Casemiro và Man United: Liệu có cú “quay xe” nào không

Manchester United đang chứng kiến một trong những màn trình diễn hay nhất của Casemiro kể từ khi anh gia nhập CLB vào mùa hè 2022 — ghi bàn, kiến tạo và trở lại là một trong những trung tâm xuất sắc nhất tuyến giữa. Ở trận thắng Fulham mới đây, Casemiro mở tỷ số rồi trực tiếp đặt Matheus Cunha vào vị trí dứt điểm với một đường chuyền “không cần nhìn” tinh tế.

Thế nhưng, bất chấp phong độ tuyệt vời của tiền vệ người Brazil, Man United vẫn kiên quyết giữ nguyên quyết định để anh ra đi khi hợp đồng đáo hạn vào cuối mùa, và không thực hiện màn “quay xe” để kí thêm hợp đồng mới. Đây là một quyết định chiến lược dài hạn chứ không đơn thuần là phản ứng với phong độ ngắn hạn.

Casemiro: từ những hoài nghi đến đỉnh cao trở lại

Casemiro chưa bao giờ thiếu tài năng; anh là cầu thủ trụ cột từng giúp Real Madrid vô địch Champions League nhiều lần trước khi đến Old Trafford. Nhưng quãng thời gian gần đây của anh ở Man United từng bị chỉ trích rộng rãi — phong độ không ổn định, chậm chạp trong pressing và thiếu thể lực để chơi độc lập ở tuyến giữa. Trong quá khứ, các nhà bình luận từng cho rằng “bóng đá đã rời bỏ anh”.

Sự hồi sinh gần đây — đặc biệt dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick — khiến cả giới chuyên môn bất ngờ. Jamie Carragher, người từng chê Casemiro thậm tệ, đã phải thừa nhận sai lầm và công nhận anh là “một cầu thủ hoàn toàn khác” sau màn trình diễn xuất sắc trước Fulham.

Casemiro hiện đang là một phần quan trọng trong tam giác tuyến giữa với Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes, góp phần vào chiến thắng liên tiếp và giúp United leo lên vị trí tranh vé dự Champions League. Điều này khiến nhiều CĐV và chuyên gia tự hỏi: Tại sao United vẫn giữ quyết định để anh ra đi?

Man United quyết tâm theo kế hoạch dài hạn

Lý do căn bản là Man United đang vạch ra một kế hoạch phần còn lại của mùa giải và mùa sau – không chỉ dựa vào phong độ hiệ tượng hiện tại. Trước hết, CLB đã xác nhận rằng Casemiro sẽ rời Old Trafford vào cuối mùa khi hợp đồng hết hạn, và họ sẽ không kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng. Quyết định này được đưa ra từ trước và chính thức hóa trước khi Carrick lên nắm quyền.

Sky Sports trích lời chuyên gia Rob Dorsett: Man United không muốn phản ứng theo từng trận hay theo phong độ hiện tại, bởi “tiếp cận ngắn hạn dựa trên phong độ từng trận đã khiến họ gặp rắc rối trong quá khứ”. Họ không muốn giữ lại một cầu thủ lương cao — Casemiro được cho là hưởng tới khoảng 325.000 BẢNG/tuần — nếu điều đó cản trở kế hoạch xây dựng đội hình dài hạn.

Câu chuyện của Casemiro phản ánh triết lý “tiến lên có chiến lược” của ban lãnh đạo mới: chuyển đổi khu vực tuyến giữa là ưu tiên số 1 cho kỳ chuyển nhượng mùa hè. Trong khi hàng công và các vị trí khác đã được tăng cường mạnh mẽ mùa trước, đội ngũ kỹ thuật cho rằng tuyến giữa cần một bản hợp đồng đẳng cấp — không chỉ là người hay ở hiện tại, mà là người phù hợp với lối chơi của tương lai.

Các mục tiêu được đồn đoán bao gồm Elliot Anderson (Nottingham Forest), Carlos Baleba (Brighton), Adam Wharton (Crystal Palace) và Joao Gomes (Wolves) – những cầu thủ trẻ trung hơn và có thể là trụ cột lâu dài cho tuyến giữa. Họ là những cái tên nằm trong danh sách ưu tiên mà đội tuyển trạch Man United muốn theo đuổi, nhằm cân bằng giữa năng lực hiện tại và tiềm năng phát triển dài hạn.

Casemiro hiện vẫn cho thấy giá trị chiến đấu rõ rệt: anh ghi bàn không ít hơn Bruno Fernandes ở Premier League mùa này, có khả năng không chiến nổi bật, và mang lại sự cân bằng phòng ngự quan trọng trong đội hình. Nhưng dù phong độ cao, Man United đành chấp nhận thực tế về tuổi tác và lương bổng khi xây dựng đội bóng cho tương lai — nhất là khi họ đang chuẩn bị kế hoạch cạnh tranh ở cả Premier League và châu Âu mùa tới. Điều này đặt ra một nghịch lý: giữ Casemiro sẽ mang lại hiệu quả tức thì, nhưng có thể gây tắc nghẽn cho kế hoạch dài hạn.

Quyết định này dù cứng rắn, nhưng phản ánh sự cân nhắc giữa tình cảm và kế hoạch chiến lược. Casemiro sẽ rời đi trong danh dự nếu kết thúc mùa giải một cách mạnh mẽ, và Man United sẽ tiếp tục xây dựng tuyến giữa mà họ cho là phù hợp cho dài hạn — ngay cả khi đó có nghĩa là bỏ qua một trong những màn trình diễn tốt nhất của anh trong màu áo Quỷ đỏ.

HỒ VIỆT