Điểm yếu trong các tình huống cố định khiến Liverpool phải trả giá đắt

HLV Arne Slot của Liverpool tin rằng đội bóng của ông đang tự làm tổn hại đến hy vọng lọt vào top 4 Premier League.

Nhà đương kim vô địch bước vào giai đoạn Giáng sinh và Năm mới bận rộn với vị trí thứ tư sau Chelsea vì kém hiệu số bàn thắng bại. Liverpool chỉ ghi được 3 bàn thắng nhưng để thủng lưới tới 11 bàn từ các tình huống cố định mùa này, khiến Slot tỏ ra thất vọng: "Tôi biết tầm quan trọng của đá phạt, các tình huống cố định ngày càng trở nên quan trọng hơn, và đó là lý do tại sao chúng tôi rất khó chịu với thành tích hiện tại”.

"Quả là thất vọng lớn mùa này khi chúng tôi rơi vào tình thế hiện tại bởi vì khi bước vào giữa mùa giải trước, chúng tôi chưa để thủng lưới một bàn nào từ các tình huống cố định. Với khả năng ghi bàn kém từ các tình huống cố định như thế này, việc lọt vào top 4, top 5 là điều không thể, chứ đừng nói đến việc vô địch giải đấu".

HLV người Hà Lan nói thêm: "Chúng tôi là đội duy nhất trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng có hiệu số bàn thắng bại âm trong các tình huống cố định - không chỉ âm, mà còn là âm 8, dù vẫn bằng điểm với đội xếp thứ tư Chelsea.

"Nhưng nếu chúng tôi là âm 8 thì Chelsea tôi nghĩ là dương 8 (thực tế là dương 4), còn Arsenal và Man United cũng rất cao (mỗi đội ghi được 10 bàn). Và nếu nhìn vào hiệu thắng bại trong các tình huống cố định kém cỏi, bạn có thể nói rằng việc chúng tôi có được nhiều điểm như hiện thời là rất đặc biệt. Vì sao ư? Tất cả chúng ta đều biết lý do tại sao, bởi vì về số cơ hội ghi bàn mở, chúng tôi là số 1 giải đấu".

Chấn thương cũng là một mối lo ngại lớn đối với Slot, khi Alexander Isak phải nghỉ thi đấu vài tháng sau khi bị gãy chân sau pha vào bóng của Micky van de Ven (Tottenham). Slot đánh giá tiền đạo Cody Gakpo và hậu vệ cánh Conor Bradley chỉ có 50-50 cơ hội trở lại trong trận đấu với đội bóng cuối bảng Wolves vào thứ Bảy.

Trong khi đó, Mohamed Salah đang tham dự Cúp bóng đá châu Phi, hậu vệ Joe Gomez phải nghỉ thi đấu vì chấn thương gân kheo, Wataru Endo vắng mặt vì chấn thương mắt cá chân và tiền vệ Dominik Szoboszlai bị treo giò. Slot nói: "Đã đến lúc những cầu thủ hiện diện phải làm những gì họ đã làm rất nhiều lần và xắn tay áo lên. Những cầu thủ có thể ra sân cần phải cống hiến hết sức mình".

HOÀNG HÀ