Delap và Estevao trở lại khi Chelsea đương đầu Aston Villa

HLV Enzo Maresca kỳ vọng cả Liam Delap lẫn Estevao sẽ sẵn sàng ra sân khi Aston Villa đang có phong độ cao đến làm khách tại Stamford Bridge vào thứ Bảy.

Liam Delap (phải) và Estevao trong những trận đầu mùa

Delap đã bình phục chấn thương vai mà anh gặp phải trong trận hòa với Bournemouth hôm 6-12, khi mà tiền đạo trị giá 30 triệu bảng (40,5 triệu đô la) tưởng chừng sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Cầu thủ 22 tuổi này vẫn chưa ghi được bàn thắng đầu tiên tại Premier League kể từ khi chuyển đến từ Ipswich trong mùa hè. Sau trận đầu tiên chơi cho Chelsea, Delap bỏ lỡ khoảng 10 tuần của mùa giải, chủ yếu là do vấn đề ở háng gặp phải vào đầu tháng 8.

Sự trở lại của Estevao, người chưa ra sân kể từ khi đá vai dự bị trong trận thắng Everton ngày 13-12, cũng củng cố thêm các lựa chọn cho Maresca. Maresca nói: “Estevao và Liam Delap đều sẵn sàng cho trận đấu thứ Bảy. Chúng tôi vốn không biết chính xác (Delap) cần phải nghỉ bao lâu. Rất vui mừng cho cả hai.”

Trận đấu thứ Bảy sẽ chứng kiến ​​2 trong số những cầu thủ số 10 hàng đầu của tuyển Anh đối đầu nhau, với Morgan Rogers của Villa chạm trán Cole Palmer của Chelsea, cả hai đều đang nỗ lực củng cố vị trí trong đội tuyển quốc gia trước thềm World Cup năm sau.

Rogers đã có phong độ tốt cho Aston Villa, đội đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, nhưng Maresca vẫn tin tưởng vào học trò của mình, ông nói: “Tôi yêu Cole và Cole là cầu thủ của tôi. Đó là một lựa chọn tốt cho HLV tuyển Anh Thomas Tuchel nhưng cuối cùng đó là quyết định của ông ấy”.

Reece James cũng đang chơi xuất thần ở Chelsea, đội đang đứng vị trí thứ tư, sau nhiều mùa giải bị ảnh hưởng bởi chấn thương và đóng vai trò quan trọng trong việc giúp The Blues lội ngược dòng từ tỷ số 2-0 xuống còn 2-2 trước Newcastle.

Liệu James có đang cư xử như một đội trưởng mà Maresca mong muốn hay không, ông trả lời: "Chắc chắn rồi. Cậu ấy đang trưởng thành hơn về khả năng lãnh đạo, về việc được ra sân nhiều hơn. Đó là lý do tại sao chúng tôi hài lòng, trước hết là vì cậu ấy có thể khỏe mạnh và sung sức, và thứ hai là vì cậu ấy có thể trở thành một người lãnh đạo. Cậu ấy là một trong những cầu thủ chủ chốt. James là cầu thủ trưởng thành từ học viện, là đội trưởng. Không còn nghi ngờ gì nữa, khi khỏe mạnh, cậu ấy là một trong những cầu thủ giỏi nhất mà chúng tôi có”.

HOÀNG HÀ