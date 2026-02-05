Jurrien Timber hy vọng Cúp Liên đoàn sẽ là chất xúc tác cho thành công của Arsenal

Hậu vệ Jurrien Timber của Arsenal

sau khi đánh bại Chelsea tại Emirates hôm thứ Ba để giành vé vào trận chung kết tháng tới, đoàn quân của Mikel Arteta chỉ còn 90 phút nữa là chấm dứt 6 năm chờ đợi một danh hiệu lớn. Arsenal cũng đang dẫn đầu Premier League với 6 điểm cách biệt và đã lọt vào vòng 16 đội Champions League sau một chiến dịch vòng bảng hoàn hảo. Họ cũng sẽ đối đầu với Wigan ở vòng 4 FA Cup vào Chủ nhật tuần sau.

"Chúng tôi chưa có gì để mất, nhưng chúng tôi đã đặt mình vào một vị trí tuyệt vời để giành chiến thắng," Timber nói khi được hỏi liệu việc giành chức vô địch Cúp Liên đoàn có thể thúc đẩy Arsenal vươn lên tầm cao hơn hay không. "Trận chung kết Carabao Cup sẽ sớm diễn ra, có lẽ đó sẽ là động lực và sự thúc đẩy tốt cho chúng tôi hướng tới các giải đấu khác. Không phải lúc nào cũng có thể chơi với phong độ tốt nhất. Nhưng đội bóng này đã làm rất tốt việc tìm cách chiến thắng, bất kể điều gì xảy ra. Chúng tôi đã làm được điều đó trên sân khách của Chelsea, nơi không dễ để giành chiến thắng, và cả trên sân nhà nữa. Vì vậy, chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng. Bạn có thể thấy mọi người nhẹ nhõm và hạnh phúc như thế nào khi chúng tôi được đến Wembley. Và hy vọng sẽ có thêm nhiều lễ ăn mừng nữa."

Kai Havertz vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng quyết định giúp Arsenal giành vé vào chung kết ở phút bù giờ trận đấu với đội bóng cũ Chelsea. Havertz đã phải nghỉ thi đấu gần một năm vì chấn thương sau các ca phẫu thuật gân kheo và đầu gối, nhưng hiện đã ghi hai bàn trong ba lần ra sân gần nhất.

"Sự hiện diện của Kai trong đội tạo nên sự khác biệt lớn, không chỉ trên sân cỏ mà còn cả trên sân đấu," Timber nói. "Mọi người đều có thể thấy những phẩm chất tuyệt vời của anh ấy, và tất cả chúng tôi đều rất vui mừng cho Kai. Anh ấy là một người vui tính. Anh ấy không hề trầm lặng và mọi người đều thích cậu ấy. Khi cậu ấy không có mặt, tôi nghĩ mọi người đều nhận thấy điều đó, vì vậy chúng tôi rất vui khi cậu ấy lại ở đây với chúng tôi. Tôi hy vọng cậu ấy tận hưởng khoảnh khắc này, và hy vọng sẽ có nhiều khoảnh khắc như thế này hơn nữa dành cho cậu ấy."

Arsenal sẽ tiếp đón Sunderland tại Premier League vào thứ Bảy, nơi một chiến thắng có thể giúp họ nới rộng khoảng cách dẫn đầu so với Manchester City lên chín điểm trước khi đoàn quân của Pep Guardiola hành quân đến sân của nhà đương kim vô địch Liverpool vào ngày hôm sau.

HOÀNG HÀ