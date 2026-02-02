Tottenham cầm hòa Man.City, tiếp sức Arsenal trong cuộc đua vô địch

Tottenham đã giúp đối thủ truyền kiếp Arsenal một bước lớn trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, sau khi giành được trận hòa 2-2 với Man.City hôm Chủ nhật. Trong khi đó, đội xếp thứ 3 là Aston Villa cũng bất ngờ gục ngã trên sân nhà trước Brentford.

Dominik Solanke lập cú đúp trong hiệp 2 - bao gồm một bàn thắng từ cú sút kiểu bọ cạp ngoạn mục - giúp Spurs lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước 2 bàn để giành được trận hòa 2-2 với Man.City, đội đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, qua đó giúp Arsenal tạo nên khoảng cách 6 điểm ở ngôi đầu khi giải chỉ còn 14 trận đấu. Đó gần như là một ngày hoàn hảo cho đội đầu bảng, khi Aston Villa bất ngờ để thua 0-1 trên sân nhà trước Brentford chỉ còn 10 người. Aston Villa vẫn xếp thứ 3 nhưng đã tụt lại 7 điểm phía sau ngôi đầu.

Đây là một cơ hội bị bỏ lỡ rất lớn đối với Man.City của Guardiola, khi họ đối đầu với một Tottenham thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng, và dẫn trước 2-0 ở hiệp một nhờ các bàn thắng của Rayan Cherki và Antoine Semenyo. Có lúc, trận đấu diễn ra quá dễ dàng cho Man.City trước một đám đông khán giả nhà thờ ơ tại sân vận động Tottenham Hotspur. Nhưng sau đó, Man.City sụp đổ khi một Tottenham hồi sinh và vùng lên mạnh mẽ. Solanke ghi bàn thắng đầu tiên cho Spurs - dường như anh đã đá vào phía sau chân của Marc Guehi, khiến bóng lăn qua vạch vôi - và sau đó ghi bàn gỡ hòa bằng một pha đánh gót khéo léo, bóng bay vọt qua thủ môn Gianluigi Donnarumma của Man.City và đi vào góc khung thành.

Trong 5 trận đấu gần đây, Man.City đã cho thấy sự yếu thế khi để thua 2 lần - trước Man.United và trước đội bóng nhỏ bé Bodo/Glimt ở Champions League - và giờ lại chật vật trước một Tottenham đang gặp nhiều chấn thương. “Đây là một bước lùi nhưng chúng tôi vẫn còn đó”, Guardiola nói. “Còn 14 trận đấu nữa và rất nhiều điểm số. Chúng ta sẽ xem. Cơ hội vẫn còn thì hy vọng vẫn luôn hiện hữu. Chuyện đó vẫn thường xảy ra. Tôi biết rằng trong những trận đấu kiểu này trước đây, luôn có cách để giành chiến thắng, nhưng hôm nay điều đó không xảy ra. Chúng tôi gặp khó khăn ở nhiều khía cạnh, nhưng các cầu thủ dần lấy lại phong độ và tôi thấy tinh thần thi đấu vô cùng tốt ở nhiều mặt”.

Guardiola bày tỏ sự không hài lòng về một số quyết định của trọng tài trong vài tuần qua, và ông lại một lần nữa cảm thấy thất vọng trước Spurs. Hình ảnh quay lại bàn thắng đầu tiên của Solanke cho thấy tiền đạo này đã đá vào phía sau chân của Marc Guehi trong một pha tranh chấp ở vòng cấm để đưa bóng vào lưới. “Nếu một trung vệ làm điều đó với một tiền đạo thì đó là một quả phạt đền”, Guardiola nói. “Tại Premier League, khi bạn để thủng lưới, điều đó là chuyện thường tình. Bạn không thể kiểm soát được nó. Đó sẽ là bài học của chúng tôi và một lần nữa, điều đó sẽ giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn và tốt hơn, đặc biệt là đối với nhiều cầu thủ trong tương lai”.

Sự sụp đổ trong hiệp 2 trước Spurs tiếp tục xu hướng đáng lo ngại của Man.City, đội cũng đã có những thời điểm bị dồn ép sau giờ nghỉ giữa trận đấu với cả Wolves và Galatasaray. Cả 2 đội đều không thể tận dụng cơ hội và Man.City giữ sạch lưới trong 2 trận, nhưng họ không thể cầm cự trước Tottenham. “Bạn nói đúng. Chúng tôi đã thảo luận”, Guardiola trả lời khi được hỏi về xu hướng này.

Ở các diễn biến khác. Aston Villa đã chơi hơn nửa trận đấu với hơn người sau khi tiền vệ cánh Kevin Schade của Brentford nhận thẻ đỏ trực tiếp vì đá vào Matty Cash ở phút 42 sau pha tranh chấp bóng. Ở phút đầu tiên của thời gian bù giờ hiệp một, Dango Ouattara thoát xuống bên cánh phải và ghi bàn ở lần dứt điểm thứ 2, đó cũng là bàn thắng duy nhất của đội khi Brentford chống đỡ được đợt tấn công dồn dập trong hiệp hai.

Crystal Palace, đội thiếu vắng tiền đạo ngôi sao Jean-Philippe Mateta trước khả năng chuyển đến AC Milan, đã hòa 1-1 trên sân của Nottingham Forest chỉ còn 10 người, trong đó Neco Williams bị đuổi khỏi sân ở phút 45 vì lỗi chạm tay trên vạch vôi.

VIỆT TÙNG