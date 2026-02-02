Solanke chia sẻ về bàn thắng độc đáo nhất sự nghiệp

Tiền đạo Dominik Solanke của Tottenham đã rất ấn tượng với bàn thắng “đá kiểu bọ cạp” ngoạn mục của mình trong trận hòa 2-2 trước Man.City, điều cũng đã được nhận thấy khi anh không thể ngừng xem lại nó trên màn hình lớn trong suốt phần còn lại của trận đấu.

Tiền đạo Dominik Solanke ấn tượng với bàn thắng “đá kiểu bọ cạp” ngoạn mục của mình.

Khi một quả tạt bóng đến ngay phía sau lưng, Solanke đã thực hiện một pha dứt điểm ngẫu hứng tuyệt vời, khéo léo dùng gót chân hất bóng qua đầu thủ môn Gianluigi Donnarumma của Man.City và bay vào góc lưới, hoàn thành màn lội ngược dòng giúp Tottenham hòa 2-2 tại Premier League. Bàn thắng đó gợi nhớ đến pha lập công mà Olivier Giroud ghi cho Arsenal cũng tại giải đấu này vào ngày 1-1-2017, bàn thắng đã giúp anh giành giải Puskas của FIFA cho Bàn thắng đẹp nhất mùa giải đó.

Solanke cho biết anh đã buộc phải “tạo ra điều kỳ diệu từ không gì cả”. Tiền đạo người Anh nói thêm: “Tôi đã cố gắng tập trung vào trận đấu. Nhưng tôi nghe thấy tiếng reo hò của khán giả mỗi khi bàn thắng được chiếu trên màn hình nên tôi đã liếc nhìn vài lần”.

Trong khi HLV của Tottenham, Thomas Frank cũng thầm cảm ơn phút ngẫu hứng và sự xuất sắc của Solanke đã khấy động bầu không khí phấn khích từ người hâm mộ. Frank đã phải chịu áp lực cực lớn sau khi chỉ thắng 2 trận trên sân nhà trong cả mùa giải, và người hâm mộ thường xuyên bày tỏ sự bất mãn. Tình hình tưởng chừng sẽ tiếp tục tồi tệ khi Man.City dẫn trước 2-0 ở hiệp một nhờ các bàn thắng của Rayan Cherki và Antoine Semenyo. Có lúc, trận đấu diễn ra quá dễ dàng cho Man.City trước một đám đông khán giả nhà thờ ơ tại sân vận động Tottenham Hotspur. Cho đến khi Solanke bùng nổ.

“Tôi nghĩ chúng ta có thể cùng nhau tạo nên điều kỳ diệu - các cầu thủ và người hâm mộ, khi chúng ta đoàn kết như chúng ta đã làm, đặc biệt là trong hiệp 2 này, cũng trong trận thắng Borussia Dortmund ở Champions League”, Frank nói. “Bầu không khí đó, cường độ đó, đó là điều đã thúc đẩy các cầu thủ và họ thực sự cần nó. Tôi thích mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn nhưng đây là bóng đá. Trong giai đoạn này, tôi nghĩ chúng ta đã làm được nhiều điều tốt hơn là điều xấu, nhưng chưa đủ những màn trình diễn tốt chuyển hóa thành kết quả. Tuy nhiên, hiện tại tôi rất vui vì chúng ta đã có 4 trận đấu khá tốt và bất bại”.

