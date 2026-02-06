Carrick: “Các chàng trai đã chơi tốt hơn bạn tưởng tượng”

HLV Michael Carrick tin những kết quả tốt này đến từ một nền tảng tốt của Man.United.

Quỷ đỏ đã tự đặt mình vào vị trí cạnh tranh suất tham dự Champions League sau khi thắng cả 3 trận đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Carrick. Những lời kêu gọi cựu tiền vệ đội tuyển Anh cần được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức ngày càng tăng sau những chiến thắng trước Man.City, Arsenal và Fulham. Nhưng Carrick cho biết những câu hỏi về người sẽ dẫn dắt đội bóng mùa giải tới sẽ không làm lu mờ phần còn lại của mùa giải.

“Các cầu thủ đã rất xuất sắc và hoàn toàn tập trung”, Carrick nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm. “Chúng tôi đều nhận thức được tình hình lớn hơn và những gì có thể xảy ra. Là một cầu thủ, bạn tập trung vào những gì phía trước, cố gắng đạt được những gì bạn có thể. Tôi không có gì phải lo lắng. Các chàng trai đã chơi tốt hơn bạn tưởng tượng. Chúng tôi đang tập trung vào việc chơi tốt hơn, cải thiện hơn và đạt được mục tiêu đề ra. Từng bước nhỏ, nhưng đây là một giai đoạn cuối mùa giải quan trọng”.

Carrick suy ngẫm về khởi đầu tích cực trong nhiệm kỳ tại Man.United: “Vào thời điểm đó, mọi người nói rằng 2 trận đấu đầu tiên là những trận đấu nổi bật và dự đoán một khởi đầu khó khăn, và theo một cách nào đó, điều đó có lẽ đã giúp toàn đội tập trung và hăng hái hơn trước cả 2 trận đấu. Ba chiến thắng đều tuyệt vời theo những cách khác nhau. Chúng tôi tự tin rằng có rất nhiều sự trưởng thành trong đội hình nhưng rõ ràng những kết quả tốt này chỉ đến từ một nền tảng tốt”.

Michael Carrick được mong chờ bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức sau những chiến thắng trước Man.City, Arsenal và Fulham.

Man.United sẽ đối đầu với Tottenham tại Old Trafford vào thứ Bảy, trước khi làm khách trên sân West Ham vào thứ Ba. “Tottenham chắc chắn sẽ là một thách thức”, Carrick đánh giá. “Họ có nhiều cầu thủ chấn thương, nhiều sự thay đổi trong đội hình, điều này khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn từ góc nhìn của họ. Họ có những tiền đạo rất giỏi, luôn tìm cách kéo giãn hàng phòng ngự, tấn công và gây sức ép vào vòng cấm. Đó là điều chúng ta phải lưu ý. Một trận đấu hơi khác so với những trận chúng tôi đã chơi trong những tuần gần đây. Chúng tôi đang ở một vị trí tốt. Các cầu thủ đã tập luyện tốt. Giữ vững lập trường, đừng quá tự mãn! Điều quan trọng là phải tập trung vào những trận đấu tiếp theo”.

Sau khi bị loại khỏi FA Cup, đội sẽ có 12 ngày nghỉ sau trận đấu tại West Ham trước khi tiếp tục thi đấu với Everton vào ngày 23-2. Carrick có nhiều thời gian trên sân tập khi Man.United chỉ chơi 40 trận mùa này - con số thấp nhất kể từ mùa giải 1914-1915. Điều đó đã mở ra khả năng tổ chức các trận giao hữu sinh lời, với chuyến đi đến Saudi Arabia được cho là có thể xảy ra trong những tháng tới.

Hiện chưa có kế hoạch nào cho kỳ nghỉ 12 ngày sau chuyến đi đến West Ham vào tuần tới. Nhưng cũng có những khoảng trống trong lịch trình vào tháng 3 và tháng 4 mà Man.United có thể bay đến Trung Đông. Việc này nhằm bù đắp một phần doanh thu bị mất do không được thi đấu ở châu Âu mùa này. “Chúng tôi nắm rõ lịch thi đấu và có những khoảng trống, nếu bạn muốn nói như vậy, mà chúng tôi có thể tận dụng theo nhiều cách khác nhau”, Carrick nói thêm. “Vì vậy, mọi thứ hiện đang được thảo luận”.

VIỆT TÙNG