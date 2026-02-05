Thắng và thua ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêng của Premier League

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2026 tại Premier League khép lại với nhiều diễn biến đáng chú ý, nhưng không phải tất cả đều theo kịch bản “bom tấn” như mùa Hè. Phần nhiều các CLB chọn hành động thận trọng, cân đối ngân sách và ưu tiên cho mùa giải hiện tại hơn là chiêu mộ những ngôi sao lớn đắt giá. Nhìn chung, những đội thành công rõ rệt là những CLB biết giải quyết nhu cầu cụ thể, còn những đội thất vọng là những bên không tăng cường được sức mạnh mong muốn.

Những “Người thắng”

1. Manchester City – củng cố bản ngã danh giá

Không có đội nào xứng đáng hơn Manchester City ở vị trí đội thắng lớn nhất trong kỳ chuyển nhượng này. Trước cửa sổ mở, họ đối mặt với hai vấn đề rõ rệt: thiếu mũi nhọn ghi bàn ngoài Erling Haaland và khủng hoảng trung vệ khi tuyến dưới nhiều lần bộc lộ yếu kém. Họ giải quyết cả hai bằng những bản hợp đồng mang tính dài hạn và cải thiện chất lượng đội hình.

Việc chiêu mộ Antoine Semenyo từ Bournemouth và Marc Guehi từ Crystal Palace không chỉ là bổ sung số lượng mà là nâng tầm chất lượng. Semenyo từng ghi nhiều bàn cho Bournemouth, và ngay lập tức ghi dấu ấn khi gia nhập Man City — điều hiếm thấy ở mùa Đông. Guehi cũng chính là mảnh ghép có thể ổn định hàng thủ. Trong bối cảnh cạnh tranh chức vô địch khốc liệt, những cái tên này có thể định hình lại hướng đi của đội bóng trong phần còn lại của mùa giải.

Bên cạnh đó, Man City còn có tính toán thông minh khi bán Oscar Bobb với giá khá tốt, thu về khoản phí chuyển nhượng đáng kể so với số phút thi đấu hạn chế của cầu thủ này.

2. West Ham– bước đi thận trọng nhưng hiệu quả

West Ham được xem là một trong những “người thắng ngầm” của kỳ chuyển nhượng. Mặc dù không tạo tiếng vang lớn như Man City, nhưng họ đã thực hiện được những điều chỉnh cần thiết cho đội hình.

Họ thu về các khoản phí chuyển nhượng đáng kể từ việc đẩy đi những cầu thủ không phù hợp chiến thuật và mang về một số bản hợp đồng mang tính chiến lược như Taty Castellanos và Pablo — hai cầu thủ có thể bổ sung chiều sâu nhân sự. Dĩ nhiên, đây là những cầu thủ chưa chứng minh được giá trị Premier League ở mức cao nhất, nhưng với ngân sách hạn chế và tình cảnh bảng xếp hạng, bản chất của những bổ sung này là thực tế và “thực dụng”.

3. Aston Villa – ký ức và tương lai hòa quyện

Aston Villa là một trường hợp thú vị khi kỳ chuyển nhượng được định hình bởi những cái tên từng gắn bó với CLB. Việc đưa về Tammy Abraham và Douglas Luiz — những cầu thủ từng thành công tại Villa Park — là động thái vừa mang tính chiến thuật lẫn tinh thần.

Abraham giải quyết bài toán thiếu trung phong đích thực, trong khi Luiz mang kinh nghiệm và sự ổn định ở tuyến giữa. Với thể thức Premier League ngày càng đòi hỏi sự đa dạng chiến thuật, đây là những bản hợp đồng “vừa vặn” hơn nhiều so với việc chạy đua theo bom tấn đắt giá mà không phù hợp phong cách chơi.

Những “Người thua” của mùa Đông

1. Crystal Palace – nỗ lực lớn nhưng hiệu quả thấp

Crystal Palace là minh chứng rõ rệt nhất cho việc chi tiền không đồng nghĩa với thành công. Họ chào đón Brennan Johnson và Jørgen Strand Larsen với kỳ vọng lớn, nhưng trên thực tế cả hai đều chưa để lại dấu ấn rõ rệt trong giai đoạn đầu mùa.

Trên lý thuyết, những thương vụ này tăng cường hàng công; nhưng phong độ nghèo nàn thực tế khiến người hâm mộ và nhà chuyên môn đặt dấu hỏi về việc Palace có thực sự cân nhắc đúng nhu cầu chiến thuật hay không.

Hơn nữa, việc bán GuEhi — đội trưởng và một trong những trụ cột hàng thủ — mà không tìm được phương án thay thế ổn định đến ngay lập tức là một sai lầm chiến lược.

2. Tottenham Hotspur – thiếu định hướng rõ ràng

Với Tottenham, kỳ chuyển nhượng diễn ra như một chuỗi nỗ lực “dọn ghế” hơn là nâng cấp chất lượng. Những bản hợp đồng như Conor Gallagher và Souza mang tới năng lượng và tiềm năng, nhưng không phải là sự bổ sung mang tính đột biến cho đội hình chính đang tổn thất nặng vì chấn thương .

Tình trạng này phản ánh phần nào một Tottenham chưa rõ ràng về định hướng chiến thuật, khi những bản hợp đồng không được gắn kết với nhu cầu dài hạn của CLB.

3. Wolves và cuộc chiến trụ hạng

Wolves có thể được coi là đại diện của thất bại toàn diện trong kỳ chuyển nhượng này. Với tình cảnh khó khăn ở đáy bảng, những bổ sung như Angel Gomes hay Adam Armstrong — dù có tiềm năng — không đủ để thay đổi thực trạng đội bóng.

Không có một bản hợp đồng mang tính chất mang lại thay đổi chiến lược khiến Wolves có thể bứt phá khỏi vùng nguy hiểm. Đây là hệ quả trực tiếp của việc họ thiếu nguồn lực tài chính và lựa chọn sai thời điểm đầu tư.

4. Liverpool – thiếu sự bổ sung kịp thời

Sau một mùa Hè chiếm spotlight, Liverpool lại là một trong những đội thất bại trong việc tăng cường lực lượng thực sự ở tháng Giêng. Dù họ đã đạt thỏa thuận với tài năng trẻ Jérémy Jacquet, bản hợp đồng này chỉ có hiệu lực vào mùa Hè tới — có nghĩa là ngay lúc này, họ không nhận được sự hỗ trợ cần thiết cho tuyến phòng ngự vốn chịu tổn thất lớn bởi chấn thương và phong độ thất thường.

HỒ VIỆT