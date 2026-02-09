Guardiola cảnh báo Arsenal: “Rất nhiều điều có thể xảy ra trong cuộc đua vô địch”

HLV Pep Guardiola cho biết Man.City vẫn có thể bắt kịp Arsenal ở Premier League, cảnh báo đối thủ rằng rất nhiều điều có thể xảy ra trong 13 trận đấu còn lại, sau chiến thắng 2-1 trên sân Liverpool giúp họ thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng xuống còn 6 điểm.

Hai bàn thắng trong 6 phút cuối trận của Bernardo Silva và Erling Haaland đã giúp Man.City xoay chuyển tình thế sau bàn mở tỷ số ở phút 74 của Dominik Szoboszlai, mang về 3 điểm cho đội bóng của Guardiola và giúp họ giành chiến thắng kép trước Liverpool lần đầu tiên sau 89 năm. Quan trọng hơn, chiến thắng này đồng nghĩa với việc Man.City có thể thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 điểm nếu họ đánh bại Fulham tại Etihad vào thứ Tư, trước khi Arsenal làm khách trên sân Brentford vào thứ Năm.

Guardiola tin rằng sự căng thẳng trong giai đoạn nước rút của cuộc đua vô địch đồng nghĩa với việc Man.City vẫn còn cơ hội vượt qua Arsenal của Mikel Arteta để đăng quang ngôi vô địch. “Chúng tôi đang kém 6 điểm. Được rồi, khoảng cách khá lớn, nhưng nhiều chuyện có thể xảy ra, nên có được 3 điểm vẫn tốt hơn”, Guardiola nói sau chiến thắng tại Anfield. “Ai biết được 6 điểm có đủ (cho Arsenal) hay không, vì 13 trận đấu là rất nhiều và sắp tới là FA Cup, trận chung kết Cúp Liên đoàn nữa, Champions League trở lại vào tháng 3 và chấn thương là điều khó tránh khỏi”.

“Ngoài ra còn có những đội khác đang thi đấu vì những mục tiêu khác - vị trí dự cúp châu Âu, chiến đấu trụ hạng và thi đấu với các đội đang trong cuộc chiến trụ hạng, điều đó có nghĩa là họ đang cố gắng hết sức để trụ lại và đó là một cuộc cạnh tranh thực sự. Vì vậy, 13 trận đấu, xét về kinh nghiệm, là một khoảng thời gian dài. Giai đoạn cuối mùa giải rất, rất khó khăn, nhưng điều quan trọng là phải có mặt ở đó. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là bám sát Arsenal, luôn có mặt trên sân, và nếu họ sơ sẩy, nếu họ phạm sai lầm, thì hãy tận dụng điều đó. Chúng tôi còn một trận đối đầu với Arsenal trên sân nhà, vì vậy tất nhiên chúng tôi phải thắng họ”.

Dominik Szoboszlai nhận thẻ đỏ sau pha cạnh tranh với Erling Haaland.

Man.City tưởng chừng đã giành chiến thắng 3-1 ở những phút cuối khi Rayan Cherki ghi bàn bằng cú sút từ giữa sân, nhưng bàn thắng đã bị từ chối do pha tranh chấp giữa Haaland và Szoboszlai. Khi Liverpool đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa trong những phút bù giờ cuối cùng, thủ môn Alisson dâng cao tham gia một quả phạt góc. Man.City phản công và cú sút của Cherki từ giữa sân đang lăn về phía khung thành trống của Liverpool.

Szoboszlai và tiền đạo Haaland đã đuổi theo bóng và tranh chấp với nhau. Szoboszlai túm lấy áo của Haaland bên ngoài vòng cấm, nhưng cả 2 vẫn tiếp tục chạy về phía khung thành. Khi đến gần khung thành, Haaland túm lấy áo của Szoboszlai để ngăn anh ta phá bóng ở phút cuối và bóng lăn qua vạch vôi. Sau khi xem xét lại tình huống nhờ sự can thiệp của VAR, trọng tài Craig Pawson đã cho Man.City hưởng quả đá phạt và rút thẻ đỏ cho Szoboszlai vì đã cản trở một cơ hội ghi bàn rõ ràng, mặc dù bóng đã vào lưới.

Guardiola cho rằng bàn thắng lẽ ra phải được công nhận và Szoboszlai không nên bị thẻ đỏ. “Trọng tài ơi, công nhận bàn thắng đi chứ! đôi khi cần có lý trí chứ, phải không? Điều này là lẽ thường tình mà? Có bao nhiêu pha kéo áo trong trận đấu mà trọng tài lại bỏ qua? Cứ để đối phương ghi bàn, tiếp tục trận đấu và để Szobo chơi. Nhưng dù sao thì chúng ta đã thắng rồi Nên mọi chuyện đều ổn”, Guardiola nói.

VIỆT TÙNG