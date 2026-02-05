Rosenior "vô cùng thất vọng" kêu gọi Chelsea vùng dậy sau thất bại trước Arsenal

HLV Liam Rosenior, người đã có khởi đầu gần như hoàn hảo tại Chelsea, đã "thất vọng" sau trận thua Arsenal 0-1, tin rằng các cầu thủ của ông có thể làm được nhiều hơn trước Pháo thủ.

HLV Liam Rosenior

Chelsea đã bỏ lỡ cơ hội vào chung kết Cúp Carabao sau khi để thua Arsenal 1-0, bị loại ở bán kết với tổng tỷ số 5-3. HLV Liam Rosenior nói: "Tôi vô cùng thất vọng mỗi khi thua một trận bóng đá. Mỗi khi chúng tôi thắng, tôi đều vui. Mỗi khi chúng tôi thua, tôi đều không vui. Tôi không vui vì chúng tôi đã thua trận đấu".

"Có những khía cạnh trong trận đấu hôm nay mà tôi rất hài lòng, nhưng tôi ở đây cùng toàn đội. Các bạn có thể thấy các cầu thủ đã thất vọng như thế nào sau trận đấu vì những gì họ đã cống hiến. Chúng tôi tin rằng mình có thể đến đây và lật ngược tình thế. Về mặt kiểm soát và áp đảo mà chúng tôi có được trong hiệp hai, có những khoảnh khắc trong hiệp hai tôi nghĩ chúng tôi đã nắm chắc chiến thắng. Chúng tôi chỉ đơn giản là không tận dụng được cơ hội," ông nói thêm.

Ngoài ra, HLV Chelsea cũng kêu gọi toàn đội hãy ngẩng cao đầu trước những trận đấu sắp tới. "Vì vậy, vấn đề không phải là trận đấu này ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi như thế nào. Tôi đang rất đau lòng, nhưng chúng ta cần nhanh chóng vượt qua chuyện này vì chúng ta còn một trận đấu nữa sau ba ngày".

Phía bên kia, HLV Mikel Arteta nói: "Chiến thắng giúp ích về mọi mặt. Sự tự tin, năng lượng, bạn gọi đó là gì cũng được. Chúng tôi sẽ chơi trận chung kết trong vài tuần nữa. Trong thời gian này, chúng tôi biết rằng cần phải gạt trận chung kết sang một bên, bởi vì ba ngày sau, Arsenal sẽ có một trận đấu lớn ở Premier League, và chúng ta đang ở trên mọi mặt trận. Đó là nơi chúng ta muốn đến. Vậy hãy tiếp tục tiến lên".

"Chúng tôi rất hạnh phúc. Trong hai trận đấu bán kết, chúng tôi xứng đáng đi tiếp. Chúng tôi đã kết thúc trận đấu một cách tuyệt vời, với bàn thắng của Kai theo cách cậu ấy đã làm và phản ứng của khán giả. Các cầu thủ mỗi ngày đều cho chúng tôi lý do để tin tưởng họ, để cho họ ra sân và để đảm bảo rằng họ cảm thấy mình là một phần của đội. Chúng tôi có một tập thể xuất sắc. Chất lượng, rõ ràng là vậy. Đây là về việc học hỏi từ những kinh nghiệm trước đó. Cách mà toàn đội thi đấu và hiểu những gì chúng tôi phải làm thực sự rất ấn tượng. Và bây giờ hãy giành chiến thắng trong trận chung kết".

HOÀNG HÀ