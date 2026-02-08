Liverpool đang bắt đầu thấy được Florian Wirtz thực sự

Khi Liverpool chiêu mộ Florian Wirtz từ Bayer Leverkusen vào mùa hè năm ngoái với mức phí 100 triệu bảng (có thể lên đến 116 triệu bảng với các khoản thưởng), cả làng bóng đá Anh đều nín thở. Một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới gia nhập đội bóng đã thoải mái vô địch Premier League mùa 2024-25, và hầu hết mọi người đều cho rằng đây là thương vụ hợp lý, trừ các fan đối thủ và những ai chỉ quen xem bóng đá Anh.

Tuy nhiên, quá trình thích nghi của Wirtz kéo dài hơn dự kiến. Nhưng những màn trình diễn gần đây cho thấy anh đang dần đáp ứng kỳ vọng, trở thành trụ cột mà Liverpool sẽ xây dựng trong nhiều năm tới.

Mọi người háo hức chờ xem Wirtz hòa nhập vào hệ thống của HLV Arne Slot như thế nào. Anh có màn ra mắt ấn tượng khi kiến tạo chỉ sau 4 phút trong trận Community Shield gặp Crystal Palace, giúp tân binh Hugo Ekitike ghi bàn. Liverpool khởi đầu mùa giải với 5 chiến thắng liên tiếp ở Premier League, nhưng lối chơi chưa thuyết phục, và Wirtz cũng vậy.

Có những pha chạm bóng tinh tế, thể hiện tài năng, nhưng anh thường bị đối thủ cơ bắp đẩy ngã, chọn sai phương án hoặc chưa kết nối tốt với đồng đội như ở Leverkusen. Wirtz từng ghi bàn và kiến tạo hai con số ở hai mùa Bundesliga gần nhất, nhưng ở Liverpool, anh chưa ghi bàn hay kiến tạo thêm sau pha ở Community Shield. Rồi phong độ Liverpool sa sút, thua 9 trong 12 trận (thắng 3).

Wirtz tỏa sáng ở Champions League, thắng Eintracht Frankfurt (2 kiến tạo) và Real Madrid, nhưng việc anh chơi hay trước đối thủ Đức càng củng cố ý kiến rằng Premier League khắc nghiệt hơn. Với danh tiếng và giá chuyển nhượng cao, Wirtz bị chỉ trích là "quá nhẹ cân", "bị thổi phồng" và "không hợp bóng đá Anh".

HLV Slot thừa nhận anh cần thời gian thích nghi thể lực. Sau trận thắng Arsenal 1-0 hồi tháng 8, Slot giải thích Wirtz rời sân không phải chấn thương mà do chuột rút: "Đó là lời chào mừng đến Premier League. Sau 85 phút, cậu ấy không ngờ có thể chuột rút ở nhiều chỗ như vậy. Các cầu thủ trẻ từ giải khác cần bước tiến để thích nghi."

Wirtz suýt có bàn đầu tiên ở Liverpool khi sút chạm Nordi Mukiele vào lưới Sunderland tháng 12, nhưng được tính là phản lưới. Dấu hiệu cải thiện đến ở trận thắng Brighton 2-0, nơi anh giành bóng 9 lần – nhiều nhất đội và cao nhất mùa của anh. Trước trận gặp Tottenham, Wirtz tạo 25 cơ hội ở Premier League – nhiều hơn bất kỳ ai chưa có kiến tạo. Không phải anh thiếu sáng tạo, mà đồng đội chưa tận dụng. Ví dụ, ở trận thua Chelsea 1-2, anh có pha kiến tạo tinh quái cho Mohamed Salah nhưng bị bỏ lỡ.

Đến trận Tottenham, khoảnh khắc đến. Sau khi giành bóng, Wirtz chuyền cho Alexander Isak ghi bàn mở tỷ số. Tiếc là Isak chấn thương nặng ngay sau đó. Nhưng Wirtz tiếp tục bùng nổ. Anh có 105 chạm bóng – cao nhất ở Liverpool – và lặp lại ở trận Wolves (106), nơi anh ghi bàn đầu tiên ở Premier League.

Sau khi Ryan Gravenberch mở tỷ số, Ekitike chuyền cho Wirtz dứt điểm chính xác qua Jose Sarr. Niềm vui rõ ràng trên mặt anh, đồng đội cũng mừng vì anh thoát gánh nặng. Đó là bàn từ cú sút thứ 21 mùa, chỉ sau David Brooks (28) và Alexis Mac Allister (22) về số sút không bàn.

Ekitike và Wirtz kết hợp cho 6 bàn mùa này (mỗi người kiến tạo 3 cho nhau) – nhiều nhất Premier League (không tính Club World Cup). Ở trận Wolves, Wirtz thắng 11/15 tranh chấp – cao nhất cá nhân. Sau bàn đầu, anh ghi thêm ở hòa Fulham 2-2 và Burnley 1-1. Nhưng màn trình diễn đỉnh cao là thắng Newcastle 4-1, với 52 chạm bóng nhưng 1 bàn 1 kiến tạo. Pha lừa bóng mở ra bàn gỡ cho Ekitike, và cú sút chính xác vào góc xa sau chuyền của Salah.

Từ 3 kiến tạo (0 bàn) ở 21 trận đầu, Wirtz có 9 pha tham gia bàn thắng (6 bàn 3 kiến tạo) ở 11 trận sau. Từ ngày 20-12, không ai ở Premier League có nhiều hơn.

Điều gì thay đổi? Anh chạm bóng nhiều hơn: từ 63.9/90 phút ở 20 trận đầu lên 81.9 ở 12 trận sau, gần với 83.6 ở Leverkusen mùa trước. Chạm bóng trong vòng cấm đối thủ tăng từ 5.0 lên 7.6/90. Bản đồ chạm bóng cho thấy anh hoạt động nhiều hơn ngoài vòng cấm, đặc biệt bên trái – giống ở Đức. Anh chơi linh hoạt: trái, số 10, phải, thậm chí tiền đạo khi đồng đội chấn thương.

Trong phỏng vấn BBC, Wirtz thừa nhận mong thích nghi ngay: "Tôi hào hứng và muốn thành công lập tức, nhưng không như vậy. Tôi phải giữ vững tinh thần, tin rằng sẽ 'click'. Tôi tự nhủ mình chơi hay ở Đức, không thể quên cách chơi bóng. Không dễ giữ tự tin, nhưng người xung quanh giúp đỡ".

Màn trình diễn tệ nhất của anh tính đến nay, chính là ở trận thua Man City 0-3 hồi tháng 11: chỉ 24 chuyền, 2 sút trượt, 0 cơ hội. Chủ nhật này, gặp Man City ở Anfield là cơ hội chứng tỏ. Anh ghi bàn ở 5/6 trận sân nhà gần nhất, trước hàng thủ Man City đang mong manh yếu, có thể khẳng định anh đã "đến" Premier League.

HỒ VIỆT