. Everton thậm chí còn phải đợi đến phút cuối cùng mới hòa Brighton 1-1. Lần thứ 2 trong tuần này, Everton đã chiến đấu để giành được một điểm. Sau trận hòa 1-1 với Leeds United hôm thứ Hai, CLB vùng Merseyside đã phải đợi đến những phút cuối mới gỡ hòa tại Brighton, đội bóng đã dẫn trước nhờ bàn thắng của Pascal Gross. Beto vào sân thay người ở phút 89 và ghi bàn thắng quyết định ở phút 90+7.

Sau một thời gian ngắn hồi phục gần đây dưới quyền tân HLV Rob Edwards, Wolves vừa phải nhận trận thua thứ 2 liên tiếp. Các bàn thắng của Junior Kroupi và Alex Scott đã giúp Bournemouth giành chiến thắng 2-0 tại sân vận động Molineux. Đội cuối bảng Wolves đã thua trận thứ 18 trong mùa giải này, hiện kém đến 17 điểm so với khu vực an toàn.

LINH SƠN