Man.United giành chiến thắng dễ dàng trước 10 cầu thủ Tottenham

Với 2 bàn thắng của Mbeumo và Bruno Fernandes, Man.United giành được 4 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh để củng cố vị trí thứ 4 của mình trên bảng xếp hạng.

Bruno Fernandes ăn mừng bàn thắng của mình

Manchester United duy trì thành tích toàn thắng kể từ khi Michael Carrick trở lại làm HLV tạm quyền với chiến thắng 2-0 trước Tottenham chỉ còn 10 người tại Old Trafford. Man United đã chiếm ưu thế ngay từ khi đội trưởng Tottenham, Cristian Romero, nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 29, sau pha phạm lỗi thô bạo, đạp vào mắt cá chân Casemiro.

Và đội chủ nhà không cần nhiều thời gian để tận dụng lợi thế hơn người. Họ vươn lên dẫn trước nhờ một pha phối hợp đá phạt tuyệt vời ở phút 38, khi Bruno Fernandes thực hiện quả phạt góc cho Kobbie Mainoo, người chuyền bóng vào sát rìa vòng cấm để Bryan Mbeumo băng lên dứt điểm thành bàn.

Thủ thành Vicario đã xuất sắc cản phá cú đánh đầu của Casemiro, đưa bóng vọt xà ngang, giúp Tottenham cầm giữ được thế trận trước giờ giải lao. Trợ lý trọng tài đã giữ cho trận chiến còn chút gay cấn khi phất cờ báo việt vị, từ chối bàn thắng trong hiệp hai của Amad Diallo và Cunha.

Vicario cũng có những pha cứu thua phản xạ xuất sắc để cản phá những cú sút xa của cả hai hậu vệ cánh Man United, Luke Shaw và Diogo Dalot, trước khi Quỳ đỏ ghi bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 81.

Cầu thủ dự bị Benjamin Sesko suýt chút nữa đã chạm được bóng sau đường chuyền hiểm hóc của Diogo Dalot, nhưng Fernandes đã băng lên kịp lúc để vung chân xỉa bóng vào góc xa.

Sesko lẽ ra đã có thể ghi thêm bàn thắng thứ ba khi anh đánh đầu thẳng vào Vicario ở phút bù giờ, nhưng chiến thắng này giúp Man United thu hẹp khoảng cách với đội nhì bảng Manchester City xuống còn ba điểm và tạo cách biệt đến 5 điểmso với độị đứng thứ 6 Liverpool trước khi . Manchester City làm khách trên sân Liverpool vào Chủ nhật.

Trong khi đó, Tottenham vẫn đứng thứ 14 với 29 điểm nhưng chỉ còn hơn nhóm đèn đỏ 6 điểm khi West Ham đánh bại Burnley 2-0.

Bruno Fernandes đạt cột mốc 200 pha góp công

Bruno Fernandes một lần nữa ghi tên vào bảng tỷ số và góp công lớn trong tiến trình hồi sinh Quỷ đỏ. Nhưng việc ghi bàn trong chiến thắng Tottenham 2-0 cũng giúp tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi một cột mốc đáng nể với 200 pha lập công cho Man United.

Manchester United hiện đã thắng bốn trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ khi làm được điều này dưới thời Erik ten Hag vào tháng 2-2024. Trong khi đó, chuỗi 8 trận bất bại hiện tại của họ (5 thắng, 3 hòa), là chuỗi trận dài nhất kể từ một chuỗi 8 trận bất bại khác dưới thời Ralf Rangnick vào tháng 1 và tháng 2-2022.

Sau trận đấu, Bruno Fernandes bày tỏ: “Thật không thể tin được, chúng tôi đã có những lúc không chơi tốt nhưng vẫn luôn như thế này. Giờ đây, năng lượng đã khác vì chúng tôi thắng trận, mọi thứ đều tươi sáng hơn. Chúng tôi rất hạnh phúc, và cũng rất muốn mang điều này đến cho người hâm mộ”.

“Đây là bóng đá, nó thay đổi từ trận này sang trận khác. Michael đã đến với những ý tưởng đúng đắn về việc trao trách nhiệm cho các cầu thủ nhưng cũng cho họ sự tự do đưa ra quyết định trên sân. Ông ấy rất giỏi ăn nói. Tôi chắc chắn rằng Michael có thể là một HLV tuyệt vời và ông ấy đang chứng minh điều đó, chúng tôi hy vọng có thể giúp ông ấy nhiều hơn nữa để mọi người đều có thể thấy, không chỉ riêng chúng tôi. Ban huấn luyện rất giỏi”.

Bàn thắng của Bruno Fernandes vào lưới Tottenham giúp anh đạt cột mốc 200 pha góp công cho United trên mọi đấu trường (104 bàn thắng, 96 kiến ​​tạo), chỉ sau 314 trận đấu cho CLB. Chỉ có Wayne Rooney (295 trận) cần ít trận hơn để đạt được cột mốc đó cho Man United trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh.

Nếu đội trưởng của Man United dẫn dắt đội bóng tìm thấy chiến thắng thì đội trưởng của Tottenham, Romero, trở thành cầu thủ đầu tiên bị đuổi khỏi sân 2 lần tại Ngoại hạng Anh mùa này. Anh đã bị đuổi khỏi sân 4 lần tại Ngoại hạng Anh kể từ khi gia nhập Tottenham vào năm 2021, nhiều nhất so với bất kỳ cầu thủ nào trong giai đoạn này và là người bị đuổi khỏi sân nhiều nhất cho Tottenham trong lịch sử giải đấu (cùng với Younes Kaboul).

HOÀNG HÀ