Arne Slot luôn tin tưởng vào sự đặc biệt của Florian Wirtz

HLV Arne Slot khẳng định rằng không bao giờ có bất kỳ nghi ngờ nào về khả năng "đặc biệt" của tiền vệ Florian Wirtz, người mất đến nửa mùa bóng để thể hiện năng lực của mình.

Florian Wirtz đến từ Bayer Leverkusen vào mùa hè với mức phí chuyển nhượng 100 triệu bảng (117,5 triệu euro), có thể lên tới 116 triệu bảng (133,9 triệu euro) nếu tính cả tiền thưởng. Tuyển thủ quốc tế người Đức đã gặp khó khăn trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Anfield, mặc dù đã có một pha kiến ​​tạo cho Hugo Ekitike trong trận ra mắt tại Community Shield (thua Crystal Palace). Hai pha lập công đầu tiên của Wirtz cho Liverpool đến từ Champions League vào ngày 22 tháng 10, nơi anh ấy có hai pha kiến ​​tạo trong chiến thắng 5-1 của Liverpool trước Eintracht Frankfurt.

Nhưng kể từ chiến thắng 2-1 trước Tottenham vào ngày 20-12, Wirtz đã tham gia vào nhiều bàn thắng hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở Ngoại hạng Anh trên mọi đấu trường (9 bàn thắng – ghi 6 bàn, 3 kiến ​​tạo). Wirtz cũng đã tạo ra 41 cơ hội ghi bàn ở giải đấu hàng đầu, một con số mà chỉ có Bukayo Saka, Dominik Szoboszlai (cả hai đều 43), Declan Rice, Anton Stach (đều 44) và Bruno Fernandes (68) là vượt trội hơn.

"Trước hết, phải dành lời khen cho cầu thủ vì cậu ấy đã phải nỗ lực rất nhiều. Không chỉ trên sân cỏ mà còn cả trong phòng tập thể lực" Slot nói về Wirtz trước trận đấu giữa Liverpool và Manchester City vào Chủ nhật. "Sau đó, với tư cách là một HLV, ngay cả khi cậu ấy gặp khó khăn một chút ở giai đoạn đầu, bạn vẫn phải tiếp tục cho cậu ấy ra sân vì đó là cách duy nhất để cậu ấy tiến bộ. Cậu ấy là một ví dụ điển hình".

"Tôi nghĩ cậu ấy không tiến bộ nhiều về kỹ thuật cá nhân vì ngay từ đầu, cậu ấy đã rất đặc biệt. Có lẽ giờ đây cậu ấy đã có sự kết nối tốt hơn với các đồng đội vì họ đã chơi cùng nhau nhiều hơn. Khả năng di chuyển không bóng là điểm tôi thấy sự tiến bộ lớn nhất ở cậu ấy, cùng một số người khác nữa, và sự kết hợp đó giúp bạn sẵn sàng cho Premier League."

Một bản hợp đồng mùa hè khác cũng đang dần lấy lại phong độ là Milos Kerkez, hậu vệ cánh này cũng đã trải qua một giai đoạn thích nghi khó khăn. Mặc dù đá chính 20 trong số 23 trận đấu tại Premier League mùa này, Kerkez thường xuyên bị thay ra bởi Andy Robertson, bị thay người 8 lần ở Premier League.

Tuy nhiên, cầu thủ người Hungary xếp thứ hai về số pha tắc bóng thành công cho Liverpool tại giải đấu mùa 2025-26 (34, ngang bằng với Szoboszlai), chỉ có Ryan Gravenberch (40) là có nhiều pha tắc bóng thành công hơn.

"Đây là điều bạn nhận được nếu cứ tiếp tục sử dụng những cầu thủ đôi khi có những khoảnh khắc không tốt bằng những khoảnh khắc khác hoặc những trận đấu không tốt bằng những trận đấu khác," Slot nói về sự tiến bộ của Kerkez. "Tôi nghĩ đó là điều bình thường đối với những cầu thủ trẻ." Và điều duy nhất mà một người quản lý cần làm là tiếp tục tin tưởng và đặt niềm tin vào họ bởi vì chúng ta biết mình đã ký hợp đồng với ai. Chúng ta đã nhìn thấy tiềm năng đó, và chúng ta biết, và cậu ấy đã được chứng minh, rằng tiềm năng đó sẽ được bộc lộ nếu chúng ta tiếp tục cho cậu ấy cơ hội ra sân".

HOÀNG HÀ