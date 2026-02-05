Newcastle trở thành cựu vô địch, Man.City tranh Cúp Liên đoàn với Arsenal

Man.City và Arsenal sẽ đối đầu trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh. Hai đội bóng đang dẫn đầu Premier League sẽ chạm trán tại sân Wembley vào ngày 22-3 sau khi City đánh bại Newcastle 3-1 vào thứ Tư để hoàn thành chiến thắng chung cuộc 5-1 ở bán kết.

Omar Marmoush ghi 2 bàn giúp Man.City đánh bại Newcastle 3-1 và hoàn thành chiến thắng chung cuộc 5-1.

Man.City dẫn trước 2-0 từ trận lượt đi, và 2 bàn thắng trong hiệp một của Omar Marmoush tại sân Etihad đã giúp Man.City gần như chấm dứt hy vọng đánh bại Newcastle ở trận bán kết. Marmoush mở tỷ số cho Man.City ở phút thứ 7 khi pha tắc bóng của Dan Burn bật ra từ người cầu thủ người Ai Cập và đi vào lưới. Bàn thắng thứ 2 của anh đến từ một sai lầm phòng ngự khác ở phút 29 khi pha phá bóng hụt của Kieran Trippier đưa bóng lên cho Marmoush đánh đầu cận thành.

Tijjani Reijnders ghi bàn thắng thứ 3 từ trong vòng cấm chỉ 3 phút sau đó. Phải đến phút 62, Anthony Elanga mới giúp đội khách gỡ lại một bàn.Và dù Newcastle đã có thêm những cơ hội ghi bàn khác nhưng không thể ghi thêm bàn thắng nào, qua đó thua chung cuộc 1-5 và cũng trở thành cựu vô địch. Vào tháng 3 năm ngoái, Newcastle đã xuất sắc đánh bại Liverpool 2-1 tại Wembley để giành Cúp Liên đoàn và cũng là danh hiệu lớn đầu tiên kể từ sau chức vô địch FA Cup vào năm 1955.

Cả Man.City và Arsenal - đội giành vé vào chung kết với chiến thắng 1-0 trước Chelsea hôm thứ Ba, qua đó giành thắng 4-2 chung cuộc - đều vẫn đang cạnh tranh để giành trọn bộ danh hiệu mùa này. Cúp Liên đoàn là cơ hội để nâng cao chiếc cúp lớn đầu tiên trong mùa giải và có thể giáng một đòn tâm lý vào cuộc đua giành chức vô địch quan trọng nhất là Ngoại hạng Anh. “Chúng tôi ở đây để giành cúp và chúng tôi luôn nỗ lực hết mình mỗi ngày để lọt vào chung kết và giành được danh hiệu”, tiền đạo Omar Marmoush của Man.City - người ghi hai bàn thắng trong trận đấu - nói với Sky Sports.

Man.City và Arsenal đối đầu ở chung kết Cúp Liên đoàn tại Wembley vào ngày 22-3.

Arsenal hiện đang dẫn Ngoại hạng Anh với 6 điểm hơn đội xếp thứ 2 là Man.City. Cả 2 đội đều đã lọt vào vòng 16 đội Champions League và vòng 4 FA Cup. “Thật vinh dự khi được thi đấu với Arsenal, đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện nay, thậm chí có thể là cả thế giới”, HLV Pep Guardiola của Man.City nói về màn đại chiến ở chung kết Cúp Liên đoàn diễn ra vào ngày 22-3. “Càng thi đấu với họ nhiều, chúng tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn”.

Trận chung kết sẽ tiếp tục cuộc cạnh tranh gần đây giữa 2 CLB, khi Man.City đã đánh bại Arsenal để giành chức vô địch Ngoại hạng Anh vào năm 2023 và 2024. Trong cả 2 lần đó, Arsenal đều dẫn đầu trước khi bị Man.City vượt qua. Đội bóng của Mikel Arteta đang dẫn đầu mùa giải này và hướng đến chức vô địch Anh lần đầu tiên kể từ năm 2004. Cúp Liên đoàn sẽ là danh hiệu lớn đầu tiên của Arteta kể từ mùa giải đầu tiên ông dẫn dắt Arsenal, khi ông giành FA Cup năm 2020.

Trước đây, Arteta từng là trợ lý của Guardiola tại Man.City và chiến thắng trong trận chung kết sẽ giúp ông cuối cùng đánh bại người thầy cũ của mình để giành một danh hiệu lớn. Trong khi đó, Guardiola sẽ có cơ hội giành danh hiệu lớn thứ 16 kể từ khi tiếp quản Man.City năm 2016, và chức vô địch Liên đoàn thứ 5 của mình. Man.City đang hướng đến chức vô địch giải đấu lần thứ 9 và tiến gần hơn kỷ lục 10 lần vô địch của Liverpool.

Arsenal đã 2 lần vô địch Cúp Liên đoàn - lần gần nhất là năm 1993. Trận chung kết năm nay sẽ là trận tái đấu của năm 2018, khi Arteta là một phần trong đội ngũ huấn luyện của Guardiola khi Man.City đăng quang.

VIỆT TÙNG