Man United nhấn chìm Fulham khi Michael Carrick kéo dài chuỗi trận thắng

Benjamin Sesko ghi bàn quyết định phút 94

Man United đã có khởi đầu trận đấu sáng sủa khi Amad Diallo khiến hậu vệ Fulham phạm lỗi ở bên hông khu cấm địa. Bruno Fernandes đã bấm bóng chính xác cho Casemiro bật lên đánh đầu ghi bàn mở tỷ số phút 19. Chính Casemiro chọc khe cho Matheus Cunha lao vào khu cấm phút 55 và tiền đạo người Brazil đã tung cú sút góc hẹp, nhân đôi cách biệt. Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát cho đến khi Casemiro rời sân, nhường chỗ cho Manuel Ugarte phút 74.

Vắng cầu thủ đánh chặn tài ba Casemiro, Man United chợt đánh mất thế trận và liên tục bị Fulham dồn ép. Và chuyện phải đến đã đến ở phút 85 khi Harry Maguire đốn ngã Raul Jimenez trong khu cấm để nhận lãnh quả 11m. Chân sút người Mexico dù còn đau vẫn đứng ra sút quả 11m và anh đã hạ được Senne Lammens để ghi bàn trong trận đấu thứ 100 của mình ở các mặt trận. Bàn thắng đã thu ngắn khoảng cách còn 1-2 ở phút 89 này đã thổi vào Fulham một liều thuốc kích thích để các cầu thủ lao lên săn tìm bàn gỡ hòa. Và thực tế là đội khách đã chơi hay hơn, tấn công ráo riết và cân bằng được tỷ số 2-2 ở phút bù giờ: Cầu thủ dự bị Kevin rê bóng ở góc khu cấm địa trước khi tung cú sút chéo góc khiến Lammens chỉ còn phóng người trong vô vọng.

Huyền thoại Premier League, Don Hutchison bình luận: "Thật là một cú sút tuyệt vời! Đó có thể là một trong những bàn thắng đẹp nhất mùa giải. Màn trình diễn của Fulham trong hiệp hai, họ đã tìm lại được nhịp độ trận đấu. Sau một quyết định gây tranh cãi của VAR, người ta tưởng rằng sẽ có vài người nản lòng nhưng không hề. Bạn sẽ tự hỏi 'Liệu anh ấy có thể sút cong bóng từ đây không? Anh ấy có đủ khả năng để làm được điều này không?' Đó là một bàn thắng tuyệt vời”.

Raul Jimenez sút thắng quả 11m để thu ngắn cách biệt còn 1-2

Khán đài Old Trafford nín lặng khi chứng kiến màn ngược dòng ngoạn mục của Fulham. Nhưng trong tình thế tưởng chừng tuyệt vọng đó, cầu thủ dự bị Benjamin Sesko đã tỏa sáng đúng lúc. Vừa vào sân thay Cunha, anh đã đánh đầu bật cột và đến phút 90+4, quả tạt sệt từ biên phải của Bruno Fernandes đã khiến các hậu vệ Fulham lỡ đà, nhưng Sesko đã dừng được bóng trước khi xoay người sút bóng vào góc gần, ấn định kết quả 3-2 chung cuộc. Đó là bàn thắng thứ 4 trong 4 trận gần nhất của Sesko, nhưng dấu ấn thật lớn lao khi nó giúp Man United ghi chiến thắng thứ 3 liên tiếp dưới tay HLV tạm quyền Michael Carrick.

Bất bại trong 7 trận gần nhất tại Premier League, Man United đã vươn lên vị trí thứ tư khi cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới đang ngày càng gay cấn. Việc giành vé dự Champions League sẽ là một tuyên bố quan trọng đối với Carrick, người đã bị Middlesbrough ở giải hạng hai sa thải năm ngoái. Chỉ một lần duy nhất trong suốt 14 tháng đầy biến động dưới thời Amorim, Man United mới thắng ba trận liên tiếp và Carrick đã làm được điều tương tự chỉ trong vài tuần sau khi được bổ nhiệm cho đến hết mùa giải. Ban lãnh đạo United có thể phải xem xét việc ký hợp đồng dài hạn với Carrick nếu ông tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng này.

HOÀNG HÀ