Tin đồn đến Arsenal không làm Tonali bận tâm

HLV Eddie Howe khẳng định ông không thấy tiền vệ Sandro Tonali bất ổn trước thông tin Arsenal quan tâm, nhưng nhà cầm quân của Newcastle thừa nhận việc đội không ký hợp đồng với bất kỳ cầu thủ nào trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng là một rủi ro, đặc biệt là ở hàng phòng ngự.

Tiền vệ Sandro Tonali vẫn ở lại Newcastle sau thông tin chào bán cho Arsenal.

Có thông tin vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông rằng người đại diện của Tonali đã chào bán cầu thủ này cho Arsenal, và “Chích chòe” đã từ chối. Tuy nhiên, Sky Sports News hiểu rằng Newcastle không hề liên lạc với Pháo thủ về Tonali. Người đại diện của anh, Giuseppe Riso cũng khẳng định ông không chào bán ngôi sao người Italy này cho các CLB khác.

Đây là chủ đề nóng được HLV Howe thảo luận trong cuộc họp báo trước trận đấu bán kết lượt về Cúp Liên đoàn gặp Man.City vào thứ Tư. Một số người đã so sánh tình huống hiện tại của Tonali với trường hợp của Alexander Isak, người cuối cùng đã chuyển đến Liverpool mùa hè năm ngoái sau một vụ chuyển nhượng kéo dài. Nhưng Howe chắc chắn rằng Tonali sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn chuyển nhượng, ông nói: “Tôi không nghĩ vậy, nhưng nhiều chuyện xảy ra mà tôi không biết. Theo như tôi biết, chúng tôi có một cầu thủ xuất sắc, một con người tuyệt vời. Cậu ấy rất hạnh phúc ở đây, có mối quan hệ tuyệt vời với tôi, các đồng đội và dường như rất hạnh phúc với chính mình”.

“Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu Tonali bị ảnh hưởng, nhưng những cầu thủ giỏi nhất của chúng tôi sẽ luôn thu hút sự chú ý từ các câu lạc bộ khác - đó là thực tế của bóng đá”, Howe nói thêm. “Chúng tôi muốn giữ đội hình hiện tại, chúng tôi muốn tiến bộ và Sandro đóng một vai trò trong đó. Nói chung, tôi không thấy vấn đề gì nhưng tôi không kiểm soát được mọi thứ. Chắc chắn chúng tôi không hề có ý định để mất Sandro. Cậu ấy là một cầu thủ không thể thiếu đối với lối chơi của chúng tôi. Cậu ấy rất hạnh phúc ở đây. Mục tiêu duy nhất của cậu ấy là Man.City và cố gắng giành chiến thắng trong trận đấu đó”.

HLV Eddie Howe thừa nhận việc Newcastle không có tân binh nào trong tháng Giêng là một rủi ro.

Khi được hỏi CLB có thể học được gì từ vụ việc của Isak để giúp ích cho họ hiện tại, Howe nói thêm: “Có lẽ rất nhiều, nhưng đó là những chuyện vượt quá khả năng của tôi. Vào mùa hè, chúng tôi không có Giám đốc thể thao, điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến cách làm việc của chúng tôi, về việc xử lý các đại diện và tình huống đó. Chúng tôi đã ở trong một vị thế dễ bị tổn thương hơn so với hiện tại. Ross Wilson đã đảm nhiệm vị trí đó và đang thể hiện khả năng lãnh đạo rất tốt trong việc xử lý các vụ chuyển nhượng và tất cả những vấn đề liên quan. Hiện tại chúng tôi đang ở một vị thế vững chắc hơn”.

Newcastle không có bản hợp đồng nào trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, mặc dù các vị trí như hàng phòng ngự đang rất cần được bổ sung. Với việc CLB vẫn đang tham gia bốn giải đấu, Howe thừa nhận việc thiếu hụt nhân sự ở hàng thủ là một rủi ro do lịch thi đấu dày đặc: “Đúng là một rủi ro, nhưng chúng tôi thực sự không còn lựa chọn nào khác. Mỗi quyết định chúng tôi đưa ra đều có tác động lâu dài. Không có gì đảm bảo rằng việc ký hợp đồng với một cầu thủ nào đó bằng số tiền chúng tôi có sẵn sẽ giúp ích cho chúng tôi trong ngắn hạn - vì vậy, đó là điều không thể tránh khỏi”.

VIỆT TÙNG