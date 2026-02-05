Martin Zubimendi loại trừ sự liên kết với Real Madrid

Tiền vệ Martin Zubimendi của Arsenal đã phủ nhận những tin đồn đang lan truyền ở quê nhà Tây Ban Nha cho rằng anh là cầu thủ mà Real Madrid đang muốn có được.

Martin Zubimendi đang khẳng định một vị trí quan trọng trong màu áo Arsenal.

Zubimendi, 27 tuổi, chuyển đến đội bóng Bắc London với giá 60 triệu bảng (70 triệu EUR) từ Real Sociedad vào tháng 7 năm ngoái, bất chấp những tin đồn rằng HLV của Real Madrid khi đó, Xabi Alonso đã coi anh là ứng cử viên lý tưởng để thay thế Luka Modric đã ra đi. Khi được hỏi về những báo cáo đang diễn ra rằng anh là cầu thủ mà Real Madrid cần, Zubimendi nói với đài phát thanh Cadena Ser: “Tôi không nghĩ vậy. Real Madrid có quá đủ cầu thủ để làm tốt, vì vậy không thể nào”.

Zubimendi đã thích nghi tốt với Premier League và có 5 bàn thắng cùng 3 pha kiến ​​tạo trong 33 trận đấu cho Pháo thủ. “Khi bạn cảm thấy mình quan trọng và được ra sân, điều đó thực sự rất thoải mái”, tuyển thủ Tây Ban Nha nói. “Đúng là tôi đã thích nghi tốt với giải đấu nhưng tôi nhận thấy các trận đấu ở đây rất khắc nghiệt, mọi người đều gây áp lực lên bạn và trình độ rất cao”.

Trong khi đó, Zubimendi cho biết đồng đội và cũng là tuyển thủ quốc gia Tây Ban Nha, Mikel Merino sẽ cố gắng hồi phục chấn thương bàn chân kịp thời cho World Cup 2026. Merino bị gãy xương do căng thẳng trong trận thua 2-3 của Arsenal trước Man.United ở Premier League vào ngày 25-1, và đượ dự đoán chỉ trở lại vào cuối mùa giải. “Tôi biết anh ấy sẽ làm hết sức mình để hồi phục kịp cho World Cup, tôi hy vọng là vậy”, Zubimendi nói. “Tôi rất đau lòng khi thấy Merino phải ngồi ngoài vì tôi biết anh ấy chuyên nghiệp như thế nào, và anh ấy muốn giúp đỡ chúng tôi trên sân cỏ ra sao. Tôi biết Merino là người đau khổ nhất, vì thiệt hại mà chấn thương của anh ấy gây ra cho đội là rất đáng kể”.

Zubimendi đã chơi trọn 90 phút vào thứ Ba khi Arsenal đánh bại Chelsea để vào chung kết Cúp Liên đoàn. Arsenal cũng đang dẫn đầu Premier League với 6 điểm hơn Man.City, và đã giành quyền vào vòng 16 đội Champions League sau khi trở thành CLB duy nhất thắng cả 8 trận ở vòng bảng. “Chúng tôi đã bước những bước đầu tiên nhưng chúng tôi nhận thức được rằng còn 3 tháng rất quan trọng phía trước”, Zubimendi nói. “Điều quan trọng là phải giành chiến thắng. Bảng xếp hạng rất tốt nhưng chúng ta sẽ xem ai thắng”.

PHI SƠN