Liverpool chi 60 triệu bảng cho cầu thủ trẻ có đáng

Việc Liverpool chi 60 triệu bảng cho trung vệ 20 tuổi Jacquet từ Ligue 1 đang gây tranh cãi lớn trong mùa giải 2025-26. Đây là thương vụ đắt thứ tư (tùy thời điểm và có tính trượt giá) cho cầu thủ dưới 20 tuổi trong lịch sử Premier League. Với xu hướng đội hình ngày càng trẻ hóa và phí chuyển nhượng tăng vọt, câu hỏi đặt ra: liệu chi mạnh tay cho tài năng trẻ có mang lại lợi nhuận, hay chỉ là rủi ro cao?

Liverpool cần bổ sung lực lượng ở hàng thủ, đó không phải là điều bất ngờ. Đội trưởng Virgil van Dijk đã bước qua giai đoạn đỉnh cao, tương lai của Ibrahima Konate (người đang tiến gần thời điểm trở thành cầu thủ tự do) vẫn bỏ ngỏ, trong khi chấn thương liên miên khiến các phương án lựa chọn của HLV Arne Slot mùa này bị thu hẹp đáng kể.

Sở hữu sự tự tin cùng khả năng kiểm soát tốt trong lối chơi giàu va chạm, Jacquet hội tụ đủ tố chất để vươn tầm thành một trung vệ hàng đầu. Cầu thủ người Pháp gây ấn tượng khi thi đấu hiệu quả ở cả sơ đồ ba và bốn hậu vệ, thậm chí đôi lúc còn chơi như một hậu vệ quét. Jacquet thường xuất hiện đúng chỗ, đúng thời điểm. Minh chứng rõ rệt là việc anh nằm trong nhóm 5% trung vệ có thông số đánh chặn tốt nhất ở châu Âu mùa này, trung bình 1,69 lần mỗi 90 phút.



Nhưng câu hỏi là anh có thích nghi được với một môi trường khắc nghiệt hơn nhiều hay không - một giải đấu và một câu lạc bộ luôn bị soi xét từng chi tiết. Thành công ở Ligue 1 không đồng nghĩa anh chắc chắn sẽ thành công tại Premier League. Và khi càng được kỳ vọng, anh càng dễ trở thành mục tiêu bị soi xét.

Trong nhóm các cầu thủ trẻ được định giá cao (tùy vào thời điểm và trượt giá) Raheem Sterling là minh chứng sáng giá cho thành công. Năm 2015, Man City chi 55.4 triệu bảng cho tiền đạo 20 tuổi từ Liverpool. Sterling nhanh chóng hòa nhập, trở thành trụ cột trong kỷ nguyên Pep Guardiola: 131 bàn, 94 kiến tạo trong 339 trận, góp công vào 4 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup và 5 League Cup. Chỉ Sergio Aguero và Erling Haaland ghi nhiều bàn hơn anh tại Man City. Dù sau này sa sút tại Chelsea (chỉ 19 bàn trong 81 trận, dẫn đến chấm dứt hợp đồng sớm), Sterling vẫn là "tiền đền bù xứng đáng" – chứng minh rằng nếu chọn đúng tài năng và môi trường ổn định, đầu tư lớn có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ.

Ngược lại, Rasmus Hojlund đại diện cho rủi ro. Man United chi 67.7 triệu bảng hè 2023 cho tiền đạo 20 tuổi từ Atalanta, với chỉ một mùa kinh nghiệm đỉnh cao. Højlund khởi đầu khó khăn: tịt ngòi 14 trận Premier League đầu, trước khi bùng nổ với 7 bàn trong 7 trận. Anh kết thúc mùa đầu với 16 bàn, dẫn đầu danh sách ghi bàn của United. Tuy nhiên, mùa sau chỉ 10 bàn (4 ở PL), dẫn đến bị loại khỏi đội hình dưới Ruben Amorim. Hojlund bị bán cho Napoli hè 2025, xác nhận thương vụ thất bại – dù anh là "cầu thủ tiềm năng", kỳ vọng tại Old Trafford quá lớn khiến áp lực đè nặng.

Leny Yoro – trung vệ 18 tuổi mà United chi 52.2 triệu bảng từ Lille hè 2024 – đang ở giai đoạn "dự án dài hạn". Với 46 trận Ligue 1, Yoro mang đến sự bình tĩnh, thông minh và phòng ngự sạch sẽ, nhưng vẫn mắc lỗi tuổi trẻ: liên quan đến cả hai bàn thua trước Aston Villa, hay penalty trước Crystal Palace. Amorim thừa nhận Yoro "khó khăn sau sai lầm". Dù đạt 50 trận cho Man United (trẻ nhất kể từ Phil Jones 2013), anh chỉ đá chính 6/17 trận gần đây. Ở tuổi 20, Yoro vẫn có thời gian phát triển, nhưng giá trị 52 triệu bảng chưa được chứng minh đầy đủ.

RomEo Lavia là trường hợp bi kịch vì chấn thương. Chelsea chi 54 triệu bảng hè 2023 cho tiền vệ 19 tuổi từ Southampton, sau khi vượt Liverpool trong cuộc đua. Lavia nổi bật với khả năng thu hồi bóng (top châu Âu về tắc bóng ở tuổi teen), pressing và tấn công. Tuy nhiên, chấn thương cơ liên tục: mùa đầu chỉ 32 phút, mùa sau 22 trận nhưng nghỉ 5 lần, mùa này tương tự. Sau gần 3 năm, Lavia chỉ chơi 30 trận, chưa hoàn thành 90 phút nào. Enzo Maresca khen anh "hay nhất khi khỏe", nhưng chấn thương khiến thương vụ này trở thành "cá cược thất bại" – chứng minh rủi ro sức khỏe ở cầu thủ trẻ.

Christian Pulisic – 55.6 triệu bảng từ Dortmund đến Chelsea năm 2019 ở tuổi 20 – mang gánh nặng thay thế Eden Hazard. Dù không chính thức, kỳ vọng lớn khiến anh chật vật. Chấn thương và thay đổi HLV (Sarri, Lampard, Tuchel, Potter) khiến Pulisic chỉ đá chính 58/152 trận ngoại hạng, chỉ chơi 40,7% phút. Anh chuyển sang Milan năm 2023 với giá dưới nửa, xác nhận thất bại – dù có tài năng, môi trường hỗn loạn làm hỏng tiềm năng.

Các ví dụ cho thấy chi 60 triệu cho cầu thủ trẻ là "rủi ro cao, phần thưởng lớn". Thành công như Sterling đòi hỏi môi trường ổn định, HLV phù hợp và kiên nhẫn. Thất bại như Højlund, Lavia, Pulisic thường do áp lực, chấn thương hoặc hỗn loạn CLB. Với Jacquet – 36 trận Ligue 1 – Liverpool hy vọng anh sẽ theo bước Sterling, nhưng lịch sử cảnh báo: chỉ thời gian mới trả lời liệu 60 triệu có đáng.

