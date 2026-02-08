Cú đúp của Gyokeres giúp Arsenal bứt xa ở ngôi đầu bảng

Arsenal tiến gần hơn đến chức vô địch Premier League đầu tiên sau 22 năm khi chiến thắng 3-0 trước Sunderland giúp Pháo thủ nới rộng khoảng cách dẫn đầu bảng xếp hạng lên 9 điểm.

Viktor Gyokeres ăn mừng chiến thắng cùng động đội

Cú sút xa của Martin Zubimendi ngay trước giờ nghỉ giải lao đã giúp trấn an tinh thần khán giả nhà tại sân Emirates trước khi Viktor Gyokeres lập cú đúp để dập tắt những lời chỉ trích.

Manchester City có thể thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng xuống còn 6 điểm nếu họ đánh bại Liverpool tại Anfield vào tối Chủ nhật. Nhưng sau ba mùa giải liên tiếp về nhì, dường như việc thầy trò Mikel Arteta cuối cùng đăng quang chức vô địch chỉ còn là vấn đề thời gian chứ không phải là việc liệu có xảy ra hay không. Thất bại đã làm tan vỡ giấc mơ tham dự đấu trường châu Âu của Sunderland trong mùa giải đầu tiên trở lại giải đấu hàng đầu.

Đội bóng của Regis Le Bris đã chứng tỏ lý do tại sao họ đang đứng thứ 8 với màn trình diễn kiên cường trong hiệp 1, khiến các CĐV Arsenal một lần nữa than phiền về sự thiếu sáng tạo trong các pha bóng mở.

Tuy nhiên, Zubimendi đã xuyên thủng hàng phòng ngự của Sunderland bằng một cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, cú sút má ngoài chân phải ghim bóng chạm mép trong cột dọc trước khi văng vào lưới, ghi bàn thắng thứ 6 trong mùa giải ra mắt ấn tượng của anh tại bóng đá Anh.

Gyokeres đã nhận nhiều lời chỉ trích vì không thể tái hiện phong độ ghi bàn ấn tượng của mình tại Sporting Lisbon ở Ngoại hạng Anh. Nhưng tuyển thủ Thụy Điển vẫn là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của CLB và nâng tổng số bàn thắng của anh trong mùa giải lên con số 13 bàn trên mọi đấu trường.

Gyokeres đã nhân đôi cách biệt khi đón đường chuyền của Kai Havertz để tung cú sút mạnh mẽ khiến thủ thành Robin Roefs bó tay ở phút 66. Sau đó, anh ấn định tỷ số trong thời gian bù giờ sau đường chuyền của Gabriel Martinelli.

Sau trận đấu, Viktor Gyokeres bày tỏ: "Tôi nghĩ Sunderland là một đội bóng rất mạnh và giỏi không chiến. Trận đấu luôn tiềm ẩn nhiều khó khăn, họ tạo ra một số cơ hội tốt và chúng tôi đã phòng ngự chắc chắn, ghi được 3 bàn thắng và đó là một kết quả tốt. Chúng tôi đã chứng minh trong suốt mùa giải rằng các cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị có thể tạo ra tác động, và đây là một dấu hiệu rất tốt cho chúng tôi".

Niềm vui của Arsenal bị lu mờ vào cuối trận khi Leandro Trossard buộc phải rời sân vì chấn thương. Arteta cần càng nhiều cầu thủ càng tốt khi Arsenal vẫn đang thi đấu ở bốn giải đấu.

Arsenal sẽ đối đầu với Man City trong trận chung kết Cúp Liên đoàn vào tháng tới, tiếp đón Wigan ở vòng 4 Cúp FA và đã dễ dàng tiến vào vòng 16 đội Champions League với 8 chiến thắng sau 8 trận ở vòng bảng.

Các kết quả còn lại

Manchester United – Tottenham 2-0

Wolves – Chelsea 1-3

Fulham – Everton 1-2

Burnley – West Ham 0-2

Bournemouth – Aston Villa 1-1

