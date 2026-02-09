Liam Rosenior đã khuyến khích Cole Palmer tiếp tục bỏ qua những lời bàn tán ngoài tai sau khi chứng minh anh có thể trở thành cầu thủ "không thể ngăn cản" với cú hat-trick trong chiến thắng 3-1 của Chelsea trước Wolves.

Cole Palmer sút thắng qua phạt đền vào lưới Wolves

Palmer phải vật lộn với chấn thương mùa này, nhưng anh đã ghi ba bàn thắng chỉ trong vòng 25 phút hiệp một, giúp Chelsea giành chiến thắng thứ tư liên tiếp tại Premier League dưới thời Rosenior. Tuy nhiên, chiến công đó không gíup Palmer thoát khỏi búa rìu dư luận. Anh tiết lộ: “Ai cũng thích nói những điều vớ vẩn, phải không? Tôi không quá để ý đến chúng. Bạn thấy mọi thứ. Nhưng dù sao tôi cũng cảm thấy mình đã vượt qua được nên tôi không để ý đến chúng.”

Cầu thủ 21 tuổi cũng nói rõ rằng anh từ chối bào chữa cho màn trình diễn của mình. “Tôi không ở đây để bào chữa, và tôi sẽ vượt qua những chấn thương,” anh tiếp tục. Palmer tin rằng anh có thể lấy lại phong độ khi hoàn toàn khỏe mạnh, “Tôi biết mình có thể làm được gì khi sung sức, và hy vọng tôi có thể sớm trở lại phong độ đó.”

Tuyển thủ Anh đã ăn mừng bàn thắng bằng cách bịt tai sau khi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 13. Palmer ghi thêm bàn thắng thứ hai từ chấm phạt đền sau khi Joao Pedro bị Yerson Mosquera phạm lỗi, và anh hoàn thành cú hat-trick bằng cú sút vào góc lưới sau đường chuyền ngược của Marc Cucurella.

Điều này giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League ghi ba cú hat-trick trong hiệp 1, sau khi trước đó đã lập được thành tích này trong các trận đấu với Everton và Brighton.

Rosenior khuyên Palmer phải tiếp tục phớt lờ những lời dị nghị

Khi được hỏi về màn ăn mừng của Palmer, HLV Rosenior nói: "Khi bạn ở một CLB như thế này, với những yêu cầu và sự soi xét to lớn, điều mà bản thân tôi cũng đang dần hiểu, bạn phải bỏ qua những ồn ào và phải nhớ rằng mình là một cầu thủ giỏi như thế nào.

"Tôi rất thích làm việc với Cole, cậu ấy cũng thích ở đây, và hy vọng giờ đây cậu ấy có thể thực sự tận hưởng bóng đá từ giờ đến cuối mùa giải vì điều đó sẽ giúp ích cho chúng tôi trên sân. Chúng tôi đã thay đổi hệ thống một chút lần đầu tiên trong hiệp 1. Một số pha bóng của chúng tôi đúng như những gì tôi muốn thấy, và cậu ấy là một phần trong đó.

"Chúng tôi biết cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Cậu ấy đã chơi rất nhiều trận đấu trong năm qua mà không được nghỉ ngơi nhiều, nhưng khi đạt phong độ cao nhất, cậu ấy không thể bị ngăn cản. Tôi rất vui mừng được làm việc với cậu ấy".

Trận đấu tiếp theo của Chelsea là trận làm khách trên sân của Leeds United vào thứ Ba, và Rosenior, người trở thành HLV trưởng thứ tư của The Blues giành chiến thắng cả 4 trận đầu tiên tại Premier League, hy vọng đội trưởng Reece James sẽ có thể ra sân sau một chấn thương nữa.

"Cậu ấy sắp bình phục và sẽ đủ sức khỏe để thi đấu vào thứ Ba. Thành thật mà nói, hiện tại với lịch thi đấu dày đặc, mọi thứ đều phụ thuộc vào từng ngày," Rosenior nói. "Cậu ấy thực sự rất gần với việc bình phục. Không có vấn đề gì nghiêm trọng cả và sẽ thật tuyệt nếu cậu ấy có thể ra sân cho trận đấu với Leeds vào thứ Ba. Chỉ là một cú va chạm nhẹ, vấn đề là cần kiểm soát cơn đau. Reece đã chạy bộ vào thứ Sáu nhưng vẫn chưa ổn, và giờ lại chưa ổn.

"Chúng tôi vẫn đang trải qua một giai đoạn thi đấu thực sự khó khăn với số lượng trận đấu dày đặc. Hy vọng cậu ấy sẽ trở lại hoàn toàn khỏe mạnh và được nghỉ ngơi đầy đủ cho trận đấu vào thứ Ba".

HOÀNG HÀ